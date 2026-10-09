ENTENDA

Herdeiros de Pelé não viram a cor da herança quase 3 anos após a morte do Rei do Futebol; imóveis vão a leilão

Casas, flats e salas comerciais do ex-jogador estão à venda para quitar dívidas

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 12:08

Pelé cercado pelos sete filhos Crédito: Reprodução

Quase três anos após a morte de Pelé, os herdeiros do Rei do Futebol ainda não receberam a parte que lhes cabe do patrimônio deixado pelo ex-jogador. Edson Arantes do Nascimento morreu aos 82 anos, em 29 de dezembro de 2023, e o processo de inventário segue sem prazo para ser concluído. Enquanto isso, imóveis que pertenciam ao ídolo, como casas, flats e salas comerciais, estão sendo colocados à venda para quitar dívidas com credores, incluindo bancos.

Segundo informações da coluna Entretê, do Terra, o dinheiro arrecadado com a venda dos bens será utilizado para resolver as pendências financeiras antes que o patrimônio restante seja dividido entre os beneficiários. Uma pessoa ligada ao inventário informou à coluna que os herdeiros ainda aguardam a conclusão dos trâmites judiciais para receber os valores.

Fazenda de Pelé 1 de 14

A fortuna de Pelé é estimada entre R$ 50 milhões e R$ 80 milhões. O montante, porém, ainda não foi confirmado oficialmente no processo de inventário, o que significa que o valor efetivamente disponível para a partilha permanece indefinido.

Quem são os herdeiros de Pelé?

Após o pagamento das dívidas, o patrimônio restante deverá ser dividido entre a viúva do ex-jogador, Márcia Aoki, os sete filhos reconhecidos de Pelé e a enteada Gemima Lemos Macmahon, que conseguiu na Justiça o reconhecimento como filha socioafetiva do ex-jogador e foi incluída na divisão da herança.

Veja como está a mansão de Pelé 1 de 8

Pelé deixou em testamento o desejo de que Márcia recebesse 30% de seus bens, incluindo a casa onde o casal vivia, em Guarujá, no litoral de São Paulo. Os outros 70% poderão ser destinados aos demais herdeiros, conforme as regras aplicáveis à sucessão e a definição do inventário.

Pelé teve sete filhos biológicos: Edson Cholbi Nascimento, o Edinho; Kely Cristina Cholbi Nascimento; Jennifer Cholbi Nascimento; Flávia Kurtz Arantes do Nascimento; Sandra Regina Arantes do Nascimento Felinto; e os gêmeos Joshua Seixas Arantes do Nascimento e Celeste Seixas Arantes do Nascimento.

Edinho, Kely e Jennifer são filhos do primeiro casamento de Pelé, com Rosemeri dos Reis Cholbi. Joshua e Celeste são frutos do segundo casamento do ex-jogador, com a cantora gospel Assíria Nascimento.

Flávia, por sua vez, foi reconhecida por Pelé como filha após um relacionamento que ele manteve com a mãe dela, em 1969, durante uma viagem a Porto Alegre.

Já Sandra Regina Arantes do Nascimento Felinto precisou recorrer à Justiça para obter o reconhecimento da paternidade. Ela entrou com uma ação judicial em 1991, aos 27 anos. Um exame de DNA realizado no ano seguinte confirmou que Pelé era seu pai. Depois de recursos que se prolongaram por anos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou o vínculo em 1996 e negou a realização de um novo exame. A partir de então, ela passou a usar o sobrenome Arantes do Nascimento.