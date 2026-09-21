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Helicóptero que levava Rick é um Bell 430 com capacidade para até 7 passageiros

Modelo fabricado em 2001 está regular na Anac e era usado pelo cantor e pelo empresário Bruno Avelar

Heider Sacramento

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 20:33

Helicóptero que levava Rick desaparece em SC; FAB e bombeiros fazem buscas pela aeronave Crédito: Reprodução

O helicóptero PP-MGR, que desapareceu nesta segunda-feira (21) com o cantor Rick, da dupla com Renner, e o empresário Bruno Avelar, é um Bell 430 fabricado em 2001, modelo produzido pela fabricante norte-americana Bell Helicopter.

A aeronave tem capacidade para um piloto e até sete passageiros e, de acordo com informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) divulgadas pelo g1, estava com a situação regular e certificação de operação válida até 11 de agosto de 2027. O cadastro também aponta autorização para voos noturnos.

O Bell 430 é considerado um helicóptero leve-médio e surgiu como uma versão mais longa e potente do Bell 230. O modelo pode ser utilizado em diferentes atividades, incluindo transporte particular, turismo, atendimento médico, operações policiais e missões de busca e salvamento.

Rick Sollo 1 de 4

Buscas em Santa Catarina

O helicóptero decolou de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, e tinha São Joaquim como destino previsto. A aeronave, porém, não chegou ao local e perdeu comunicação durante o trajeto.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades, as buscas estão concentradas na Serra catarinense, com equipes atuando em pontos diferentes. Uma das áreas fica em Vacas Gordas, onde havia a suspeita de uma possível queda. Até a atualização mais recente, os bombeiros não haviam encontrado vestígios da aeronave no local.

Outro ponto de procura fica próximo a São Joaquim, onde foi identificado o último sinal do celular de um dos ocupantes. As duas áreas ficam aproximadamente 30 quilômetros distantes uma da outra.

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina mobilizou equipes por terra, com profissionais a pé e viaturas 4x4. A Força Aérea Brasileira (FAB) também participa da operação com duas aeronaves especializadas em Busca e Salvamento.

As condições meteorológicas são um dos desafios da operação. A região registra chuva, vendavais e alerta de granizo, segundo os bombeiros.