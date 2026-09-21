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Helicóptero que levava Rick é um Bell 430 com capacidade para até 7 passageiros

Modelo fabricado em 2001 está regular na Anac e era usado pelo cantor e pelo empresário Bruno Avelar

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 20:33

Helicóptero que levava Rick desaparece em SC; FAB e bombeiros fazem buscas pela aeronave
Helicóptero que levava Rick desaparece em SC; FAB e bombeiros fazem buscas pela aeronave Crédito: Reprodução

O helicóptero PP-MGR, que desapareceu nesta segunda-feira (21) com o cantor Rick, da dupla com Renner, e o empresário Bruno Avelar, é um Bell 430 fabricado em 2001, modelo produzido pela fabricante norte-americana Bell Helicopter.

A aeronave tem capacidade para um piloto e até sete passageiros e, de acordo com informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) divulgadas pelo g1, estava com a situação regular e certificação de operação válida até 11 de agosto de 2027. O cadastro também aponta autorização para voos noturnos.

O Bell 430 é considerado um helicóptero leve-médio e surgiu como uma versão mais longa e potente do Bell 230. O modelo pode ser utilizado em diferentes atividades, incluindo transporte particular, turismo, atendimento médico, operações policiais e missões de busca e salvamento.

Rick Sollo

Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
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Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução

Buscas em Santa Catarina

O helicóptero decolou de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, e tinha São Joaquim como destino previsto. A aeronave, porém, não chegou ao local e perdeu comunicação durante o trajeto.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades, as buscas estão concentradas na Serra catarinense, com equipes atuando em pontos diferentes. Uma das áreas fica em Vacas Gordas, onde havia a suspeita de uma possível queda. Até a atualização mais recente, os bombeiros não haviam encontrado vestígios da aeronave no local.

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Outro ponto de procura fica próximo a São Joaquim, onde foi identificado o último sinal do celular de um dos ocupantes. As duas áreas ficam aproximadamente 30 quilômetros distantes uma da outra.

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina mobilizou equipes por terra, com profissionais a pé e viaturas 4x4. A Força Aérea Brasileira (FAB) também participa da operação com duas aeronaves especializadas em Busca e Salvamento.

As condições meteorológicas são um dos desafios da operação. A região registra chuva, vendavais e alerta de granizo, segundo os bombeiros.

A JTA Empreendimentos e Urbanismo, proprietária do helicóptero, confirmou que a aeronave havia sido emprestada para uso de Rick e Bruno Avelar, mas ressaltou que não há confirmação de acidente. Até o momento, as autoridades ainda trabalham para localizar a aeronave e os ocupantes.

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