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Helicóptero que desapareceu com Rick, da dupla com Renner, pertence a empresa ligada a Neymar

Aeronave saiu de Balneário Camboriú com destino a São Joaquim e perdeu contato na região de Urubici durante fortes chuvas

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 18:50

Helicóptero que levava Rick, da dupla com Renner, desaparece em SC
Helicóptero que levava Rick, da dupla com Renner, desaparece em SC Crédito: Reprodução

O helicóptero que desapareceu nesta segunda-feira (21) na Serra de Santa Catarina com Rick, da dupla Rick & Renner, entre os ocupantes, possui identificação da JTA Empreendimentos e Urbanismo, empresa que mantém parceria com negócios ligados ao jogador Neymar em Porto Belo. Além do cantor, um empresário também estaria na aeronave.

Segundo informações do ND Mais, o helicóptero, de modelo PPMGR, saiu de Balneário Camboriú às 10h30, com destino a São Joaquim. A aeronave transportava cinco pessoas: piloto, copiloto e três passageiros. O último ponto registrado pelo radar fica em uma área rural próxima à SC-370, em Urubici.

Rick Sollo

Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
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Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução

Após a perda de contato, moradores da região relataram ter visto a aeronave voando baixo nas proximidades do último ponto identificado. Equipes particulares e serviços de emergência foram mobilizados para tentar localizar o helicóptero.

O 5º Batalhão de Bombeiro Militar confirmou o recebimento de um chamado relacionado ao desaparecimento. Uma guarnição de Urubici realiza buscas na região de Vacas Gordas, diante da possibilidade de uma queda.

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Os trabalhos são dificultados pelas fortes chuvas que atingem a Serra catarinense. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o que aconteceu com a aeronave.

Também não foram divulgadas informações oficiais sobre a localização do helicóptero ou o estado de Rick, do empresário e dos demais ocupantes. As buscas continuam na região.

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