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Herdeira de sertanejo morto em acidente se forma em medicina veterinária e comanda fazenda do pai com haras e gado no interior

A única herdeira do cantor transformou a propriedade em um tributo à memória do artista

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 10:39

Filha de João Paulo vira veterinária para cuidar de fazenda Crédito: Reprodução/Youtube

Trinta anos após a trágica morte de João Paulo, parceiro de Daniel na música sertaneja, a fazenda que pertenceu ao artista no interior de São Paulo continua em plena atividade. Localizada em Brotas, a propriedade de grande extensão é atualmente gerenciada por Jéssica Renata dos Reis, única filha do cantor.

Filha de João Paulo comanda fazenda do cantor

Filha de João Paulo vira veterinária para cuidar de fazenda por Reprodução/Youtube
Cantor João Paulo em sua fazenda no interior de SP por Reprodução/Youtube
Filha de João Paulo vira veterinária para cuidar de fazenda por Reprodução/Record
João Paulo & Daniel por Divulgação
Filha de João Paulo vira veterinária para cuidar de fazenda por Reprodução/Youtube
Filha de João Paulo vira veterinária para cuidar de fazenda por Reprodução/Youtube
Cantor João Paulo e Daniel em sua fazenda no interior de SP por Reprodução/Youtube
Filha de João Paulo vira veterinária para cuidar de fazenda por Reprodução/Youtube
Filha de João Paulo vira veterinária para cuidar de fazenda por Reprodução/Youtube
João Paulo & Daniel por Divulgação
Filha de João Paulo vira veterinária para cuidar de fazenda por Reprodução/Youtube
Filha de João Paulo vira veterinária para cuidar de fazenda por Reprodução/Youtube
Filha de João Paulo vira veterinária para cuidar de fazenda por Reprodução/Youtube
Filha de João Paulo vira veterinária para cuidar de fazenda por Reprodução/Youtube
Filha de João Paulo vira veterinária para cuidar de fazenda por Reprodução/Youtube
João Paulo & Daniel por Divulgação
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Filha de João Paulo vira veterinária para cuidar de fazenda por Reprodução/Youtube

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Quando o pai faleceu em um acidente automobilístico em 1997, Jéssica tinha apenas cinco anos. Para proteger o patrimônio da família contra investidas mal-intencionadas, sua mãe formou-se em Direito, enquanto a jovem direcionou sua trajetória profissional para honrar o legado paterno ao cursar Medicina Veterinária. Hoje, ela comanda pessoalmente as operações no campo, aplicando conhecimentos em clínica, reprodução animal e melhoramento genético.

O refúgio no interior paulista combina áreas de preservação ambiental com uma estrutura robusta voltada para a agropecuária. O local abriga criações de gado de corte, ovelhas e um haras com cavalos de raça, mantendo o dinamismo da roça aliado ao conforto. Mais do que um investimento financeiro, a administração da fazenda funciona como um elo emocional profundo, perpetuando o amor à terra que o cantor transmitiu ainda na infância da filha.

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Tags:

Fazenda João Paulo Casa dos Famosos João Paulo E Daniel

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