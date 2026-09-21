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Helicóptero que levava Rick não pertence a Neymar, esclarece proprietário da aeronave

José Antunes, dono da JTA Empreendimentos, negou vínculo societário com o jogador ou com a família do atleta

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 20:11

Proprietário do helicóptero desaparecido nega qualquer ligação com Neymar Jr. ou a família do jogador
Proprietário do helicóptero desaparecido nega qualquer ligação com Neymar Jr. ou a família do jogador Crédito: Reprodução

O empresário José Antunes, proprietário da JTA Empreendimentos e responsável pela aeronave desaparecida em Santa Catarina, afirmou que o helicóptero não pertence ao jogador Neymar Jr. e não possui qualquer ligação societária com a família do atleta. A aeronave está desaparecida desde esta segunda-feira (21), após decolar de Porto Belo (SC), e era utilizada pelo empresário Bruno Avelar e pelo cantor Rick, da dupla com Renner.

Rick Sollo

Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
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Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução

O helicóptero desapareceu após decolar de Porto Belo (SC) e era utilizado pelo empresário Bruno Avelar e pelo cantor Rick, da dupla com Renner. As buscas pela aeronave seguem em andamento.

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Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que desapareceu em Santa Catarina

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A informação sobre a propriedade do helicóptero foi esclarecida pelo próprio empresário após a aeronave ter sido associada a empresas ligadas ao jogador. José Antunes negou essa relação societária, afastando o vínculo entre o helicóptero e a família Neymar.

A situação envolvendo a aeronave ainda está sendo apurada pelas autoridades de Santa Catarina. Até o momento, informações sobre a localização do helicóptero e o estado dos ocupantes dependem dos trabalhos de busca e de comunicados oficiais.

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