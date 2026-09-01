Herdeira de sertanejo morto em acidente se forma em medicina veterinária e comanda fazenda do pai com haras e gado no interior

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 10:39
Trinta anos após a trágica morte de João Paulo, parceiro de Daniel na música sertaneja, a fazenda que pertenceu ao artista no interior de São Paulo continua em plena atividade. Localizada em Brotas, a propriedade de grande extensão é atualmente gerenciada por Jéssica Renata dos Reis, única filha do cantor.
Filha de João Paulo comanda fazenda do cantor
Quando o pai faleceu em um acidente automobilístico em 1997, Jéssica tinha apenas cinco anos. Para proteger o patrimônio da família contra investidas mal-intencionadas, sua mãe formou-se em Direito, enquanto a jovem direcionou sua trajetória profissional para honrar o legado paterno ao cursar Medicina Veterinária. Hoje, ela comanda pessoalmente as operações no campo, aplicando conhecimentos em clínica, reprodução animal e melhoramento genético.
O refúgio no interior paulista combina áreas de preservação ambiental com uma estrutura robusta voltada para a agropecuária. O local abriga criações de gado de corte, ovelhas e um haras com cavalos de raça, mantendo o dinamismo da roça aliado ao conforto. Mais do que um investimento financeiro, a administração da fazenda funciona como um elo emocional profundo, perpetuando o amor à terra que o cantor transmitiu ainda na infância da filha.