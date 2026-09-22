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Helicóptero é filmado em Urubici horas antes de aeronave com Rick desaparecer em SC; veja

Vídeo que circula nas redes sociais mostra a aeronave sobrevoando a região onde as equipes concentram as buscas pelo helicóptero que levava o cantor

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 10:25

Helicóptero foi visto na mesma região onde desapareceu aeronave ocupada por Rick
Helicóptero foi visto na mesma região onde desapareceu aeronave ocupada por Rick Crédito: Reprodução

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um helicóptero sobrevoando Urubici, na Serra de Santa Catarina, por volta das 11h30 de segunda-feira (21). A gravação foi feita na mesma região onde estão concentradas as buscas pela aeronave que transportava o cantor Rick, da dupla com Renner, o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto.

A possibilidade levantada é de que o helicóptero registrado nas imagens seja o Bell 430, de matrícula PP-MGR, que desapareceu durante o trajeto em Santa Catarina. Até o momento, porém, não há confirmação oficial de que se trata da mesma aeronave.

Videomaker publicou nas redes sociais imagens de dentro do helicóptero desaparecido

Videomaker publicou nas redes sociais imagens de dentro do helicóptero desaparecido por Reprodução
Videomaker publicou nas redes sociais imagens de dentro do helicóptero desaparecido por Reprodução
Videomaker Paulo Soares publicou nas redes sociais imagens de dentro do helicóptero desaparecido por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Equipe da dupla Rick e Renner posta comunicado após sumiço de helicóptero em SC por Reprodução/Instagram
Helicóptero que levava Rick desaparece em SC; FAB e bombeiros fazem buscas pela aeronave por Reprodução
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Videomaker publicou nas redes sociais imagens de dentro do helicóptero desaparecido por Reprodução

Segundo as informações divulgadas, o vídeo teria sido gravado por um morador da região. Nas imagens, o helicóptero aparece voando sobre a área e aparentemente segue na direção do Morro da Igreja.

A aeronave que levava Rick havia decolado de Porto Belo, no Litoral Norte catarinense, com destino a São Joaquim, na Serra. O helicóptero deixou de ser localizado durante o trajeto e os ocupantes são procurados pelas equipes de resgate.

Buscas são reforçadas em Santa Catarina

As buscas pelo helicóptero foram intensificadas na manhã desta terça-feira (22), após equipes trabalharem durante toda a madrugada em meio à chuva e à baixa visibilidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), os trabalhos foram ampliados em uma área de aproximadamente 30 quilômetros, entre a localidade de Vacas Gordas, em Urubici, onde houve um registro de localização da aeronave, e a região do Morro Agudo.

A área foi delimitada a partir do cruzamento de sinais de celulares. Até o momento, nenhum vestígio do helicóptero foi encontrado.

Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar

Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
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Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação

A partir das 6h desta terça-feira, a operação passou a contar com reforço de bombeiros de Lages, Curitibanos, Urubici e São Joaquim, além de cães especializados em buscas. Ao todo, são mais de 20 bombeiros militares e comunitários, sete viaturas de resgate, dois drones e dois cães empregados na operação.

A Força Aérea Brasileira (FAB) também foi acionada para auxiliar na localização do helicóptero. A corporação empregou duas aeronaves Black Hawk (H-60) e uma SC-105 Amazonas, utilizadas em missões de busca e salvamento.

Segundo a FAB, o acionamento ocorreu na tarde de segunda-feira (21), após o desaparecimento da aeronave.

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Tags:

Rick

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