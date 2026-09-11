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Hoje (11 de setembro), estes signos podem abrir caminho para oportunidades no trabalho, dinheiro e amor

O dia favorece decisões mais práticas, novas conexões e avanços em áreas importantes da vida, mas alguns signos precisarão ter cuidado com gastos e responsabilidades

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 11 de setembro, traz uma sensação de recomeço e pode ajudar a destravar planos que estavam parados. Para alguns signos, o momento favorece reconhecimento profissional e novas oportunidades. Para outros, questões financeiras, familiares ou pendências precisam de atenção antes de qualquer passo maior.

A comunicação também ganha importância ao longo do dia. Conversas bem conduzidas podem resolver mal-entendidos, aproximar pessoas e até abrir portas no trabalho. Ao mesmo tempo, agir com planejamento será essencial para evitar gastos desnecessários e decisões tomadas por impulso. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries

Trabalho e dinheiro

Áries pode causar uma ótima impressão no trabalho hoje. Projetos criativos, atividades ligadas à comunicação e propostas estratégicas tendem a chamar a atenção de superiores. Se existe uma ideia que merece ser apresentada, este pode ser um bom momento para defendê-la com confiança. Assumir a liderança em uma tarefa também pode render reconhecimento. No dinheiro, as perspectivas são positivas, mas é melhor controlar os gastos com entretenimento e lazer.

Amor e relacionamentos

A vida amorosa ganha mais movimento. Solteiros podem despertar o interesse de alguém, enquanto casais tendem a viver uma noite mais leve e divertida. Sua espontaneidade pode deixar as conversas mais interessantes e recuperar a proximidade na relação.

Saúde e bem-estar

A energia está em alta, mas exagerar no ritmo pode provocar azia ou queimação. Faça pausas durante o dia e evite refeições muito pesadas.

Dica cósmica: Coloque sua melhor ideia em prática em vez de esperar pelo momento perfeito.

Touro

Trabalho e dinheiro

Touro deve concentrar esforços na construção de uma base mais sólida. Planejamento interno, organização do espaço de trabalho e tarefas feitas em casa podem trazer resultados melhores do que correr atrás de acordos imediatos. As finanças permanecem estáveis, especialmente em assuntos relacionados à casa, imóveis e patrimônio familiar. A renda dos projetos atuais pode ajudar a bancar essas despesas, desde que o orçamento esteja organizado.

Amor e relacionamentos

O ambiente familiar pode trazer conforto e estabilidade emocional. Passar um tempo tranquilo com o parceiro ou com pessoas próximas ajuda a aliviar tensões recentes. Conversas sobre planos financeiros de longo prazo também podem aumentar a confiança dentro da relação.

Saúde e bem-estar

Preste atenção ao estômago e ao desconforto físico após refeições muito pesadas. Uma rotina mais leve à noite pode favorecer o descanso.

Dica cósmica: Fortaleça sua estrutura familiar e financeira antes de correr atrás de uma nova oportunidade.

Gêmeos

Trabalho e dinheiro

Gêmeos pode se destacar pela rapidez de raciocínio e pela capacidade de se comunicar com segurança. Ligações comerciais, reuniões com clientes, contratos e metas de curto prazo tendem a avançar. Comissões, trabalhos autônomos e atividades ligadas a deslocamentos também podem apresentar crescimento. Só não deixe pequenas despesas do dia a dia consumirem uma parte maior do orçamento.

Amor e relacionamentos

Uma boa conversa pode resolver mais do que você imagina. Trocas divertidas e inteligentes favorecem a aproximação. Se algum mal-entendido criou distância recentemente, falar com sinceridade e leveza pode ajudar a recuperar a harmonia.

Saúde e bem-estar

Tensão no pescoço, nos ombros e ressecamento na garganta podem incomodar. Evite permanecer muito tempo na mesma posição, principalmente durante o trabalho.

Dica cósmica: Use uma conversa franca para resolver hoje uma situação que vem incomodando você.

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Câncer

Trabalho e dinheiro

Câncer pode avançar de maneira consistente ao manter a organização. Cuidar das finanças, cumprir rotinas e concluir responsabilidades profissionais com atenção tende a render reconhecimento. A situação financeira também fica mais clara, principalmente se valores de investimentos anteriores ou trabalhos extras puderem ser direcionados para a poupança. Em vez de buscar ganhos rápidos, priorize o fortalecimento da sua segurança financeira.

Amor e relacionamentos

Palavras gentis podem fazer uma grande diferença. Conversar sobre planos financeiros com o parceiro pode aumentar a confiança, desde que o assunto seja tratado com calma. Evite transformar preocupações práticas em discussões emocionais.

Saúde e bem-estar

Cuide dos olhos, da garganta e dos dentes. Cansaço provocado pelo excesso de telas ou por uma rotina exigente pode tornar pequenos incômodos mais perceptíveis.

Dica cósmica: Reserve uma parte do dinheiro antes de gastar com aquilo que não é essencial.

