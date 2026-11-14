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Herança de Bruno Avelar vira disputa entre ex-mulher e viúva; entenda o que está em jogo

Empresário morreu aos 41 anos em acidente de helicóptero e deixou dois filhos menores; caso envolve sete empresas, questionamentos sobre bens e direitos dos herdeiros

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 08:44

A viúva Lívia Avelar, o empresário mineiro Bruno Avelar e a ex-mulher, Cláudia Guimarães Crédito: Reprodução

A herança deixada pelo empresário mineiro Bruno Avelar, morto aos 41 anos em um acidente de helicóptero em setembro de 2026, está no centro de uma disputa judicial envolvendo a ex-mulher dele, Cláudia Guimarães, e a viúva, Lívia Avelar. O processo envolve a administração de sete empresas, possíveis movimentações de bens e os direitos dos dois filhos menores que ele teve com Cláudia.

Segundo a defesa da ex-mulher, a atuação dela na Justiça não tem como objetivo reivindicar patrimônio para si, mas garantir que os filhos, atualmente com 13 e 10 anos, tenham seus direitos preservados durante o inventário.

Lívia Avelar e Bruno Avelar estavam casados há menos de dois meses 1 de 22

O impasse também envolve questionamentos sobre a destinação de bens antes da conclusão do processo, que identifica o patrimônio deixado pelo empresário e estabelece a divisão entre os herdeiros. As ações relacionadas à família tramitam sob segredo de Justiça, e não há informações confirmadas sobre o valor total da herança.

Bruno morreu em 21 de setembro, quando o helicóptero em que estava desapareceu durante um voo entre Porto Belo, no litoral de Santa Catarina, e São Joaquim, na Serra Catarinense. Os destroços foram encontrados no dia seguinte, e as mortes dos cinco ocupantes foram confirmadas.

Entenda os principais pontos da disputa:

Quem era Bruno Avelar?

Natural de Belo Horizonte, Bruno era empresário, escritor, influenciador e palestrante. Ele ganhou notoriedade por sua atuação nas áreas de empreendedorismo e networking e fundou o projeto "O Poder do Network", voltado à realização de eventos, mentorias e conexões profissionais.

O mineiro também mantinha proximidade com personalidades conhecidas, entre elas integrantes da família do jogador Neymar, e participou de eventos ligados ao Instituto Projeto Neymar Jr.

Última foto de Rick e Bruno Avelar mostram os dois dentro do helicóptero 1 de 9

Como Bruno Avelar morreu?

O empresário estava em um helicóptero que desapareceu em 21 de setembro de 2026, durante um trajeto entre Porto Belo e São Joaquim, em Santa Catarina. Durante o voo, a aeronave perdeu a comunicação.

Após buscas realizadas por equipes de resgate, os destroços foram encontrados no dia seguinte. Além de Bruno, morreram o cantor sertanejo Rick, de 59 anos, o videomaker Paulo Soares e dois tripulantes. Nenhum dos cinco ocupantes sobreviveu.

Veja quem são os passageiros do helicóptero que caiu em SC 1 de 11

Qual é a disputa pela herança de Bruno Avelar?

A discussão judicial envolve o patrimônio deixado pelo empresário e os direitos dos três herdeiros: a viúva, Lívia Avelar, e os dois filhos menores de idade que ele teve com Cláudia Guimarães.

Segundo a ex-mulher, o processo também trata da administração de sete empresas ligadas a Bruno. A defesa questiona ainda possíveis movimentações de bens antes da conclusão do inventário.

Cláudia afirma que não existe uma reivindicação patrimonial pessoal de sua parte. Segundo os advogados, a iniciativa busca assegurar que os filhos não sejam prejudicados durante a definição da herança.

O que a ex-mulher reivindica?

De acordo com a defesa, Cláudia não pede uma parte da herança para si. Sua atuação está relacionada à proteção dos direitos dos dois filhos, de 13 e 10 anos, que são herdeiros do empresário.

Em manifestação pública, a equipe jurídica afirmou que os questionamentos envolvendo os bens de Bruno "merecem apuração e podem afetar os direitos dos herdeiros".

A defesa também contesta possíveis movimentações patrimoniais anteriores ao encerramento do inventário.

Quais são os questionamentos sobre a movimentação de bens?

Um dos episódios mencionados pelos advogados de Cláudia envolve um vídeo publicado no Instagram. Na gravação, uma influenciadora afirma ter recebido de Lívia um presente que pertencia ao empresário.

Para a defesa da ex-mulher, o caso levanta dúvidas sobre a destinação de bens que integram o patrimônio deixado por Bruno antes da conclusão do inventário.

Até o momento, não há decisão judicial pública que confirme irregularidades na administração dos bens.

O que se sabe sobre o patrimônio?

Segundo Cláudia, a disputa envolve o inventário e a administração de sete empresas. Entretanto, não foram divulgados dados confirmados sobre o valor total dos bens deixados pelo empresário.

O processo de inventário deverá identificar o patrimônio e estabelecer a divisão entre os herdeiros, considerando os direitos da viúva e dos dois filhos menores.

As ações familiares tramitam sob segredo de Justiça, o que limita a divulgação de detalhes sobre o andamento dos processos.

O que Cláudia disse sobre o divórcio?

Em uma publicação no Instagram, a empresária comentou os bastidores da separação e afirmou que aceitou condições no acordo de divórcio que hoje considera prejudiciais.

Segundo ela, a decisão foi tomada em um período de vulnerabilidade emocional e com a intenção de evitar novos desgastes para os filhos. "Eu honrei. Só não fui honrada", escreveu.

Cláudia também rebateu insinuações de alienação parental e afirmou que procurou preservar a convivência das crianças com o pai depois da separação.

Quando Bruno e Cláudia se divorciaram?

Bruno e Cláudia foram casados por 17 anos e tiveram dois filhos. O acordo extrajudicial de divórcio foi assinado em 30 de abril de 2025 e homologado pela Justiça em julho do mesmo ano.

Segundo a empresária, as crianças só foram informadas sobre a separação no fim de outubro de 2025. Ela explicou que a decisão de comunicar a mudança naquele momento considerou o período de adaptação dos filhos após o retorno da família dos Estados Unidos ao Brasil, que envolveu mudanças de país, escola e rotina.

Quando Bruno se casou com Lívia Avelar?

Depois do divórcio, Bruno iniciou um relacionamento com Lívia Avelar. Os dois oficializaram a união em abril de 2026 e realizaram a cerimônia de casamento em 4 de agosto, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, pouco mais de um mês antes da morte do empresário.

Cláudia afirmou que, enquanto os filhos ainda não sabiam da separação, Bruno já mantinha outro relacionamento. Segundo ela, a então companheira frequentava encontros sociais e profissionais realizados na residência da família.

O que diz a viúva?