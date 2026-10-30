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Henrique, dupla de Juliano, sofre queda de cavalo durante vaquejada

Cantor participava de competição em Pernambuco quando caiu do animal; equipe tranquiliza fãs

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 11:16

Sertanejo Henrique, dupla de Juliano, cai de cavalo durante competição de vaquejada
Sertanejo Henrique, dupla de Juliano, cai de cavalo durante competição de vaquejada Crédito: Portal Leo Dias e Instagram

O cantor sertanejo Henrique, que forma dupla com Juliano, passou por um grande susto durante a 22ª edição da Vaquejada de Garanhuns, em Pernambuco. O artista caiu do cavalo enquanto participava de uma das disputas do evento, na quarta-feira (28). Apesar do acidente, ele não sofreu ferimentos e passa bem.

A queda foi registrada em vídeo e divulgada pelo portal LeoDias. Procurada pela revista Quem, a assessoria do sertanejo confirmou o episódio e tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde do artista.

Sertanejo Henrique, dupla de Juliano, cai de cavalo durante competição de vaquejada

Sertanejo Henrique, dupla de Juliano, cai de cavalo durante competição de vaquejada por Reprodução de vídeo/Portal Leo Dias
Sertanejo Henrique, dupla de Juliano, cai de cavalo durante competição de vaquejada por Reprodução de vídeo/Portal Leo Dias
Henrique e Juliano por Reprodução/Instagram/@randesfilho
Sertanejo Henrique, dupla de Juliano, cai de cavalo durante competição de vaquejada por Portal Leo Dias e Instagram
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Sertanejo Henrique, dupla de Juliano, cai de cavalo durante competição de vaquejada por Reprodução de vídeo/Portal Leo Dias

"Ele teve uma queda, normal para competidores de vaquejada. Foi na quarta-feira (28). Não houve nenhum tipo de dano, e ontem voltou a competir normalmente", informou a equipe nesta sexta-feira (30).

Ao portal LeoDias, os representantes do cantor também reforçaram que ele estava bem e poderia retornar à competição. "Está zero bala, e já vai competir outra vez", afirmou a assessoria.

Henrique é conhecido pelo interesse na vaquejada, modalidade tradicional do Nordeste brasileiro. A competição reúne duplas de vaqueiros montados a cavalo, que precisam derrubar um boi dentro de uma faixa de pontuação demarcada na arena.

Durante a disputa, um dos participantes conduz o animal, enquanto o outro segura sua cauda e tenta fazê-lo cair dentro do espaço delimitado. A pontuação depende da execução correta da derrubada.

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