ASTROLOGIA

Hoje (10 de setembro), estes signos podem transformar decisões cuidadosas em avanços no trabalho, dinheiro e amor

O dia pede menos pressa e mais estratégia, mas algumas situações podem abrir espaço para crescimento profissional, ganhos financeiros e surpresas na vida afetiva

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 03:00

Astrologia e signos Crédito: Shutterstock

O dia pode parecer mais tranquilo à primeira vista, mas algumas movimentações importantes acontecem nos bastidores. Para alguns signos, o melhor caminho será colocar pendências em ordem antes de partir para algo novo. Para outros, uma conversa, uma parceria ou uma oportunidade profissional pode mudar o rumo das próximas semanas.

Trabalho, dinheiro e relacionamentos exigem equilíbrio entre iniciativa e cautela. Enquanto algumas pessoas terão mais facilidade para mostrar suas ideias e conquistar espaço, outras precisarão controlar gastos, revisar documentos ou simplesmente evitar decisões tomadas no impulso. Veja o que o dia reserva para cada signo, de acordo com a previsão do site "Economic Times".

Áries

Trabalho e dinheiro

Áries pode encontrar um bom momento para trabalhos criativos e estratégicos. Ideias envolvendo conteúdo, marketing, planejamento e projetos inovadores podem ganhar destaque. Antes de assumir um novo desafio, porém, vale terminar documentos pendentes e organizar o espaço de trabalho. Nas finanças, cautela é mais importante do que velocidade. Confira transações, respeite o orçamento da casa e evite investimentos especulativos.

Amor e relacionamentos

Uma conversa sincera pode trazer alívio para a vida amorosa. Se algum pequeno mal-entendido está incomodando, falar abertamente será melhor do que deixar o problema crescer. Casais podem se sentir mais próximos depois de uma conversa honesta e tranquila.

Saúde e bem-estar

Estresse pode aparecer na forma de cansaço, acidez ou uma leve sensação de peso no peito. Tente não levar a pressão do trabalho para o restante do dia. Uma rotina mais tranquila pode ajudar a recuperar o equilíbrio.

Dica cósmica: Termine o que está pendente antes de correr atrás da próxima grande oportunidade.

Touro

Trabalho e dinheiro

Touro deve concentrar esforços em fortalecer sua estrutura profissional. Planejamento interno, organização e tarefas que ficaram para trás merecem atenção. Ao lidar com clientes, mantenha a comunicação clara e evite discussões. As finanças tendem a permanecer estáveis por meio de projetos já existentes, enquanto contatos profissionais próximos podem abrir espaço para uma segunda fonte de renda.

Amor e relacionamentos

A relação melhora quando você fala claramente sobre o que sente e precisa. Em vez de esperar que a pessoa amada adivinhe seus desejos, coloque as cartas na mesa. Para os solteiros, conversas mais autênticas também podem aproximar alguém interessante.

Saúde e bem-estar

Pescoço e garganta merecem atenção. Ficar muito tempo na mesma posição pode provocar rigidez e desconforto. Pequenas pausas e movimentos ao longo do dia podem ajudar.

Dica cósmica: Mantenha a calma nas conversas profissionais, porque uma conexão já existente pode se transformar em oportunidade.

Gêmeos

Trabalho e dinheiro

Gêmeos chega ao dia com muita atividade mental, o que pode favorecer ligações, apresentações, contatos com clientes e tarefas administrativas. O cuidado está em não assumir compromissos demais antes de concluir os atuais. Nas finanças, o momento é melhor para consolidar do que expandir. Organize economias, revise questões bancárias e cuide com atenção dos recursos da família.

Amor e relacionamentos

Uma comunicação mais cuidadosa pode melhorar bastante as relações familiares. Se alguma emoção esteve à flor da pele nos últimos dias, uma postura mais tranquila pode trazer segurança. Nem toda conversa precisa virar uma discussão para ser resolvida.

Saúde e bem-estar

Cansaço nos olhos e no rosto pode aparecer depois de muitas horas diante de telas ou concentrado em tarefas. Faça pausas e dê ao cérebro algum tempo para desacelerar.

Dica cósmica: Não espalhe sua energia em mil direções. Concluir prioridades trará mais resultado.

