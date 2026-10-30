MASTERCHEF

Henrique Fogaça e Paola Carosella deixam de se seguir nas redes sociais após climão por causa das eleições

Ex-jurados do MasterChef Brasil trabalharam juntos durante anos; diferenças políticas alimentaram especulações entre internautas

Fernanda Varela

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 18:10

Fogaça nega romance com Paolla Carosella Crédito: Reprodução

Os chefs Henrique Fogaça, de 52 anos, e Paola Carosella, de 54, chamaram a atenção dos fãs após deixarem de se seguir no Instagram. A mudança foi percebida por internautas e levantou rumores sobre um possível desentendimento entre os antigos colegas de bancada do MasterChef Brasil, da Band.

A movimentação ganhou repercussão nesta sexta-feira (30), especialmente por causa das diferenças políticas entre os dois. Durante o período eleitoral, Fogaça publicou vídeos com críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto Paola manifestou apoio ao petista.

Paola Carosella e Henrique Fogaça 1 de 7

Nas redes sociais, parte dos internautas associou o afastamento virtual às divergências políticas. Apesar das especulações, não há confirmação de que o assunto tenha provocado algum conflito entre os chefs. Os dois também não explicaram publicamente por que deixaram de se seguir.

Paola e Fogaça dividiram a bancada do MasterChef Brasil durante várias temporadas, ao lado do francês Erick Jacquin. A chef argentina deixou a atração em 2021, encerrando uma parceria profissional que começou na estreia do reality gastronômico, em 2014.

A relação entre os dois já havia despertado a curiosidade do público em outras ocasiões. Durante os anos em que trabalharam juntos, a proximidade diante das câmeras chegou a alimentar rumores de um possível envolvimento amoroso.

O assunto voltou à tona em 2025, quando Paola participou do programa De Frente com Blogueirinha e brincou sobre as especulações envolvendo o antigo colega.

Em setembro daquele ano, durante o festival The Town, Fogaça negou que tivesse vivido um romance com a chef. "Trabalhamos muitos anos juntos, somos amigos, mas nunca passou disso", declarou à CNN Brasil.