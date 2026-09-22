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Helicóptero que caiu com Rick já esteve envolvido em outros acidentes; modelo tem histórico de ocorrências fatais

Bell 430, modelo da aeronave que transportava o cantor, já foi envolvido em acidentes em diferentes países; causas da queda em Santa Catarina ainda serão investigadas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 14:57

Modelo de helicóptero usado por Rick coleciona acidentes
Modelo de helicóptero usado por Rick coleciona acidentes Crédito: Reprodução

O modelo do helicóptero que caiu em Santa Catarina e matou o cantor Rick, da dupla com Renner, já esteve envolvido em outros acidentes fatais ao redor do mundo. O Bell 430 tem registros de ocorrências em países como Índia, África do Sul e Equador ao longo das últimas décadas.

Isso, porém, não significa que exista relação entre esses episódios e o acidente ocorrido na Serra Catarinense. As causas da queda da aeronave que transportava Rick ainda não foram determinadas e dependem de investigação.

Rick fez sucesso com Renner, compôs hits do sertanejo e morreu em queda de helicóptero

A música Ela é Demais, conhecida por seu refrão "uma deusa, uma louca, uma feiticeira", catapultou a dupla para o sucesso em todo o país por Reprodução/Divulgação
Em 2010, Rick e Renner se separaram e retomaram em 2018 por Reprodução/Divulgação
Rick continuou em uma carreira solo quando a dupla se separou por Reprodução/Divulgação
Rick compôs para João Paulo & Daniel, Leandro & Leonardo, Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano e Bruno & Marrone por Reprodução/Divulgação
Helicóptero que transportava o cantor Rick desapareceu na Serra de Santa Catarina por Reprodução/Divulgação
Além de cantar, Rick também compunha e produzia os álbuns por Reprodução/Divulgação
Rick e Renner construíram uma carreira de grande sucesso, com mais de dez milhões de discos vendidos por Reprodução/Divulgação
Rick passou por diferentes parceiros antes de encontrar aquele que mudaria sua carreira: Ivair dos Reis Gonçalves, o Renner por Reprodução/Divulgação
Rick nasceu em Porto Nacional, no Tocantins, em 1966 por Reprodução/Divulgação
Aos seis anos, Rick mudou-se com a família para Brasília por Reprodução/Divulgação
Rick começou a carreira cantando em bares de Brasília quando criança por Reprodução/Divulgação
Rick morreu aos 59 anos por Reprodução
Renner se declarou para Rick por Reprodução
Rick e seu sócio, Olívio Beltrão Júnior por Reprodução
Zezé di Camargo era amigo de Rick por Reprodução
Rick com o filho, Victor Henrique por Reprodução/Instagram
Rick com os filhos, Victor Henrique e Mônica por Reprodução/Instagram
Rick com a esposa e as filhas de Victor Henrique por Reprodução/Instagram
Rick com os filhos, Victor Henrique e Mônica por Reprodução/Instagram
Rick com a esposa e uma das netas por Reprodução/Instagram
Paulo Soares estava em helicóptero que caiu em SC por Reprodução/Instagram e Divulgação
Da esquerda para a direita: o cantor sertanejo Rick, o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares por Reprodução
Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução
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A música Ela é Demais, conhecida por seu refrão "uma deusa, uma louca, uma feiticeira", catapultou a dupla para o sucesso em todo o país por Reprodução/Divulgação

O helicóptero de matrícula PP-MGR decolou de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, na segunda-feira (21), com destino a São Joaquim. Os destroços foram encontrados nesta terça-feira (22), na região de Urubici. Não houve sobreviventes.

Como é o Bell 430

Fabricado pela norte-americana Bell Helicopter, o Bell 430 é um helicóptero bimotor utilizado em operações executivas e governamentais.

A aeronave envolvida no acidente tinha capacidade para oito ocupantes, considerando sete passageiros e um piloto, e peso máximo de decolagem de 4.218 kg.

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados

Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução
Da esquerda para a direita: o cantor sertanejo Rick, o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares por Reprodução
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
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Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução

Segundo dados atribuídos à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o helicóptero estava em situação regular e tinha certificado válido até 11 de agosto de 2027. A aeronave pertencia à JTA Empreendimentos e Urbanismo.

Registros reunidos pela Aviation Safety Network e por autoridades de investigação aeronáutica mostram ocorrências envolvendo o modelo desde pelo menos o fim da década de 1990.

Em setembro de 2009, um Bell 430 do governo de Andhra Pradesh caiu na Índia. Cinco pessoas morreram, entre elas Y.S. Rajasekhara Reddy, então ministro-chefe do estado.

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Outro acidente fatal ocorreu na África do Sul, em janeiro de 2021. Cinco pessoas morreram após a perda de controle da aeronave. Segundo o relatório da autoridade de aviação civil sul-africana, houve falha em um componente ligado ao rotor principal.

Em maio de 2024, um Bell 430 da aviação naval do Equador caiu durante uma operação de vigilância em Santa Elena. Duas pessoas morreram.

O histórico também inclui ocorrências sem mortes. Em 1999, um Bell 430 foi destruído em um acidente próximo a Bariloche, na Argentina, sem vítimas fatais. Outros episódios foram registrados em Taiwan, nos Estados Unidos e no Golfo do México.

Modelo já recebeu alerta técnico

Um componente relacionado ao rotor principal do Bell 430 também foi alvo de atenção das autoridades aeronáuticas.

Após acidentes fatais registrados com o modelo, foram determinadas inspeções nas chamadas clevises dos pitch links do rotor principal. Em um dos casos, ocorrido na África do Sul, a investigação apontou que a fratura de uma dessas peças durante o voo provocou a perda de controle da aeronave.

O histórico, entretanto, não permite concluir que um problema semelhante tenha ocorrido no helicóptero que transportava Rick.

Rick e Renner, sucesso das antigas

Rick começou a carreira cantando em bares de Brasília quando criança por Reprodução/Divulgação
Além de cantar, Rick também compunha e produzia os álbuns por Reprodução/Divulgação
Rick nasceu em Porto Nacional, no Tocantins, em 1966 por Reprodução/Divulgação
Zezé di Camargo era amigo de Rick por Reprodução
Helicóptero que transportava o cantor Rick desapareceu na Serra de Santa Catarina por Reprodução/Divulgação
Aos seis anos, Rick mudou-se com a família para Brasília por Reprodução/Divulgação
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Rick começou a carreira cantando em bares de Brasília quando criança por Reprodução/Divulgação

Causa do acidente ainda é desconhecida

A região onde o helicóptero desapareceu enfrentava condições meteorológicas adversas, com chuva, nebulosidade e baixa visibilidade, situação que também dificultou os trabalhos das equipes de busca.

A presença de mau tempo, por si só, não permite estabelecer a causa da queda. Também não há, até o momento, informação oficial que atribua o acidente a falha mecânica ou erro humano.

A investigação aeronáutica deverá analisar diferentes elementos para determinar o que aconteceu com o helicóptero antes da queda.

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