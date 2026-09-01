ASTROLOGIA

Hoje (1º de setembro), estes signos podem começar o mês com dinheiro, oportunidades e decisões que mudam o rumo do dia

O primeiro dia de setembro chega com chances de avanço na carreira, melhora nas finanças e novidades nos relacionamentos, mas cada signo precisará saber onde colocar sua energia para aproveitar as melhores oportunidades

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Setembro começa com cara de recomeço, mas não significa que todo mundo precise sair fazendo grandes mudanças logo de cara. Para alguns signos, o primeiro dia do mês pode trazer uma oportunidade profissional capaz de abrir novas portas. Para outros, o melhor caminho será agir nos bastidores, colocar a vida financeira em ordem e preparar o terreno para os próximos passos.

O dinheiro também aparece como um dos assuntos importantes desta terça-feira. Há quem possa perceber uma melhora nas receitas, recuperar valores que estavam pendentes ou encontrar uma maneira mais inteligente de organizar os próprios recursos. Em contrapartida, alguns signos precisarão segurar a ansiedade e evitar gastos ou decisões financeiras tomadas no impulso.

Nos relacionamentos, o clima pede presença e sinceridade. Conversas sobre futuro, família e planos podem aproximar casais, enquanto solteiros podem perceber uma conexão interessante em ambientes profissionais, sociais ou durante uma troca aparentemente casual. O segredo será não deixar as responsabilidades do começo do mês ocuparem todo o espaço. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries: Setembro começa colocando você em evidência. No trabalho, sua capacidade de tomar iniciativa pode chamar a atenção e fazer com que uma responsabilidade maior chegue às suas mãos. Reuniões, apresentações e conversas importantes tendem a render mais quando você fala com segurança, mas sem atropelar os outros. No dinheiro, uma movimentação positiva pode surgir, embora seja importante evitar gastos feitos apenas pela empolgação de começar um novo mês. No amor, seu charme estará forte, mas discussões familiares podem exigir mais paciência. Casais devem evitar transformar uma pequena irritação em um problema maior, enquanto solteiros podem atrair olhares naturalmente.

Dica cósmica: Comece setembro mostrando do que você é capaz, mas não deixe a pressa decidir por você.

Touro: O primeiro dia de setembro pede mais silêncio, organização e planejamento. No trabalho, tarefas administrativas, pendências e atividades que exigem concentração podem ocupar boa parte da sua atenção. Assuntos ligados a empresas ou contatos de fora também podem ganhar importância, mas não é preciso correr para transformar uma ideia em negócio. No dinheiro, contas atrasadas, despesas inesperadas ou compromissos antigos merecem cuidado. No amor, guardar tudo o que sente pode criar interpretações erradas. Fale com sinceridade, principalmente quando o assunto envolver casa, família ou planos a dois.

Dica cósmica: Nem todo começo precisa ser barulhento. Às vezes, preparar o terreno é o movimento mais inteligente.

Gêmeos: Você pode começar setembro com uma porta se abrindo justamente por meio de outra pessoa. Contatos profissionais, reuniões, projetos em equipe e conversas com gente influente podem colocar seu nome diante de uma oportunidade interessante. Uma quantia esperada há algum tempo também pode finalmente aparecer ou surgir uma nova possibilidade de renda. No amor, o clima fica mais leve e favorece conversas descontraídas. Uma amizade pode despertar sentimentos diferentes, enquanto casais ganham com momentos simples e divertidos juntos. Só não tente abraçar todas as oportunidades ao mesmo tempo.

Dica cósmica: Uma boa conversa pode valer mais do que uma longa lista de planos. Preste atenção em quem chega até você hoje.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Câncer: O trabalho assume o centro das atenções neste primeiro dia de setembro. Uma oportunidade de crescimento pode aparecer acompanhada de mais cobrança, responsabilidades ou exposição, mas você terá condições de mostrar competência. Projetos aprovados, novos acordos ou reconhecimento profissional também podem melhorar sua perspectiva financeira. O desafio será não levar a pressão do trabalho para dentro de casa. No amor, família e relacionamento pedem sua presença, não apenas mensagens rápidas entre uma tarefa e outra. Casais podem se aproximar quando conseguem dividir responsabilidades e falar sobre o futuro.

Dica cósmica: Crescer profissionalmente é importante, mas não permita que suas conquistas custem os vínculos que dão sentido a elas.

Leão: O começo de setembro pode ampliar seus horizontes. No trabalho, contatos com pessoas de outras cidades, empresas ou áreas podem trazer uma oportunidade que parecia distante. Reuniões, negociações, estudos e projetos que envolvem expansão ficam favorecidos, principalmente se você estiver disposto a pensar maior. No dinheiro, estratégias de longo prazo tendem a ser mais interessantes do que buscar ganhos rápidos. No amor, uma viagem ou experiência diferente pode renovar a relação. Solteiros podem se interessar por alguém que tenha uma visão de mundo diferente da sua.