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Câncer

Trabalho e dinheiro

Câncer pode ter um dos dias mais favoráveis para questões profissionais. Sua intuição e capacidade de compreender as pessoas ajudam em reuniões, atendimentos e situações de liderança. Se mudanças de última hora aparecerem, procure se adaptar em vez de se frustrar. No dinheiro, recuperar valores pendentes, reorganizar recursos ou priorizar planos de longo prazo pode fortalecer sua situação.

Amor e relacionamentos

O clima afetivo tende a ser acolhedor. Casais podem se sentir mais conectados, enquanto os solteiros podem chamar atenção justamente por agir com naturalidade. Não tente forçar resultados. Algumas aproximações funcionam melhor quando acontecem espontaneamente.

Saúde e bem-estar

A disposição física tende a permanecer boa, mas oscilações emocionais podem trazer momentos de maior sensibilidade. Reserve algum tempo para ficar em silêncio, descansar e não transformar cada sentimento passageiro em um grande problema.

Dica cósmica: Confie na sua percepção, principalmente no trabalho, mas continue aberto a mudanças de última hora.

Leão

Trabalho e dinheiro

Leão pode precisar passar boa parte do dia longe dos holofotes. Pesquisa, planejamento e tarefas que exigem concentração serão mais produtivos do que buscar reconhecimento a qualquer custo. Evite fofocas e disputas no ambiente profissional. No dinheiro, a cautela é indispensável. Não empreste valores por impulso e evite negócios de alto risco, principalmente se despesas inesperadas surgirem.

Amor e relacionamentos

Dar espaço à pessoa amada pode ser a melhor forma de evitar conflitos. Pequenos mal-entendidos podem aparecer quando alguém se sente pressionado. Uma conversa calma funcionará melhor do que reações emocionais.

Saúde e bem-estar

Sono irregular e irritação nos olhos podem prejudicar sua disposição. Reduza o tempo de tela à noite e priorize uma rotina de descanso.

Dica cósmica: Fique nos bastidores quando for necessário. Um bom planejamento agora pode preparar uma conquista maior depois.

Virgem

Trabalho e dinheiro

Virgem pode colher resultados por meio de equipes, contatos e projetos coletivos. Pessoas do seu círculo profissional podem oferecer apoio importante, e ganhos podem surgir de mais de uma fonte, incluindo pagamentos ou resultados que estavam sendo aguardados. Em tarefas administrativas, pequenos atrasos podem exigir paciência. Prefira decisões organizadas a riscos desnecessários.

Amor e relacionamentos

A vida social pode trazer boas surpresas. Casais podem se aproximar ao conversar sobre objetivos em comum, enquanto solteiros têm chances de conhecer alguém interessante em ambientes profissionais ou atividades em grupo.

Saúde e bem-estar

Atenção para rigidez nas panturrilhas e tornozelos. Evite permanecer muito tempo sentado ou em pé sem se movimentar.

Dica cósmica: Diga sim aos contatos que fazem sentido, porque uma conexão inesperada pode abrir uma porta.

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Libra

Trabalho e dinheiro

Libra pode assumir mais responsabilidades e chamar a atenção de pessoas importantes no ambiente profissional. Liderança, networking e desempenho em equipe estão favorecidos. Sua diplomacia pode ajudar em negociações e reuniões. O dinheiro tende a permanecer estável, e investir em ferramentas de trabalho, capacitação ou desenvolvimento profissional pode trazer segurança no futuro.

Amor e relacionamentos

Compartilhar uma conquista profissional com a pessoa amada pode fortalecer a relação. Em vez de deixar o trabalho dominar o dia, permita que quem está ao seu lado participe também dos momentos positivos.

Saúde e bem-estar

Longas horas de trabalho podem provocar dores nas costas e nos joelhos. Cuide da postura e faça pequenas pausas para movimentar o corpo.

Dica cósmica: Deixe seu desempenho falar por você. Alguém importante pode estar prestando atenção.

Escorpião

Trabalho e dinheiro

Escorpião pode assumir responsabilidades importantes e ganhar destaque justamente pela capacidade de lidar com situações complexas. Propostas, projetos de maior alcance e contatos profissionais de outras regiões podem trazer oportunidades. Nas finanças, o foco deve estar na construção de patrimônio no longo prazo. Estratégias de investimento bem avaliadas podem merecer atenção, mas decisões emocionais devem ficar de fora.

