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Henrique, dupla de Juliano, sofre queda de cavalo durante vaquejada

Cantor participava de competição em Pernambuco quando caiu do animal; equipe tranquiliza fãs

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 11:16

Sertanejo Henrique, dupla de Juliano, cai de cavalo durante competição de vaquejada Crédito: Portal Leo Dias e Instagram

O cantor sertanejo Henrique, que forma dupla com Juliano, passou por um grande susto durante a 22ª edição da Vaquejada de Garanhuns, em Pernambuco. O artista caiu do cavalo enquanto participava de uma das disputas do evento, na quarta-feira (28). Apesar do acidente, ele não sofreu ferimentos e passa bem.

A queda foi registrada em vídeo e divulgada pelo portal LeoDias. Procurada pela revista Quem, a assessoria do sertanejo confirmou o episódio e tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde do artista.

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"Ele teve uma queda, normal para competidores de vaquejada. Foi na quarta-feira (28). Não houve nenhum tipo de dano, e ontem voltou a competir normalmente", informou a equipe nesta sexta-feira (30).

Ao portal LeoDias, os representantes do cantor também reforçaram que ele estava bem e poderia retornar à competição. "Está zero bala, e já vai competir outra vez", afirmou a assessoria.

Henrique é conhecido pelo interesse na vaquejada, modalidade tradicional do Nordeste brasileiro. A competição reúne duplas de vaqueiros montados a cavalo, que precisam derrubar um boi dentro de uma faixa de pontuação demarcada na arena.