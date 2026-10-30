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Henrique Fogaça e Paola Carosella deixam de se seguir nas redes sociais após climão por causa das eleições

Ex-jurados do MasterChef Brasil trabalharam juntos durante anos; diferenças políticas alimentaram especulações entre internautas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 18:10

Fogaça nega romance com Paolla Carosella
Fogaça nega romance com Paolla Carosella Crédito: Reprodução

Os chefs Henrique Fogaça, de 52 anos, e Paola Carosella, de 54, chamaram a atenção dos fãs após deixarem de se seguir no Instagram. A mudança foi percebida por internautas e levantou rumores sobre um possível desentendimento entre os antigos colegas de bancada do MasterChef Brasil, da Band.

A movimentação ganhou repercussão nesta sexta-feira (30), especialmente por causa das diferenças políticas entre os dois. Durante o período eleitoral, Fogaça publicou vídeos com críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto Paola manifestou apoio ao petista.

Paola Carosella e Henrique Fogaça

Paola Carosella fala sobre boatos de romance com Fogaça por Reprodução
Paola Carosella fala sobre boatos de romance com Fogaça por Reprodução
Paola Carosella fala sobre boatos de romance com Fogaça por Reprodução
Paola Carosella fala sobre boatos de romance com Fogaça por Reprodução
Paola Carosella fala sobre boatos de romance com Fogaça por Reprodução
Paola Carosella fala sobre boatos de romance com Fogaça por Reprodução
Paola Carosella fala sobre boatos de romance com Fogaça por Reprodução
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Paola Carosella fala sobre boatos de romance com Fogaça por Reprodução

Nas redes sociais, parte dos internautas associou o afastamento virtual às divergências políticas. Apesar das especulações, não há confirmação de que o assunto tenha provocado algum conflito entre os chefs. Os dois também não explicaram publicamente por que deixaram de se seguir.

Paola e Fogaça dividiram a bancada do MasterChef Brasil durante várias temporadas, ao lado do francês Erick Jacquin. A chef argentina deixou a atração em 2021, encerrando uma parceria profissional que começou na estreia do reality gastronômico, em 2014.

A relação entre os dois já havia despertado a curiosidade do público em outras ocasiões. Durante os anos em que trabalharam juntos, a proximidade diante das câmeras chegou a alimentar rumores de um possível envolvimento amoroso.

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O assunto voltou à tona em 2025, quando Paola participou do programa De Frente com Blogueirinha e brincou sobre as especulações envolvendo o antigo colega.

Em setembro daquele ano, durante o festival The Town, Fogaça negou que tivesse vivido um romance com a chef. "Trabalhamos muitos anos juntos, somos amigos, mas nunca passou disso", declarou à CNN Brasil.

Até o momento, nenhum dos dois comentou diretamente o unfollow ou confirmou qualquer rompimento na amizade.

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