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Henrique Fogaça detona jornal após prato ser comparado a 'comida de gato': 'Mídia suja'

Avaliação deu nota regular ao Sal Gastronomia e teve direito a apoio de Danilo Gentili e Érick Jacquin

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 13:19

Henrique Fogaça não participa do episódio desta terça-feira (30)
Henrique Fogaça  Crédito: Divulgação/Band

O chef Henrique Fogaça perdeu a paciência nas redes sociais depois que a Folha de S.Paulo avaliou o Sal Gastronomia, restaurante que ele comanda no bairro dos Jardins, em São Paulo. O jornal deu duas estrelas para o restaurante, nota que significa "regular" e apontou vários erros nos pratos servidos.

Henrique Fogaça detona Folha de S.Paulo após critica gastronômica

Henrique Fogaça detona Folha de S.Paulo após tartare de R$ 125 ser comparado a "comida de gato" por Reprodução/Instagram
Chef Henrique Fogaça comanda o restaurante Sal Gastronomia por Reprodução
Chef Henrique Fogaça comanda o restaurante Sal Gastronomia por Reprodução
Chef Henrique Fogaça comanda o restaurante Sal Gastronomia por Reprodução
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Henrique Fogaça detona Folha de S.Paulo após tartare de R$ 125 ser comparado a "comida de gato" por Reprodução/Instagram

O texto foi assinado pela repórter Priscila Pastre, que afirmou que a fama do jurado do MasterChef Brasil cria uma expectativa que a comida não entrega. A maior critica foi com o steak tartare, prato clássico feito com carne crua bem picada, que custa R$ 125. A jornalista escreveu que a aparência da carne lembrava uma "latinha de comida de gato". Ela também criticou o arroz duro do risoto de cogumelos, o excesso de doce no ceviche de caju e contou que até o cafezinho pedido no final nunca chegou à mesa.

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Ela ainda reclamou do ovo de codorna "frio, pálido e sem gosto" e das batatas rústicas que o acompanhavam, afirmando que pareciam "feitas por alguém que odeia batatas", com pedaços queimados e outros crus. O ceviche de caju (R$ 46) foi descrito como doce demais a ponto de amarrar a boca, enquanto o nhoque do stinco de cordeiro (R$ 176) chegou à mesa "molenga, cozido demais". O risoto de shimeji (R$ 102) veio com arroz duro e cogumelos com textura de borracha.

Nem as sobremesas escaparam. Pastre relatou que a torta de maçã-verde (R$ 53) esfarelava toda e virou "uma papa no prato", além de pontuar que o café pedido ao final da refeição nunca foi entregue. No fechamento, a repórter citou até uma frase do Homem-Aranha para alfinetar o jurado da Band: "Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades".

Avaliação da Folha de S.Paulo sobre restaurante de Henrique Fogaça

Avaliação da Folha de S.Paulo deu nota regular ao Sal Gastronomia, restaurante de Henrique Fogaça por Reprodução/Instagram/Folha de S.Paulo
Avaliação da Folha de S.Paulo deu nota regular ao Sal Gastronomia, restaurante de Henrique Fogaça por Reprodução/Instagram/Folha de S.Paulo
Avaliação da Folha de S.Paulo deu nota regular ao Sal Gastronomia, restaurante de Henrique Fogaça por Reprodução/Instagram/Folha de S.Paulo
Avaliação da Folha de S.Paulo deu nota regular ao Sal Gastronomia, restaurante de Henrique Fogaça por Reprodução/Instagram/Folha de S.Paulo
Avaliação da Folha de S.Paulo deu nota regular ao Sal Gastronomia, restaurante de Henrique Fogaça por Reprodução/Instagram/Folha de S.Paulo
Avaliação da Folha de S.Paulo deu nota regular ao Sal Gastronomia, restaurante de Henrique Fogaça por Reprodução/Instagram/Folha de S.Paulo
Avaliação da Folha de S.Paulo deu nota regular ao Sal Gastronomia, restaurante de Henrique Fogaça por Reprodução/Instagram/Folha de S.Paulo
Avaliação da Folha de S.Paulo deu nota regular ao Sal Gastronomia, restaurante de Henrique Fogaça por Reprodução/Instagram/Folha de S.Paulo
Avaliação da Folha de S.Paulo deu nota regular ao Sal Gastronomia, restaurante de Henrique Fogaça por Reprodução/Instagram/Folha de S.Paulo
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Avaliação da Folha de S.Paulo deu nota regular ao Sal Gastronomia, restaurante de Henrique Fogaça por Reprodução/Instagram/Folha de S.Paulo

Incomodado com a repercussão, Fogaça usou o Instagram neste sábado (7) para rebater a reportagem. "A mídia mais suja, hipócrita e partidária que já vi, não é sobre jornalismo respeitoso, e sim sobre ataque gratuito … lixos", disparou o cozinheiro, que apagou o desabafo pouco tempo depois.

A confusão ganhou força quando o apresentador Danilo Gentili entrou na história para defender o amigo. O humorista do SBT chamou a repórter de "coitada digna de dó" e acusou o jornal de atrapalhar o sustento de quem trabalha na área. Fogaça gostou do apoio, compartilhou o comentário e chamou Gentili de "gênio".

“Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça

Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
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Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução
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Pratos do “Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça por Reprodução

Parceiro de Fogaça na televisão, o chef francês Érick Jacquin também gravou um vídeo para comentar o caso. Ele concordou que avaliações ajudam os restaurantes a melhorar, mas achou que a repórter passou do ponto na piada da comida de gato. Para Jacquin, esse tipo de deboche atinge a equipe inteira do restaurante e não apenas o famoso: "Antes de destruir um trabalho com palavras, é preciso ter responsabilidade e saber dar uma segunda, uma terceira chance".

Com a polêmica, a Folha de S.Paulo explicou que seus críticos vão aos lugares como clientes comuns, sem se identificar, e pagam a própria conta para garantir total independência nas avaliações.

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Tags:

Jornalista Henrique Fogaça Restaurante Gastronomia Crítica Critica Gastronômica Folha de S.paulo

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