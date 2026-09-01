CASA DOS FAMOSOS

Herdeira de sertanejo morto em acidente se forma em medicina veterinária e comanda fazenda do pai com haras e gado no interior

A única herdeira do cantor transformou a propriedade em um tributo à memória do artista

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 10:39

Filha de João Paulo vira veterinária para cuidar de fazenda Crédito: Reprodução/Youtube

Trinta anos após a trágica morte de João Paulo, parceiro de Daniel na música sertaneja, a fazenda que pertenceu ao artista no interior de São Paulo continua em plena atividade. Localizada em Brotas, a propriedade de grande extensão é atualmente gerenciada por Jéssica Renata dos Reis, única filha do cantor.

Filha de João Paulo comanda fazenda do cantor 1 de 16

Quando o pai faleceu em um acidente automobilístico em 1997, Jéssica tinha apenas cinco anos. Para proteger o patrimônio da família contra investidas mal-intencionadas, sua mãe formou-se em Direito, enquanto a jovem direcionou sua trajetória profissional para honrar o legado paterno ao cursar Medicina Veterinária. Hoje, ela comanda pessoalmente as operações no campo, aplicando conhecimentos em clínica, reprodução animal e melhoramento genético.