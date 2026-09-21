Helicóptero que levava Rick não pertence a Neymar, esclarece proprietário da aeronave

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Heider Sacramento
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 20:11
O empresário José Antunes, proprietário da JTA Empreendimentos e responsável pela aeronave desaparecida em Santa Catarina, afirmou que o helicóptero não pertence ao jogador Neymar Jr. e não possui qualquer ligação societária com a família do atleta. A aeronave está desaparecida desde esta segunda-feira (21), após decolar de Porto Belo (SC), e era utilizada pelo empresário Bruno Avelar e pelo cantor Rick, da dupla com Renner.
Rick Sollo
O helicóptero desapareceu após decolar de Porto Belo (SC) e era utilizado pelo empresário Bruno Avelar e pelo cantor Rick, da dupla com Renner. As buscas pela aeronave seguem em andamento.
A informação sobre a propriedade do helicóptero foi esclarecida pelo próprio empresário após a aeronave ter sido associada a empresas ligadas ao jogador. José Antunes negou essa relação societária, afastando o vínculo entre o helicóptero e a família Neymar.
A situação envolvendo a aeronave ainda está sendo apurada pelas autoridades de Santa Catarina. Até o momento, informações sobre a localização do helicóptero e o estado dos ocupantes dependem dos trabalhos de busca e de comunicados oficiais.