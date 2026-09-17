TRAJETÓRIA

Herdeira de supermercados foi operadora de caixa, vira influenciadora e fatura R$ 50 mil por cada post

Karol Babadeira é herdeira de famosa rede de supermercados

Felipe Sena

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 08:00

Karol Babadeira Crédito: Reprodução | Instagram

Você sabe quem é Karol Chokyu? A influenciadora brasileira, conhecida como Karol Babadeira, de 33 anos, tem atraído o público ao mostrar rotina como herdeira da terceira geração do Grupo Royal, rede de supermercados famosa no Rio de Janeiro.

Karol que já fez parte da equipe de marketing da empresa da família, desde os 13 anos, tem mais de 2,5 milhões de seguidores do Instagram, TikTok e YouTube.

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Nas redes sociais, Karol costuma mostrar detalhes dos bastidores de um supermercado. Dentre eles está a preparação de produtos da padaria e do açougue, além da participação dos clientes na criação de produtos e campanhas.

Antes de chegar ao cargo, ela passou até pelas funções de operadora de caixa, reposição, logística, açougue e padaria.

Além de influenciadora, Karol atua como palestrante, mentora e consultora de marketing e varejo. O cachê da influenciadora varia de acordo com o tipo de serviço.

Karol cobra cerca de R$ 20 mil para palestras, segundo o portal Pequenas Empresas e Grandes Negócios, além dos custos de deslocamento, hospedagem e alimentação.