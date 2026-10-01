ASTROLOGIA

Hoje (1º de outubro), estes signos podem começar o mês organizando a vida e abrindo espaço para novas oportunidades

O primeiro dia de outubro favorece escolhas práticas, conversas importantes e mudanças na rotina que podem trazer mais segurança e impulso para os próximos dias

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 03:00

Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

Outubro começa hoje com uma sensação de recomeço, mas sem exigir mudanças radicais de uma hora para outra. O momento favorece quem aproveita o início do mês para reorganizar prioridades, retomar pendências e pensar com mais clareza sobre o que deseja construir daqui para frente.

Para os 12 signos, a principal oportunidade está em fazer escolhas mais conscientes. Questões envolvendo trabalho, dinheiro, relacionamentos e bem-estar podem pedir atenção, mas pequenas decisões tomadas agora já ajudam a criar um caminho mais leve e organizado. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries:

Áries começa outubro com vontade de colocar as coisas em ordem. Hoje pode ser um bom momento para assumir uma responsabilidade que ficou pendente ou retomar um projeto profissional que perdeu força nas últimas semanas. Em vez de tentar resolver tudo de uma vez, escolha uma prioridade e avance com ela.

Nos relacionamentos, a comunicação direta pode evitar problemas desnecessários. Se você está solteiro, uma conversa casual pode despertar sua curiosidade por alguém. Para quem já está em uma relação, vale evitar que pequenas divergências se transformem em discussões maiores.

Na vida financeira, revise gastos, assinaturas e compromissos previstos para o mês antes de sair comprando algo apenas pela sensação de recomeço. A disciplina adotada agora pode dar mais liberdade nas próximas semanas. No bem-estar, uma rotina mais regular, com sono adequado, alimentação organizada e algum movimento, pode ajudar a recuperar a disposição.

Dica cósmica: Escolha uma prioridade para começar outubro e não tente resolver a vida inteira em um único dia.

Touro:

Touro entra em outubro com uma postura mais prática diante das responsabilidades. Uma tarefa que vinha exigindo paciência pode finalmente começar a avançar, especialmente se você mantiver os pés no chão e evitar complicar aquilo que pode ser resolvido de maneira simples.

No amor, a necessidade de segurança emocional fica mais evidente. Casais podem querer mais presença e tranquilidade, enquanto solteiros podem perceber com mais clareza o tipo de relação que realmente desejam. Não aceite situações confusas apenas para não ficar sozinho.

O dinheiro também pede planejamento. Organize o orçamento de outubro e separe o que é essencial do que pode esperar. Pequenos ajustes feitos hoje podem evitar aperto mais adiante. Se o corpo estiver dando sinais de cansaço, respeite esses limites e tente começar o dia em um ritmo menos acelerado.

Dica cósmica: Não ignore aquilo que você já sabe que precisa mudar. Pequenos ajustes podem fazer uma grande diferença.

Gêmeos:

Gêmeos pode começar outubro com muitas ideias ao mesmo tempo, mas o desafio de hoje é justamente não deixar a atenção se espalhar demais. Escolha um objetivo importante e concentre seus esforços nele. Conversas com colegas também podem abrir uma possibilidade interessante, principalmente se você deixar suas expectativas claras.

Na vida amorosa, falar sobre o que estava guardado pode fazer diferença. Uma conversa honesta pode esclarecer uma situação que vinha causando dúvidas. Para os solteiros, a facilidade de comunicação pode chamar a atenção de alguém.

No dinheiro, mantenha os pés no chão e pense primeiro nos objetivos maiores do mês antes de gastar com diversão ou conveniência. A mente também precisa de descanso. Fazer pequenas pausas entre tarefas e se afastar um pouco das telas pode ajudar a recuperar a concentração.

Dica cósmica: Nem toda ideia precisa virar projeto hoje. Escolha a que mais importa e dê a ela a sua atenção.

