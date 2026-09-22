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Helicóptero onde Rick estava era de 2001, com capacidade para 7 passageiros e fabricado nos EUA

Cantor foi encontrado morto na Serra de Santa Catarina

Felipe Sena

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 16:17

Rick estava em aeronave emprestada Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Na tarde desta terça-feira (22), foi confirmada a informação de que cinco pessoas foram encontradas após o acidente aéreo do helicóptero de modelo Bell 430 na Serra catarinense. Entre os encontrados estavam o cantor Rick Sollo, o empresário Bruno Avellar, o videomaker Paulo Soares, além do piloto e copiloto, que não tiveram os nomes identificados.

O helicóptero onde estava o cantor sertanejo Rick foi fabricado pela empresa norte-americana Bell Helicopter em 2001.

Rick Sollo 1 de 4

A aeronave tem capacidade para um piloto e até sete passageiros e, de acordo com informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) divulgadas pelo g1, estava com a situação regular e certificação de operação válida até 11 de agosto de 2027. O cadastro também aponta autorização para voos noturnos.

O Bell 430 é considerado um helicóptero leve-médio e surgiu como uma versão mais longa e potente do Bell 230. O modelo pode ser utilizado em diferentes atividades, incluindo transporte particular, turismo, atendimento médico, operações policiais e missões de busca e salvamento.

O helicóptero decolou de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, e tinha São Joaquim como destino previsto. A aeronave, porém, não chegou ao local e perdeu comunicação durante o trajeto.

Os destroços do helicóptero foram encontrados na região de Santa Bárbara, no interior de Urubici. Agora, a equipe se concentra em resgatar os corpos.