Dica cósmica: Não diminua seus planos só porque o caminho ainda não está completamente visível.

Virgem: Setembro começa pedindo estratégia, discrição e atenção aos detalhes. No trabalho, pesquisas, auditorias, planejamento e tarefas que acontecem longe dos holofotes podem produzir resultados importantes. Você talvez perceba um erro que outras pessoas deixaram passar e consiga transformar essa percepção em vantagem. No dinheiro, porém, não é hora de confiar em promessas de lucro fácil, assumir dívidas desnecessárias ou emprestar valores sem segurança. No amor, tente não analisar cada palavra ou atitude da pessoa ao seu lado. Algumas coisas precisam apenas de tempo para se esclarecer.

Dica cósmica: Você não precisa mostrar todos os seus passos. Fortalecer sua posição em silêncio também é uma forma de vencer.

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Libra: Parcerias podem ser a grande chave para o seu primeiro dia de setembro. No trabalho, clientes, sócios e colegas podem trazer propostas que merecem ser analisadas com atenção. Negociações, contratos e acordos comerciais tendem a avançar quando você consegue equilibrar diplomacia com objetividade. No dinheiro, uma parceria bem estruturada pode abrir espaço para crescimento, mas não aceite condições apenas para evitar conflitos. No amor, o momento favorece proximidade e troca. Casais podem recuperar a leveza da relação, enquanto solteiros têm boas chances de chamar atenção em encontros sociais ou profissionais.

Dica cósmica: Ser gentil não significa abrir mão do que você considera justo. Saiba negociar sem diminuir seu próprio valor.

Escorpião: A terça-feira favorece quem estiver disposto a colocar a rotina em ordem. No trabalho, pequenas mudanças em processos, organização e divisão de tarefas podem evitar problemas maiores e até melhorar seus resultados. Financeiramente, o momento pede disciplina: quitar dívidas, controlar despesas e eliminar desperdícios será mais útil do que correr atrás de uma solução milagrosa. No amor, questões domésticas podem gerar atritos se tudo virar crítica. Em vez de apontar o que está errado, procure construir uma solução junto com a pessoa ao seu lado.

Dica cósmica: Grandes mudanças começam quando você decide parar de repetir pequenos erros.

Sagitário: Criatividade e inteligência estratégica podem colocar você em uma posição de destaque. No trabalho, ideias relacionadas a divulgação, conteúdo, planejamento, comunicação ou projetos criativos podem chamar a atenção de pessoas importantes. No dinheiro, existe espaço para ganhos, mas entusiasmo demais pode fazer você ignorar riscos. Pesquise antes de investir e não confunda confiança com certeza. No amor, o clima fica mais divertido e espontâneo. Casais podem aproveitar mais a companhia um do outro, enquanto solteiros podem se interessar por alguém que desperte sua curiosidade.

Dica cósmica: Sua ousadia é uma vantagem quando vem acompanhada de bom senso.

O hobby favorito de cada signo 1 de 12

Capricórnio: O primeiro dia de setembro pede que você cuide daquilo que sustenta seus próximos passos. No trabalho, organizar o ambiente, rever processos e resolver questões internas pode parecer menos emocionante do que buscar reconhecimento, mas será importante para o seu crescimento. No dinheiro, despesas ligadas à casa, manutenção ou família podem aumentar, então evite assumir compromissos grandes sem fazer as contas. No amor, o ambiente doméstico pode funcionar como seu principal ponto de equilíbrio. Dê atenção à família e ao parceiro, especialmente se os últimos dias foram dominados por obrigações.

Dica cósmica: Antes de construir algo maior, certifique-se de que sua base consegue sustentar o que está por vir.

Aquário: Uma mensagem, reunião ou conversa pode mudar a direção dos seus planos nesta terça-feira. O trabalho favorece comunicação, vendas, divulgação, negociações, deslocamentos e projetos digitais. Se existe uma proposta esperando resposta, explique claramente o que você quer antes de fechar qualquer acordo. No dinheiro, sua capacidade de negociar pode ajudar a melhorar resultados. No amor, falar diretamente será melhor do que esperar que a outra pessoa adivinhe suas intenções. Uma conversa aparentemente comum pode ganhar importância para solteiros.

Dica cósmica: Não subestime o poder de uma boa comunicação. Uma oportunidade importante pode começar com poucas palavras.

Peixes: Setembro começa com boas perspectivas para a vida financeira. Um pagamento atrasado pode finalmente ser liberado, um recurso antigo pode voltar para suas mãos ou você pode encontrar uma maneira mais eficiente de organizar o patrimônio. No trabalho, mudanças de última hora podem exigir flexibilidade, mas não precisam comprometer seus planos. No amor, conversas carinhosas podem fortalecer vínculos com familiares e com a pessoa amada. O fim do dia favorece momentos mais tranquilos e acolhedores, especialmente depois de uma rotina movimentada.