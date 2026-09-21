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Helicóptero que levava Rick não pertence a Neymar, esclarece proprietário da aeronave

José Antunes, dono da JTA Empreendimentos, negou vínculo societário com o jogador ou com a família do atleta

Heider Sacramento

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 20:11

Proprietário do helicóptero desaparecido nega qualquer ligação com Neymar Jr. ou a família do jogador Crédito: Reprodução

O empresário José Antunes, proprietário da JTA Empreendimentos e responsável pela aeronave desaparecida em Santa Catarina, afirmou que o helicóptero não pertence ao jogador Neymar Jr. e não possui qualquer ligação societária com a família do atleta. A aeronave está desaparecida desde esta segunda-feira (21), após decolar de Porto Belo (SC), e era utilizada pelo empresário Bruno Avelar e pelo cantor Rick, da dupla com Renner.

Rick Sollo 1 de 4

O helicóptero desapareceu após decolar de Porto Belo (SC) e era utilizado pelo empresário Bruno Avelar e pelo cantor Rick, da dupla com Renner. As buscas pela aeronave seguem em andamento.

A informação sobre a propriedade do helicóptero foi esclarecida pelo próprio empresário após a aeronave ter sido associada a empresas ligadas ao jogador. José Antunes negou essa relação societária, afastando o vínculo entre o helicóptero e a família Neymar.