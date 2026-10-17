ANTES E DEPOIS

Hipnose, farinha láctea e treino 6x1: como Ruivinha de Marte ganhou mais de 20 kg e ficou com corpo 'irreconhecível'

Artista mudou a alimentação, passou a treinar seis vezes por semana e buscou ajuda para cuidar da saúde mental durante o processo

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 08:46

Antes e depois do corpo de Ruivinha de Marte Crédito: Reprodução

A transformação física de Ruivinha de Marte sempre impressiona os seguidores. A influenciadora chegou a pesar 43 kg e conseguiu ganhar mais de 20 kg em cerca de dois anos, resultado de mudanças na alimentação, na rotina de exercícios e na relação com o próprio corpo.

O processo começou no fim de 2024, quando Ruivinha decidiu mudar os hábitos após enfrentar insatisfação com a própria aparência e comentários negativos sobre seu corpo. Em dezembro de 2025, ela contou à revista Quem que havia passado de 44 kg para 58 kg. Posteriormente, alcançou a meta de chegar aos 60 kg.

Ruivinha de Marte surpreende com mudança de corpo 1 de 72

A mudança foi tanta que, no dia do primeiro turno das eleições, Ruivinha se assustou ao ver fotos antigas em seu e-Título e em sua carteira de identidade.

Um dos principais pontos da mudança foi a alimentação. A influenciadora passou a fazer seis refeições por dia e incluiu alimentos como frango, carne, macarrão, pão e ovos na dieta. Ela também recorreu a suplementos, como hipercalórico e creatina, para ajudar no processo. "Tudo que é massa eu como, mas o que mais me ajudou mesmo foi farinha láctea", contou.

Ruivinha de Marte mostra documento com imagem antiga Crédito: Reprodução

Além de mudar o cardápio, Ruivinha estabeleceu uma rotina de exercícios. Ela passou a treinar de segunda-feira a sábado, com sessões de aproximadamente 40 minutos pela manhã. Durante o período, evitava exercícios aeróbicos por receio de gastar muitas calorias e dificultar o ganho de peso.

"Eu calei a boca de muita gente que acha que os magrinhos nunca podem chegar a lugar nenhum, que é tipo só zoeira, chacota na internet", afirmou. "Não mudei só pelo hate que eu recebia. Não foi para calar a boca de ninguém, e sim para eu me sentir melhor comigo mesma e gostar do que eu fosse ver no espelho, usar as roupas que eu sempre tive insegurança de usar", completou, em conversa com a Quem.

A mudança também envolveu o cuidado com a saúde mental. Depois de enfrentar depressão e ansiedade, a influenciadora recorreu à hipnose e passou a trabalhar a autoestima. "Comecei a entender o meu valor. Vi o quanto eu era grande e o quanto foi difícil chegar até onde cheguei", disse, também à Quem.

Antes e depois de Ruivinha de Marte 1 de 29

A pressão estética já era uma questão para Ruivinha desde sua participação em "A Fazenda 14", em 2022. Ao falar sobre a transformação, ela também destacou o desejo de não dar mais espaço às críticas que recebia por ser muito magra. "Hoje em dia, minha mente está um pouco melhor. Tento relevar algumas críticas, porque recebo muita crítica. Quando entrei para o fisiculturismo, falaram que eu ia ficar feia, que ia voltar a ser o que eu era antes", relatou.

Além da alimentação e dos treinos, Ruivinha também realizou procedimentos estéticos ao longo dos últimos anos. Ela colocou próteses de silicone nos seios em outubro de 2023 e fez intervenções no rosto, incluindo harmonização facial e procedimentos no nariz, na boca e no queixo. Também realizou intervenções para aumentar o volume dos glúteos, que apelidou de "bumbum de Marte".