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Câncer:

Câncer começa outubro com uma oportunidade de repensar prioridades profissionais. Talvez você perceba que uma estratégia antiga deixou de funcionar tão bem quanto antes. Isso não significa abandonar seu objetivo, mas encontrar uma maneira diferente de chegar até ele.

No amor, a sinceridade pode aproximar as pessoas. Casais podem conversar sobre responsabilidades familiares e planos para o futuro, enquanto solteiros tendem a valorizar mais a compatibilidade emocional do que uma atração passageira.

As finanças exigem consistência. Evite assumir compromissos desnecessários e tente organizar melhor os gastos previstos para o mês. No campo pessoal, cuide também do seu emocional. Descanso, hidratação e uma noite mais tranquila podem ajudar a diminuir o estresse acumulado.

Dica cósmica: Mudar a estratégia não significa desistir do objetivo. Às vezes, é justamente o que permite chegar mais longe.

Leão:

Leão pode sentir hoje uma vontade maior de se destacar e mostrar serviço. O início de outubro favorece iniciativa, mas é importante deixar que os resultados falem mais alto do que grandes promessas. Termine aquilo que é realmente importante antes de assumir novas responsabilidades.

No amor, sua confiança pode trazer mais leveza para as relações, desde que você também esteja disposto a ouvir. Solteiros podem receber atenção, enquanto casais podem fortalecer a conexão com um programa simples feito a dois.

Na vida financeira, evite gastar apenas para manter uma determinada imagem. O mês pode ser mais produtivo quando você diferencia necessidades reais de desejos momentâneos. Também será importante controlar o ritmo para não começar outubro acumulando compromissos demais.

Dica cósmica: Você não precisa provar seu valor o tempo todo. Deixe suas atitudes mostrarem o que você é capaz de fazer.

Virgem:

Virgem começa outubro com uma oportunidade de organizar o que ficou para trás. Hoje é um bom momento para identificar tarefas pendentes, corrigir pequenos erros e estabelecer um plano prático para o mês. Sua atenção aos detalhes pode ser uma grande vantagem.

Nos relacionamentos, a necessidade de clareza aumenta. Em vez de esperar que os outros descubram sozinhos o que você precisa, fale de maneira aberta. Casais podem resolver questões práticas com mais tranquilidade quando evitam cobranças indiretas.

O dinheiro também se beneficia da organização. Revise contas, metas de economia e despesas previstas antes de fazer compras que podem esperar. Só não transforme produtividade em desculpa para esquecer o descanso. Uma rotina disciplinada também precisa incluir tempo para recuperar as energias.

Dica cósmica: Organizar a vida não significa controlar tudo. Deixe espaço para o inesperado também.

Red flags de cada signo no trabalho 1 de 12

Libra:

Libra pode começar outubro revendo expectativas profissionais e percebendo onde existe algum desequilíbrio. Se uma situação no trabalho tem incomodado, uma conversa calma e objetiva pode ser mais produtiva do que guardar o problema até ele crescer.

No amor, a abertura para conversar pode fortalecer os vínculos. Solteiros podem ficar mais seletivos com quem merece seu tempo, enquanto casais se beneficiam quando tentam compreender o outro em vez de transformar qualquer discussão em uma disputa.

Nas finanças, seja cuidadoso antes de assumir uma despesa grande. Pergunte a si mesmo se aquele gasto realmente combina com suas prioridades para outubro. Na rotina, tente equilibrar trabalho, compromissos sociais e descanso para não deixar seu bem-estar sempre por último.

Dica cósmica: Nem toda situação precisa de uma resposta imediata. Algumas ficam mais fáceis quando você encontra o equilíbrio antes de decidir.

Escorpião:

Escorpião pode preferir trabalhar discretamente hoje, sem buscar reconhecimento imediato. Isso pode ser positivo para concluir tarefas mais complexas e perceber quais objetivos profissionais realmente merecem sua atenção neste começo de mês.

No amor, a profundidade emocional pode aumentar a necessidade de sinceridade. Se está em uma relação, evite testar os sentimentos da outra pessoa de maneira indireta. Para os solteiros, alguém mais maduro e consistente pode chamar sua atenção.