Amor e relacionamentos

Interesses intelectuais e planos em comum podem aprofundar a conexão afetiva. Casais podem aproveitar o dia para conversar sobre uma viagem ou outro projeto futuro. Mais do que grandes demonstrações, o que fará diferença será uma conversa com significado.

Saúde e bem-estar

Hidratação e movimento merecem atenção. Rigidez nos quadris ou nas coxas pode aparecer, principalmente se a rotina estiver muito parada.

Dica cósmica: Aceite responsabilidades maiores, mas mantenha a precisão que fez você chegar até aqui.

Sagitário

Trabalho e dinheiro

Sagitário pode se sentir confiante para apresentar ideias e projetos, mas precisará redobrar a atenção aos detalhes. Antes de assinar contratos ou documentos importantes, confira tudo com calma. Nas finanças, despesas inesperadas podem provocar alguma instabilidade. Evite comprometer o orçamento com decisões de alto risco e adie acordos financeiros importantes se ainda houver dúvidas.

Amor e relacionamentos

Conversas sinceras podem resolver dúvidas que estavam se acumulando. Se existe uma tensão com alguém próximo, paciência e disposição para ouvir podem transformar uma conversa difícil em uma oportunidade de fortalecer a relação.

Saúde e bem-estar

O estômago pode ficar mais sensível. Pular refeições ou exagerar em alimentos muito pesados pode provocar acidez e desconforto. Mantenha uma alimentação mais equilibrada.

Dica cósmica: Confiança abre portas, mas atenção aos detalhes evita problemas depois.

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Capricórnio

Trabalho e dinheiro

Capricórnio pode passar boa parte do dia envolvido com pesquisas, análises e tarefas mais complexas. Parcerias, negociações e relações com clientes também podem produzir bons resultados. No dinheiro, a situação tende a ser estável, mas qualquer investimento conjunto ou decisão envolvendo recursos compartilhados deve ser revisado cuidadosamente.

Amor e relacionamentos

O clima romântico pode ser especialmente agradável. Casais tendem a sentir mais apoio e cumplicidade, enquanto solteiros podem receber uma demonstração de interesse por meio de contatos profissionais ou pessoas do próprio círculo de trabalho.

Saúde e bem-estar

A região lombar merece cuidados, principalmente para quem passa muitas horas sentado. Alongamentos e pausas ao longo do dia podem fazer diferença. Não deixe a hidratação de lado.

Dica cósmica: Você não precisa resolver tudo sozinho. A parceria certa pode simplificar uma questão complicada.

Aquário

Trabalho e dinheiro

Aquário pode ter um dia bastante produtivo nas relações profissionais. Colaborações, contatos com clientes e negociações tendem a funcionar bem. Pendências rotineiras também podem finalmente sair da lista. No dinheiro, a renda permanece estável, mas disciplina será essencial. Separar uma reserva para emergências pode ser mais inteligente do que gastar todos os recursos disponíveis.

Amor e relacionamentos

Evite críticas excessivas à pessoa amada. Em vez de apontar falhas, tente oferecer ajuda prática. Pequenos gestos podem demonstrar carinho de maneira muito mais eficiente do que longas explicações.

Saúde e bem-estar

Desconfortos digestivos ou sintomas leves de resfriado podem aparecer. Simplifique a rotina e dê ao corpo tempo suficiente para se recuperar do estresse.

Dica cósmica: Organize o trabalho e proteja suas reservas antes de assumir novos compromissos.

Peixes

Trabalho e dinheiro

Peixes pode descobrir que criatividade e capacidade de análise funcionam ainda melhor quando usadas juntas. Profissionais ligados à educação, arte, design e criação podem ter um dia produtivo. Um projeto criativo também pode abrir uma possibilidade de ganho. Ainda assim, evite assumir novas dívidas ou gastar por impulso com itens caros. O crescimento mais seguro será aquele acompanhado de planejamento.

Amor e relacionamentos

O romance tende a ficar mais leve. Casais podem aproveitar momentos divertidos e agradáveis, enquanto solteiros podem criar uma conexão emocional importante ao se permitirem demonstrar o que sentem.

Saúde e bem-estar

Hidratação continua sendo importante. Uma agenda cheia pode fazer você esquecer cuidados básicos, então mantenha água por perto e não deixe o cansaço se acumular.