Leão

Trabalho e dinheiro

Leão tem um dia profissional promissor. Sua confiança e presença podem chamar atenção em reuniões importantes, principalmente se você assumir a liderança de maneira equilibrada. Demonstrar segurança sem tentar impor sua vontade pode conquistar a confiança de colegas e pessoas que tomam decisões. O dinheiro também apresenta boas perspectivas, e investir em qualificação, imagem profissional ou bens úteis pode ser vantajoso no longo prazo.

Amor e relacionamentos

Os sentimentos ficam mais intensos. Solteiros podem atrair olhares naturalmente, enquanto casais tendem a aproveitar momentos de carinho e atenção. Demonstre o que sente sem transformar a relação em uma tentativa de impressionar.

Saúde e bem-estar

A disposição é boa, mas excesso de empolgação ou uma discussão por orgulho pode resultar em dor de cabeça. Manter a calma ajuda a canalizar melhor sua energia.

Dica cósmica: Assuma a liderança quando necessário, mas deixe sua segurança falar mais alto que o orgulho.

Virgem

Trabalho e dinheiro

Virgem pode render mais ao trabalhar nos bastidores. Pesquisa, planejamento detalhado, tarefas administrativas e responsabilidades que exigem concentração tendem a avançar bem quando você evita distrações. No dinheiro, porém, é melhor ter cautela. Despesas inesperadas com viagens, saúde ou taxas podem aumentar os gastos. Evite emprestar dinheiro ou entrar em operações de alto risco.

Amor e relacionamentos

A necessidade de ficar um pouco sozinho pode aparecer. Isso não significa que exista um problema na relação, mas é importante explicar seus sentimentos com delicadeza. Um comportamento mais reservado pode ser mal interpretado se não houver diálogo.

Saúde e bem-estar

Sono irregular, olhos cansados e desconforto nos pés podem aparecer ao longo do dia. Faça pequenas pausas e evite chegar ao fim do dia completamente esgotado.

Dica cósmica: Resolva uma pendência importante antes de assumir uma nova responsabilidade.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Libra

Trabalho e dinheiro

Libra pode se beneficiar bastante de contatos profissionais, trabalho em equipe e liderança em grupo. Amigos e colegas podem ajudar a acelerar objetivos ou apresentar oportunidades interessantes. Sua facilidade para lidar com pessoas também pode favorecer negociações. No dinheiro, novas possibilidades de renda podem surgir, enquanto bônus ou pagamentos extras ajudam a melhorar o fluxo financeiro.

Amor e relacionamentos

A vida social ganha força e pode trazer novidades no amor. Solteiros têm chances de conhecer alguém por meio de amigos ou contatos profissionais. Para quem já está em uma relação, conversar sobre planos para o futuro pode aproximar ainda mais o casal.

Saúde e bem-estar

A disposição permanece estável, mas cuide das pernas e dos tornozelos, especialmente se passar muitas horas em pé ou caminhando.

Dica cósmica: Procure um contato profissional que possa ajudar você a tirar um objetivo importante do papel.

Escorpião

Trabalho e dinheiro

Escorpião pode ganhar mais visibilidade profissional. Seu esforço tende a chamar a atenção de chefes e pessoas em posições de decisão, e novas responsabilidades podem surgir como consequência. Projetos que envolvem empresas ou contatos de outros lugares também podem apresentar boas possibilidades. No campo financeiro, manter uma estratégia de longo prazo e investir em necessidades importantes do trabalho pode fortalecer sua segurança.

Amor e relacionamentos

O sucesso profissional não deve ocupar todo o seu tempo. Compartilhe suas conquistas com o parceiro e reserve espaço para a família. O apoio de quem está ao seu lado pode tornar suas vitórias ainda mais significativas.

Saúde e bem-estar

Proteja a região lombar e os joelhos se sua rotina exige muitas horas de trabalho. Preste atenção à postura e faça pausas para se movimentar.

Dica cósmica: Não recue diante de uma oportunidade de liderança que reconheça sua capacidade.

Sagitário

Trabalho e dinheiro

Sagitário pode encontrar boas oportunidades em assuntos ligados a negócios com outras regiões, questões jurídicas, publicações ou estudos. A orientação de alguém experiente pode revelar um caminho importante para o crescimento profissional. O momento também favorece o planejamento de longo prazo e a organização das economias. Negócios com pessoas de fora podem ser interessantes, desde que sejam avaliados com cuidado.

Amor e relacionamentos

Compartilhar ideias, interesses e planos pode fortalecer os vínculos. Casais podem gostar de planejar uma viagem curta ou começar juntos uma atividade diferente. A intimidade cresce quando existe tempo de qualidade para conversar.

Saúde e bem-estar

Mantenha-se bem hidratado e dê atenção a possíveis desconfortos nos quadris e nas coxas. Movimentos leves podem ajudar a aliviar a tensão.

Dica cósmica: Procure a orientação de alguém experiente antes de tomar uma decisão profissional importante.

