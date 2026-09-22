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Helicóptero que caiu com Rick já esteve envolvido em outros acidentes; modelo tem histórico de ocorrências fatais

Bell 430, modelo da aeronave que transportava o cantor, já foi envolvido em acidentes em diferentes países; causas da queda em Santa Catarina ainda serão investigadas

Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 14:57

Modelo de helicóptero usado por Rick coleciona acidentes Crédito: Reprodução

O modelo do helicóptero que caiu em Santa Catarina e matou o cantor Rick, da dupla com Renner, já esteve envolvido em outros acidentes fatais ao redor do mundo. O Bell 430 tem registros de ocorrências em países como Índia, África do Sul e Equador ao longo das últimas décadas.

Isso, porém, não significa que exista relação entre esses episódios e o acidente ocorrido na Serra Catarinense. As causas da queda da aeronave que transportava Rick ainda não foram determinadas e dependem de investigação.

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O helicóptero de matrícula PP-MGR decolou de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, na segunda-feira (21), com destino a São Joaquim. Os destroços foram encontrados nesta terça-feira (22), na região de Urubici. Não houve sobreviventes.

Como é o Bell 430

Fabricado pela norte-americana Bell Helicopter, o Bell 430 é um helicóptero bimotor utilizado em operações executivas e governamentais.

A aeronave envolvida no acidente tinha capacidade para oito ocupantes, considerando sete passageiros e um piloto, e peso máximo de decolagem de 4.218 kg.

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Segundo dados atribuídos à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o helicóptero estava em situação regular e tinha certificado válido até 11 de agosto de 2027. A aeronave pertencia à JTA Empreendimentos e Urbanismo.

Registros reunidos pela Aviation Safety Network e por autoridades de investigação aeronáutica mostram ocorrências envolvendo o modelo desde pelo menos o fim da década de 1990.

Em setembro de 2009, um Bell 430 do governo de Andhra Pradesh caiu na Índia. Cinco pessoas morreram, entre elas Y.S. Rajasekhara Reddy, então ministro-chefe do estado.

Outro acidente fatal ocorreu na África do Sul, em janeiro de 2021. Cinco pessoas morreram após a perda de controle da aeronave. Segundo o relatório da autoridade de aviação civil sul-africana, houve falha em um componente ligado ao rotor principal.

Em maio de 2024, um Bell 430 da aviação naval do Equador caiu durante uma operação de vigilância em Santa Elena. Duas pessoas morreram.

O histórico também inclui ocorrências sem mortes. Em 1999, um Bell 430 foi destruído em um acidente próximo a Bariloche, na Argentina, sem vítimas fatais. Outros episódios foram registrados em Taiwan, nos Estados Unidos e no Golfo do México.

Modelo já recebeu alerta técnico

Um componente relacionado ao rotor principal do Bell 430 também foi alvo de atenção das autoridades aeronáuticas.

Após acidentes fatais registrados com o modelo, foram determinadas inspeções nas chamadas clevises dos pitch links do rotor principal. Em um dos casos, ocorrido na África do Sul, a investigação apontou que a fratura de uma dessas peças durante o voo provocou a perda de controle da aeronave.

O histórico, entretanto, não permite concluir que um problema semelhante tenha ocorrido no helicóptero que transportava Rick.

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Causa do acidente ainda é desconhecida

A região onde o helicóptero desapareceu enfrentava condições meteorológicas adversas, com chuva, nebulosidade e baixa visibilidade, situação que também dificultou os trabalhos das equipes de busca.

A presença de mau tempo, por si só, não permite estabelecer a causa da queda. Também não há, até o momento, informação oficial que atribua o acidente a falha mecânica ou erro humano.