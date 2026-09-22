BUSCAS

Helicóptero é filmado em Urubici horas antes de aeronave com Rick desaparecer em SC; veja

Vídeo que circula nas redes sociais mostra a aeronave sobrevoando a região onde as equipes concentram as buscas pelo helicóptero que levava o cantor

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 10:25

Helicóptero foi visto na mesma região onde desapareceu aeronave ocupada por Rick Crédito: Reprodução

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um helicóptero sobrevoando Urubici, na Serra de Santa Catarina, por volta das 11h30 de segunda-feira (21). A gravação foi feita na mesma região onde estão concentradas as buscas pela aeronave que transportava o cantor Rick, da dupla com Renner, o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto.

A possibilidade levantada é de que o helicóptero registrado nas imagens seja o Bell 430, de matrícula PP-MGR, que desapareceu durante o trajeto em Santa Catarina. Até o momento, porém, não há confirmação oficial de que se trata da mesma aeronave.

Videomaker publicou nas redes sociais imagens de dentro do helicóptero desaparecido 1 de 7

Segundo as informações divulgadas, o vídeo teria sido gravado por um morador da região. Nas imagens, o helicóptero aparece voando sobre a área e aparentemente segue na direção do Morro da Igreja.

A aeronave que levava Rick havia decolado de Porto Belo, no Litoral Norte catarinense, com destino a São Joaquim, na Serra. O helicóptero deixou de ser localizado durante o trajeto e os ocupantes são procurados pelas equipes de resgate.

Buscas são reforçadas em Santa Catarina

As buscas pelo helicóptero foram intensificadas na manhã desta terça-feira (22), após equipes trabalharem durante toda a madrugada em meio à chuva e à baixa visibilidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), os trabalhos foram ampliados em uma área de aproximadamente 30 quilômetros, entre a localidade de Vacas Gordas, em Urubici, onde houve um registro de localização da aeronave, e a região do Morro Agudo.

A área foi delimitada a partir do cruzamento de sinais de celulares. Até o momento, nenhum vestígio do helicóptero foi encontrado.

Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar 1 de 7

A partir das 6h desta terça-feira, a operação passou a contar com reforço de bombeiros de Lages, Curitibanos, Urubici e São Joaquim, além de cães especializados em buscas. Ao todo, são mais de 20 bombeiros militares e comunitários, sete viaturas de resgate, dois drones e dois cães empregados na operação.

A Força Aérea Brasileira (FAB) também foi acionada para auxiliar na localização do helicóptero. A corporação empregou duas aeronaves Black Hawk (H-60) e uma SC-105 Amazonas, utilizadas em missões de busca e salvamento.