Red flags de cada signo no trabalho

Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Touro: apego ao processo - apresentar uma resistência silenciosa e implacável a adotar uma nova ferramenta ou software, defendendo o método antigo que já funciona perfeitamente há anos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Gêmeos: hiperatividade criativa - abrir dezenas de abas de referência simultâneas e propor três caminhos editoriais completamente diferentes antes mesmo de finalizar o primeiro rascunho por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Câncer: superproteção do projeto - apegar-se demais à ideia original de uma pauta ou campanha e encarar os feedbacks técnicos de edição ou cortes como algo pessoal por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Leão: centralização estética - assumir o controle total dos slides ou da identidade visual do projeto por achar genuinamente que ninguém vai dar o acabamento premium que a apresentação merece por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Virgem: perfeccionismo paralisante - reter a entrega final para revisar detalhes invisíveis, microajustes de formatação ou espaçamentos que ninguém mais na equipe vai notar por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Libra: busca por consenso infinito - demorar para tomar uma decisão estratégica ou aprovar um layout por querer ouvir a opinião de absolutamente toda a equipe para garantir que todos fiquem satisfeitos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Escorpião: centralização silenciosa - reter o andamento de um projeto ou dados importantes até ter controle total sobre a execução, deixando a equipe sem atualizações até o último minuto por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Sagitário: otimismo irreal de prazos - aceitar demandas pesadas de múltiplos projetos jurando que entrega tudo com facilidade, subestimando o tempo real necessário e correndo para dar conta na última hora por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Capricórnio: workaholismo impositivo - enviar atualizações, e-mails ou cobranças detalhadas fora do horário comercial, criando uma pressão silenciosa para que o time continue conectado por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Aquário: inovação disruptiva desnecessária - propor uma mudança radical de metodologia ou software em um fluxo que já está consolidado e funcionando, apenas pelo desejo de testar algo novo ou fora do comum por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Peixes: distração conceitual - mergulhar tanto no desenvolvimento criativo e na parte poética de uma pauta que acaba esquecendo de preencher relatórios, atas de reunião ou planilhas burocráticas essenciais por Imagem gerada por IA
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Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Trabalho e dinheiro

Capricórnio deve priorizar pesquisas, auditorias e documentos que exigem atenção aos detalhes. Informações importantes precisam ser tratadas com cuidado, e revisar formulários antes de enviá-los pode evitar problemas. Não é um bom momento para assumir riscos profissionais desnecessários. No dinheiro, despesas inesperadas com casa ou trabalho podem aparecer, então evite novos empréstimos ou compromissos financeiros de alto valor.

Amor e relacionamentos

Conversas honestas ajudam a esclarecer dúvidas. Se alguma situação estiver incomodando, fale sobre ela com paciência e permita que o parceiro também explique seu ponto de vista. A confiança cresce quando existe espaço para os dois lados.

Saúde e bem-estar

Sensibilidade no estômago, azia e cansaço muscular podem exigir atenção. Não deixe a pressão do trabalho atrapalhar o descanso e os cuidados básicos.

Dica cósmica: Revise cada documento importante antes de assinar ou enviar.

Aquário

Trabalho e dinheiro

Aquário pode avançar por meio de parcerias e colaboração. Reuniões com clientes, negociações e atividades ligadas à comunicação profissional tendem a render bons resultados. Trabalhar em conjunto pode ser mais produtivo do que tentar resolver tudo sozinho. A renda regular permanece estável, enquanto projetos compartilhados continuam com potencial de crescimento.

Amor e relacionamentos

As possibilidades românticas aumentam naturalmente. Solteiros podem receber uma proposta interessante por meio de contatos sociais ou profissionais. Casais também podem perceber mais proximidade e compreensão dentro da relação.

Saúde e bem-estar

Mantenha uma boa hidratação e cuide da região lombar, principalmente se passa muitas horas sentado. Melhorar a posição de trabalho pode reduzir o desconforto.

Dica cósmica: Escolha trabalhar em equipe quando uma parceria puder levar você mais longe.

Peixes

Trabalho e dinheiro

Peixes consegue transformar pendências em progresso. A combinação entre criatividade e praticidade favorece quem precisa organizar tarefas atrasadas, melhorar a rotina ou encontrar soluções para problemas profissionais. Projetos criativos também podem abrir novas possibilidades de renda. No entanto, evite compras de luxo e despesas desnecessárias. Construir uma reserva financeira deve ser prioridade.

Amor e relacionamentos

Tenha cuidado com críticas e comentários muito diretos. Palavras duras podem machucar mais do que você percebe. Em vez disso, demonstre carinho por meio de atitudes simples. Ajudar nas tarefas do dia a dia pode fortalecer silenciosamente a conexão.

Saúde e bem-estar

Pequenos sintomas de resfriado, digestão lenta ou azia podem incomodar. Prefira refeições mais leves e reserve tempo suficiente para descansar.

Dica cósmica: Resolva uma pendência e transforme o dinheiro economizado em um passo para sua segurança financeira.

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