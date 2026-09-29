Helicóptero que levava Rick voava em espaço aéreo não controlado, diz FAB

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Felipe Sena
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 20:16
O helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla com Renner, estava em um espaço aéreo não controlado quando sofreu o acidente em Urubici, na Serra de Santa Catarina.
Segundo o Metrópoles, a informação consta em uma nota da Força Aérea Brasileira (FAB), responsável pela apuração das circunstâncias da queda.
Rick Sollo
Além de Rick, estavam na aeronave que caiu no dia 21 de setembro de 2026, o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.
O cantor viajou pela manhã, partindo inicialmente de Jundiaí (SP) em um jatinho particular em direção a Porto Belo (SC). A previsão original de chegada ao destino final, na cidade de São Joaquim (SC), era por volta de 12h a 13h do mesmo dia, onde participaria do almoço.
O helicóptero Bell 430 que levava o artista para Porto Belo perdeu o contato por volta das 12h, em meio às fortes chuvas e ventos na região. Após mais de 35 horas de intensas buscas, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina localizou os destroços da aeronave na tarde desta terça, confirmando que não houve sobreviventes.