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Hit baiano de Oh Polêmico e Léo Santana conquista japonês e viraliza nas redes

Coreógrafo Koyama Ginjiro acumula milhões de visualizações dançando “Laço na Fivela” e veio a Salvador conhecer o cantor

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 22:35

Oh Polêmico recebeu o dançarino japonês Koyama Ginjiro em Salvador
Oh Polêmico recebeu o dançarino japonês Koyama Ginjiro em Salvador Crédito: Reprodução/Instagram

O pagodão baiano atravessou o oceano e foi parar no repertório de um dos criadores de conteúdo de dança mais populares do Japão. Koyama Ginjiro, que soma mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, virou destaque nas redes ao publicar vídeos dançando sucessos brasileiros, entre eles, “Laço na Fivela”, de Oh Polêmico e Léo Santana.

A música ganhou força no perfil do japonês e ajudou a aproximar o artista do universo do pagodão baiano. Um dos vídeos publicados por Ginjiro ao som do hit alcançou 1,3 milhão de visualizações em julho. Outra gravação com a faixa já se aproxima da mesma marca.

Oh Polêmico e Léo Santana

Oh Polêmico e Léo Santana por @leawry
Oh Polêmico e Léo Santana por @leawry
 Léo Santana por @leawry
Oh Polêmico por @aleffera
Oh Polêmico por @aleffera
Oh Polêmico por @aleffera
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Oh Polêmico e Léo Santana por @leawry

O conteúdo chamou a atenção de Oh Polêmico, e a interação que começou pelas redes sociais acabou saindo da internet. Ginjiro veio a Salvador e teve um encontro com o cantor, conhecendo de perto um pouco da cena musical que inspirou parte dos conteúdos que fizeram sucesso em seu perfil.

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Ginjiro é coreógrafo e produtor de conteúdo voltado para a dança. Em suas redes, ele costuma explorar diferentes ritmos da música brasileira e transformar as faixas em coreografias que chegam a milhares de pessoas.

A relação com “Laço na Fivela” é mais um exemplo de como o pagodão baiano tem encontrado novos públicos fora do Brasil. Desta vez, o caminho passou pelas redes sociais e ganhou uma dimensão inusitada: uma música lançada na Bahia virou trilha para vídeos produzidos do outro lado do mundo.

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