Na vida financeira, outubro começa pedindo estratégia. Revise pagamentos pendentes e pense duas vezes antes de emprestar dinheiro ou assumir despesas sem avaliar as consequências. Para preservar o equilíbrio, reserve também algum tempo para descansar a mente e se afastar de conversas desgastantes.

Dica cósmica: Clareza vale mais do que controle. Quanto mais honestas forem suas escolhas, menos energia você gastará tentando prever tudo.

Sagitário:

Sagitário pode começar outubro com vontade de ampliar seus planos profissionais. Antes de correr para o próximo objetivo, porém, vale conferir se a base está firme. Atualizar conhecimentos, melhorar uma habilidade ou retomar contato com alguém importante pode criar um impulso interessante.

Na vida amorosa, uma atitude mais leve pode renovar os relacionamentos. Casais podem aproveitar o dia para planejar algo prazeroso juntos, enquanto solteiros podem se abrir para novas conversas sem a necessidade de definir imediatamente onde aquilo vai chegar.

No dinheiro, o entusiasmo com o início do mês não deve virar excesso de confiança. Estabeleça um limite para gastos e priorize compromissos importantes antes de despesas opcionais. Atividade física também pode melhorar o humor e a concentração, desde que sem exageros.

Dica cósmica: Crescer não significa correr. Fortaleça a base antes de dar o próximo salto.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Capricórnio:

Capricórnio pode usar o primeiro dia de outubro para construir um plano profissional mais claro. Você talvez já saiba o que precisa mudar, mas os resultados não precisam aparecer imediatamente. Concentre-se em avanços concretos e possíveis de acompanhar.

Nos relacionamentos, será importante demonstrar mais disponibilidade emocional. As responsabilidades profissionais não podem ocupar todo o espaço da sua vida. Uma conversa atenciosa pode ajudar a recuperar a proximidade com alguém importante.

No dinheiro, organização continua sendo sua principal aliada. Revise os compromissos do mês e evite assumir gastos que não são realmente necessários. Na saúde e na rotina, tente estabelecer horários mais regulares para dormir, comer e trabalhar, sem depender de momentos de esforço extremo para dar conta de tudo.

Dica cósmica: Um bom planejamento não precisa prever cada detalhe. Ele só precisa indicar com clareza o próximo passo.

Aquário:

Aquário pode entrar em outubro cheio de ideias, mas hoje será mais importante transformar uma delas em algo concreto. Escolha uma possibilidade e comece a desenvolvê-la de verdade. O apoio de outras pessoas também pode ajudar a transformar uma ideia inacabada em algo útil.

No amor, você pode sentir uma necessidade maior de liberdade e sinceridade. Explique o que deseja em vez de simplesmente se afastar. Para os solteiros, uma conversa inesperada pode despertar interesse justamente por fugir do padrão habitual.

Nas finanças, atenção especial para compras pela internet, tecnologia e gastos feitos por conveniência. Criar um sistema simples para organizar o dinheiro pode ser mais eficiente do que depender apenas da força de vontade. Também preserve momentos de silêncio para recuperar a concentração.

Dica cósmica: Uma boa ideia só começa a mudar sua vida quando você decide colocá-la em prática.

Peixes:

Peixes pode começar outubro repensando um objetivo profissional antigo. Isso não significa necessariamente desistir dele. Talvez seja apenas necessário encontrar uma rota mais realista para chegar ao resultado desejado e considerar com atenção os conselhos que surgirem hoje.

No amor, sua sensibilidade pode fortalecer a intimidade quando é expressa de maneira clara. Casais podem conversar sobre expectativas, enquanto solteiros podem se sentir atraídos por alguém que transmite segurança e compreensão.

Na vida financeira, mantenha as escolhas organizadas e evite assumir novas despesas sem verificar primeiro os compromissos já previstos para outubro. Na saúde, respeite os momentos em que sua energia diminuir. Uma rotina mais tranquila pode ajudar você a começar o mês com mais clareza.