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Helicóptero onde Rick estava era de 2001, com capacidade para 7 passageiros e fabricado nos EUA

Cantor foi encontrado morto na Serra de Santa Catarina

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 16:17

Rick estava em aeronave emprestada
Rick estava em aeronave emprestada Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Na tarde desta terça-feira (22), foi confirmada a informação de que cinco pessoas foram encontradas após o acidente aéreo do helicóptero de modelo Bell 430 na Serra catarinense. Entre os encontrados estavam o cantor Rick Sollo, o empresário Bruno Avellar, o videomaker Paulo Soares, além do piloto e copiloto, que não tiveram os nomes identificados.

O helicóptero onde estava o cantor sertanejo Rick foi fabricado pela empresa norte-americana Bell Helicopter em 2001.

Rick Sollo

Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
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Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução

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A aeronave tem capacidade para um piloto e até sete passageiros e, de acordo com informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) divulgadas pelo g1, estava com a situação regular e certificação de operação válida até 11 de agosto de 2027. O cadastro também aponta autorização para voos noturnos.

O Bell 430 é considerado um helicóptero leve-médio e surgiu como uma versão mais longa e potente do Bell 230. O modelo pode ser utilizado em diferentes atividades, incluindo transporte particular, turismo, atendimento médico, operações policiais e missões de busca e salvamento.

O helicóptero decolou de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, e tinha São Joaquim como destino previsto. A aeronave, porém, não chegou ao local e perdeu comunicação durante o trajeto.

Os destroços do helicóptero foram encontrados na região de Santa Bárbara, no interior de Urubici. Agora, a equipe se concentra em resgatar os corpos.

Em função da região de difícil acesso, a retirada será feita de forma aérea, com uso de cordas. Após a retirada, serão levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis, onde vão passar pelos exames periciais.

Tags:

Morte Helicóptero Rick Sollo

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