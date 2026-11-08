TORTA DE CLIMÃO

Henrique Fogaça detona jornal após prato ser comparado a 'comida de gato': 'Mídia suja'

Avaliação deu nota regular ao Sal Gastronomia e teve direito a apoio de Danilo Gentili e Érick Jacquin

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 13:19

Henrique Fogaça Crédito: Divulgação/Band

O chef Henrique Fogaça perdeu a paciência nas redes sociais depois que a Folha de S.Paulo avaliou o Sal Gastronomia, restaurante que ele comanda no bairro dos Jardins, em São Paulo. O jornal deu duas estrelas para o restaurante, nota que significa "regular" e apontou vários erros nos pratos servidos.

Henrique Fogaça detona Folha de S.Paulo após critica gastronômica 1 de 4

O texto foi assinado pela repórter Priscila Pastre, que afirmou que a fama do jurado do MasterChef Brasil cria uma expectativa que a comida não entrega. A maior critica foi com o steak tartare, prato clássico feito com carne crua bem picada, que custa R$ 125. A jornalista escreveu que a aparência da carne lembrava uma "latinha de comida de gato". Ela também criticou o arroz duro do risoto de cogumelos, o excesso de doce no ceviche de caju e contou que até o cafezinho pedido no final nunca chegou à mesa.

Ela ainda reclamou do ovo de codorna "frio, pálido e sem gosto" e das batatas rústicas que o acompanhavam, afirmando que pareciam "feitas por alguém que odeia batatas", com pedaços queimados e outros crus. O ceviche de caju (R$ 46) foi descrito como doce demais a ponto de amarrar a boca, enquanto o nhoque do stinco de cordeiro (R$ 176) chegou à mesa "molenga, cozido demais". O risoto de shimeji (R$ 102) veio com arroz duro e cogumelos com textura de borracha.

Nem as sobremesas escaparam. Pastre relatou que a torta de maçã-verde (R$ 53) esfarelava toda e virou "uma papa no prato", além de pontuar que o café pedido ao final da refeição nunca foi entregue. No fechamento, a repórter citou até uma frase do Homem-Aranha para alfinetar o jurado da Band: "Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades".

Avaliação da Folha de S.Paulo sobre restaurante de Henrique Fogaça 1 de 9

Incomodado com a repercussão, Fogaça usou o Instagram neste sábado (7) para rebater a reportagem. "A mídia mais suja, hipócrita e partidária que já vi, não é sobre jornalismo respeitoso, e sim sobre ataque gratuito … lixos", disparou o cozinheiro, que apagou o desabafo pouco tempo depois.

A confusão ganhou força quando o apresentador Danilo Gentili entrou na história para defender o amigo. O humorista do SBT chamou a repórter de "coitada digna de dó" e acusou o jornal de atrapalhar o sustento de quem trabalha na área. Fogaça gostou do apoio, compartilhou o comentário e chamou Gentili de "gênio".

“Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça 1 de 16

Parceiro de Fogaça na televisão, o chef francês Érick Jacquin também gravou um vídeo para comentar o caso. Ele concordou que avaliações ajudam os restaurantes a melhorar, mas achou que a repórter passou do ponto na piada da comida de gato. Para Jacquin, esse tipo de deboche atinge a equipe inteira do restaurante e não apenas o famoso: "Antes de destruir um trabalho com palavras, é preciso ter responsabilidade e saber dar uma segunda, uma terceira chance".