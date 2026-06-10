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Hoje (10 de junho) pode revelar sentimentos escondidos e abrir caminhos inesperados para alguns signos

O dia favorece reflexões, diálogos sinceros e oportunidades que surgem quando menos se espera

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de junho de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 10 de junho, o dia pede mais atenção aos detalhes e menos pressa para agir. Emoções tendem a ficar mais intensas, mas também mais reveladoras. Conversas importantes, decisões bem pensadas e pequenos gestos podem fazer toda a diferença. O momento favorece quem consegue equilibrar razão e sensibilidade, sem ignorar os sinais que a vida está enviando. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries: Hoje será importante respeitar seus próprios limites. Antes de assumir novas responsabilidades, procure concluir o que já está em andamento. No amor, uma atitude de compreensão pode ajudar a curar ressentimentos antigos e fortalecer a relação. A vida financeira pede cautela e planejamento.

Dica cósmica: Nem toda pausa representa atraso; às vezes ela é preparação.

Touro: O dia favorece amizades, contatos e projetos de longo prazo. Uma conversa ou indicação pode abrir portas interessantes na vida profissional. No amor, a sintonia cresce quando há espaço para ouvir e compartilhar sonhos em comum. Aproveite a energia positiva para fortalecer vínculos importantes.

Dica cósmica: Pessoas certas podem acelerar caminhos importantes.

Gêmeos: Sua imagem profissional ganha destaque hoje. Você pode receber reconhecimento por algo que vem construindo há bastante tempo. No amor, será necessário encontrar equilíbrio entre as obrigações e a vida afetiva para evitar cobranças. Organizar prioridades ajudará a reduzir o estresse.

Dica cósmica: Seu esforço está sendo observado mais do que imagina.

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Câncer: O dia favorece aprendizados, novas perspectivas e decisões importantes para o futuro. Conselhos de alguém experiente podem trazer clareza sobre uma situação que vinha gerando dúvidas. No amor, maturidade e diálogo ajudam a fortalecer a confiança. Confie mais na sua percepção.

Dica cósmica: Uma resposta pode surgir de onde você menos espera.

Leão: Questões emocionais e financeiras pedem mais atenção. Evite agir por impulso e procure avaliar tudo com calma antes de assumir compromissos ou fazer investimentos. No amor, conversas profundas podem aproximar ainda mais quem você ama. O momento favorece transformações silenciosas.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido imediatamente.

Virgem: Parcerias e relacionamentos ganham destaque. No trabalho, unir forças com alguém pode trazer resultados melhores do que tentar resolver tudo sozinho. No amor, um diálogo sincero ajuda a dissipar mal-entendidos e fortalece a conexão emocional. O dia favorece acordos e reconciliações.

Dica cósmica: Escutar pode ser tão poderoso quanto falar.

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Libra: Organização será essencial para aproveitar bem o dia. Pendências podem ser resolvidas com mais facilidade quando você estabelece prioridades claras. No amor, evite acumular irritações pequenas. Cuidar da saúde física e emocional também deve entrar na sua lista de prioridades.

Dica cósmica: O equilíbrio que você busca começa dentro de você.

Escorpião: Criatividade, charme e inspiração estarão em alta. O dia favorece projetos pessoais, atividades artísticas e momentos especiais no amor. Quem está solteiro pode viver uma conversa marcante ou despertar o interesse de alguém. Apenas evite criar expectativas sem confirmação.

Dica cósmica: Sua autenticidade será seu maior diferencial.

Sagitário: Assuntos familiares e emocionais ganham importância. Talvez você sinta necessidade de desacelerar um pouco para cuidar de questões pessoais. No amor, momentos simples podem fortalecer os laços mais do que grandes gestos. Valorize o conforto e a estabilidade.

Dica cósmica: Estar presente vale mais do que estar ocupado.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Sua capacidade de comunicação estará fortalecida. Reuniões, negociações ou conversas importantes tendem a render resultados positivos. No amor, uma troca sincera pode aproximar alguém que parecia distante. Aproveite para expressar ideias e sentimentos com clareza.

Dica cósmica: As palavras certas podem abrir portas inesperadas.

Aquário: O foco se volta para dinheiro, segurança e planejamento. O dia favorece revisões financeiras e decisões mais conscientes sobre gastos futuros. No amor, será importante equilibrar responsabilidades e afeto. Pequenos ajustes feitos agora podem gerar tranquilidade mais adiante.

Dica cósmica: Prosperidade também nasce da organização.

Peixes: Hoje você pode sentir que algumas portas começam finalmente a se abrir. O momento favorece iniciativas pessoais, novos projetos e oportunidades de crescimento. No amor, evite guardar emoções importantes. Demonstrar o que sente pode fortalecer relações e evitar mal-entendidos.

Dica cósmica: Confie mais na sua capacidade de recomeçar.

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