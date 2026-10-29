MÚSICA

Henrique & Juliano levam Manifesto Musical a Salvador; evento entra na reta final de ingressos

Apresentação acontece em 14 de novembro, no Parque de Exposições, com participações de Zé Vaqueiro, Bia Frazzo e Patrick Costa

Heider Sacramento

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 21:51

Henrique & Juliano apresentam o Manifesto Musical em Salvador no dia 14 de novembro Crédito: Reprodução

Os fãs de Henrique & Juliano têm pouco tempo para garantir presença no próximo show da dupla em Salvador. O projeto Manifesto Musical chega à capital baiana em 14 de novembro, no Parque de Exposições, e entrou na reta final de vendas, com os últimos ingressos disponíveis.



Além dos irmãos, a programação terá apresentações de Zé Vaqueiro, Bia Frazzo e Patrick Costa. Conhecido por sucessos como “Flash”, “Aproveita Que Eu Tô Brigado” e “Maravilhosa”, Zé Vaqueiro é um dos destaques da noite. Já Bia e Patrick integram a seleção de artistas que acompanham a proposta musical do evento.

Com quase três horas de duração, o Manifesto Musical reúne canções que marcaram diferentes fases da carreira de Henrique & Juliano. O espetáculo celebra a trajetória da dupla, que conquistou espaço entre os principais nomes do sertanejo brasileiro.

A turnê ganhou projeção nacional após a apresentação no Maracanã, no Rio de Janeiro, em janeiro, quando reuniu mais de 60 mil pessoas em um show com ingressos esgotados. Depois de passar por diferentes regiões do país, o projeto desembarca na Bahia.

“Salvador é uma praça muito importante para o mercado de entretenimento, e receber o Manifesto Musical, com Henrique & Juliano e outros grandes nomes da música brasileira, alavanca a cidade no circuito nacional de shows”, afirma Cristóvão Neto, sócio do Grupo Onda, responsável pela produção local ao lado da Dois.M, escritório da dupla, e da R2.

Como comprar ingressos para Henrique & Juliano em Salvador

A apresentação está marcada para sábado, 14 de novembro, às 19h, no Parque de Exposições de Salvador. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Guichê Web, com possibilidade de parcelamento em até cinco vezes sem juros.

Serviço

Evento: Manifesto Musical - Henrique & Juliano

Atrações: Henrique & Juliano, Zé Vaqueiro, Bia Frazzo e Patrick Costa

Data: 14 de novembro de 2026 (sábado)

Horário: 19h

Local: Parque de Exposições

Endereço: Avenida Luís Viana Filho, 1590, Itapuã, Salvador

Ingressos: Guichê Web