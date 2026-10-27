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Herdeiro do Itaú, bilionário brasileiro também é poeta e prefere viver da cultura

Além da atuação no setor financeiro, ele se dedica à cultura e é poeta, com livros publicados pela editora Companhia das Letras, da qual é sócio

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 06:00

Fernando Roberto Moreira Salles
Fernando Roberto Moreira Salles Crédito: Reprodução (*imagem melhorada com ajuda de IA)

Fernando Roberto Moreira Salles, de 79 anos, é um dos homens mais ricos do Brasil, com fortuna estimada em R$ 40,2 bilhões, segundo a revista Forbes. Herdeiro de uma das famílias mais influentes do país, ele é um dos principais acionistas do Itaú Unibanco e da mineradora CBMM, mas também construiu uma trajetória ligada à literatura e à produção cultural.

Nascido em 1947, Fernando é filho do banqueiro Walther Moreira Salles, fundador do Unibanco. Além da atuação no setor financeiro, ele se dedica à cultura e é poeta, com livros publicados pela editora Companhia das Letras, da qual é sócio.

Roberto Setúbal

Empresário é herdeiro do Itaú Unibanco por Reprodução
Empresário é herdeiro do Itaú Unibanco por Reprodução
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Empresário é herdeiro do Itaú Unibanco por Reprodução
Empresário é herdeiro do Itaú Unibanco por Reprodução
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Empresário é herdeiro do Itaú Unibanco por Reprodução

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Fernando também foi diretor do Instituto Moreira Salles e atuou como editor de revista, contribuindo para aproximar o grupo familiar da produção cultural brasileira.

Família Moreira Salles tem ligação com o cinema

A relação da família com a cultura também se destaca no cinema nacional. Walter Salles, irmão de Fernando, é diretor, produtor e roteirista e esteve à frente de Ainda Estou Aqui, filme inspirado no livro de Marcelo Rubens Paiva.

A produção retrata a trajetória de Eunice Paiva durante a ditadura militar brasileira e conquistou reconhecimento internacional, com vitórias no Globo de Ouro e no Oscar.

O envolvimento dos Moreira Salles com diferentes áreas da cultura faz parte da história da família, que também construiu um patrimônio expressivo no setor financeiro.

Herança de um império financeiro

Pai de Fernando, Walther Moreira Salles foi banqueiro, diplomata e fundador do Unibanco. Considerado uma figura importante da economia brasileira, construiu um legado empresarial que deixou para os filhos Walter, Fernando, Pedro e João.

Com participação em grandes negócios e atuação no universo cultural, Fernando Moreira Salles reúne duas facetas: a de herdeiro de uma das famílias mais ricas do Brasil e a de empresário ligado à literatura.

Tags:

Bilionário

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