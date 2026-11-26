JUSTIÇA

Herança de R$ 36 milhões de Hayden Panettiere vira alvo de briga na Justiça após atriz morrer sem testamento

O ex-boxeador Wladimir Klitschko, ex-noivo da atriz, pede o controle dos bens em nome da filha do casal

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 07:37

Hayden Panettiere Crédito: Reprodução/Instagram

A fortuna de US$ 6,2 milhões (cerca de R$ 36,2 milhões) deixada pela atriz norte-americana Hayden Panettiere virou motivo de disputa na Justiça dos Estados Unidos. A artista, que ficou famosa nas séries 'Heroes' e 'Nashville', morreu aos 36 anos em agosto deste ano sem deixar um testamento.

Hayden Panettiere com sua filha, Kaya 1 de 9

O ex-noivo da atriz, o ex-boxeador ucraniano Wladimir Klitschko, de 50 anos, entrou com uma ação para administrar o dinheiro. Ele é pai de Kaya, de 11 anos, única filha de Hayden e herdeira legal de tudo o que ela deixou. Segundo documentos obtidos pelo site TMZ e pelos jornais The Sun e USA Today, o patrimônio reúne aproximadamente US$ 5,2 milhões em bens pessoais e pouco mais de US$ 1 milhão em imóveis.

O processo começou no dia 24 de setembro, quando Klitschko pediu para assumir a herança. Nos papéis enviados ao tribunal, o ucraniano afirmou que Kaya tem "direito à totalidade" dos bens e pediu autorização para que ele próprio "administrasse e mantivesse sob sua responsabilidade" o patrimônio da menina.

Na mesma ação, o ex-atleta acusou pessoas sem parentesco com Hayden de tentarem tirar vantagem da morte dela. Segundo a denúncia, terceiros acessaram e apagaram e-mails da atriz, e joias que pertenciam a ela sumiram. Em outubro, um juiz deu a Klitschko o controle provisório da fortuna, e ele também pediu que a consultora financeira Melissa Moskal Bencivenga passe a cuidar das contas.

Hayden Panettiere morreu no dia 16 de agosto, depois de ser encontrada desacordada em um apartamento na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. O namorado dela na época, Brian Hickerson, e o irmão dele, Zach Hickerson, chamaram o resgate. Brian disse à polícia que aplicou várias doses de Narcan, um spray nasal usado para reverter overdoses, mas os médicos não conseguiram salvar a atriz.

Hayden Panettiere 1 de 25

Em outubro, o Instituto Médico-Legal e a polícia de Greenville concluíram que a morte foi acidental, causada pela mistura tóxica de remédios controlados e fentanil, um analgésico muito forte usado para dores intensas. "Com base na conclusão do Instituto Médico-Legal e nos resultados da investigação, a morte de Hayden Panettiere foi considerada acidental. O Departamento de Polícia de Greenville encerrou sua investigação", disse a polícia local em nota publicada pelo jornal The Sun.

Logo após a morte, Klitschko, que namorou Hayden até 2018, publicou uma homenagem no Instagram. "Nossa família atravessa um momento de profundo choque e luto. A notícia da morte trágica de Hayden me entristece profundamente. Ela deixou este mundo cedo demais", escreveu o ex-boxeador.