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'Hobby tóxico': Karoline Lima revela vício após perder anel de R$ 16 mil e pede oração

Conhecida por ser "mão-de-vaca", modelo desabafou sobre a nova obsessão

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 08:52

Karoline Lima usando a camisa do Brasil de número 15, a mesma de Léo Pereira
Karoline Lima usando a camisa do Brasil de número 15, a mesma de Léo Pereira Crédito: Reprodução/Instagram

Conhecida na internet por ter um perfil mais econômico, a influenciadora Karoline Lima, de 30 anos, usou as redes sociais para desabafar sobre um novo e caro costume: a compra descontrolada de joias. A modelo classificou a nova mania como um "hobby tóxico" e brincou com os seguidores pedindo ajuda espiritual para conter os gastos.

Karoline Lima perdeu anel de rubi

Karoline Lima perdeu anel de rubi por Reprodução/Instagram
Karoline Lima perdeu anel de rubi por Reprodução/Instagram
Karoline Lima perdeu anel de rubi por Reprodução/Instagram
Karoline Lima perdeu anel de rubi por Reprodução/Instagram
Karoline Lima perdeu anel de rubi por Reprodução/Instagram
Karoline Lima perdeu anel de rubi por Reprodução/Instagram
Karoline Lima perdeu anel de rubi por Reprodução/Instagram
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Karoline Lima perdeu anel de rubi por Reprodução/Instagram

"Preciso me controlar. Sempre fui uma pessoa mão-de-vaca, fato. Mas estou abrindo a mão por coisas caras e gostando disso. Não podia ser algo mais acessível? Peguei gosto por comprar algo absurdo. Orem por mim", disparou Karoline nos stories do Instagram.

A obsessão começou quando a criadora de conteúdo completou 30 anos e resolveu se autopresentear com seu primeiro anel, um modelo feito em ouro, diamantes e rubi, pedra associada ao seu signo, Áries, avaliado em quase R$ 16 mil. A ideia inicial era transformar a peça em um patrimônio familiar para passar de geração em geração. No entanto, a influenciadora acabou perdendo a joia.

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"Procurei em todo lugar, pedi a São Longuinho e não apareceu. Dá um aperto no coração toda vez que lembro. O que fiz? Comprei outro. O inimigo não vai me derrubar", justificou.

Depois disso, a influenciadora engatou uma sequência de novas aquisições de anéis e admitiu o exagero. "Eu vou me dando motivos e achando que estou certa. O que mais gosto é anel. Não tenho nem mais dedo para colocar. Tem dez? Bota um em cada dedo. Tem vinte? Dois em cada dedo. Hoje comprei mais", concluiu.

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Tags:

Jóias Karoline Lima Anel Rubi

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