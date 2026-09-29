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Helicóptero que levava Rick voava em espaço aéreo não controlado, diz FAB

Além de Rick, estavam na aeronave que caiu no dia 21 de setembro de 2026, o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira

Felipe Sena

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 20:16

Rick Sollo Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla com Renner, estava em um espaço aéreo não controlado quando sofreu o acidente em Urubici, na Serra de Santa Catarina.

Segundo o Metrópoles, a informação consta em uma nota da Força Aérea Brasileira (FAB), responsável pela apuração das circunstâncias da queda.

Rick Sollo 1 de 4

Além de Rick, estavam na aeronave que caiu no dia 21 de setembro de 2026, o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

O cantor viajou pela manhã, partindo inicialmente de Jundiaí (SP) em um jatinho particular em direção a Porto Belo (SC). A previsão original de chegada ao destino final, na cidade de São Joaquim (SC), era por volta de 12h a 13h do mesmo dia, onde participaria do almoço.