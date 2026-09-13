ASTROLOGIA

Hoje (13 de setembro), estes signos podem destravar pendências e encontrar clareza no dinheiro, no trabalho e no amor

O domingo favorece decisões práticas, organização e conversas capazes de colocar em ordem aquilo que vinha sendo adiado

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo chega com uma energia mais estável e ajuda a resolver responsabilidades sem tanta pressa. Para alguns signos, o dia pode trazer avanços por meio de contatos profissionais e boas conversas. Para outros, o melhor caminho será trabalhar discretamente, finalizar pendências e preparar a próxima semana.

No dinheiro, vale manter os pés no chão. Revisar gastos, contratos e compromissos pode evitar problemas mais adiante, enquanto decisões impulsivas tendem a ter menos espaço. Nos relacionamentos, pequenos gestos e conversas sinceras podem fazer uma diferença maior do que grandes demonstrações. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries:

Hoje é um bom dia para terminar aquilo que ficou pela metade. Você pode estar com a cabeça afiada para organizar tarefas antigas e finalmente tirar algumas responsabilidades do caminho, mas evite fazer tudo correndo. Um pequeno erro agora pode gerar trabalho dobrado depois.

Trabalho e dinheiro

Se tiver alguma pendência profissional, aproveite o domingo para colocar as coisas em ordem. Nas finanças, revise contas do mês, quite pequenas dívidas e controle gastos extras. Também não é um bom momento para emprestar dinheiro sob pressão ou assumir riscos desnecessários.

Amor e relacionamentos

Ajudar nas tarefas de casa pode deixar o clima familiar mais leve, mas preste atenção ao jeito como você fala. Quem está em um relacionamento pode fortalecer a conexão por meio de atitudes simples de apoio. Solteiros podem conhecer alguém interessante em atividades ligadas ao trabalho ou à saúde.

Saúde e bem-estar

Uma alimentação mais leve pode ajudar sua disposição. Evite exagerar em comidas muito gordurosas e dê preferência a refeições que favoreçam uma digestão tranquila.

Dica cósmica: termine o que começou, cuide do seu dinheiro e não transforme pressa em problema.

Touro:

Sua criatividade pode chamar atenção hoje, principalmente se você tiver uma ideia que estava esperando o momento certo para apresentar. O segredo será confiar no próprio talento, mas sem abandonar o planejamento.

Trabalho e dinheiro

Uma proposta bem estruturada pode despertar o interesse de chefes, clientes ou contatos importantes. No dinheiro, a situação tende a permanecer estável, desde que você evite gastos desnecessários. Priorize poupança, planejamento de patrimônio e objetivos que possam trazer segurança no longo prazo.

Amor e relacionamentos

Momentos simples com crianças ou familiares mais jovens podem trazer alegria. Quem está solteiro pode atrair pessoas que valorizam estabilidade e compromisso. Para os casais, programas familiares e conversas tranquilas podem ser mais prazerosos do que grandes planos.

Saúde e bem-estar

Pescoço e ombros podem reclamar depois de muitas horas na mesma posição. Faça alongamentos leves e levante-se de tempos em tempos, especialmente se passou boa parte do dia sentado.

Dica cósmica: uma boa ideia pode abrir portas, mas é a disciplina que ajuda você a atravessá-las.

Gêmeos:

Hoje favorece uma produtividade mais silenciosa. Em vez de buscar atenção, concentre-se em organizar seu espaço, finalizar tarefas e resolver aquilo que exige concentração.

Trabalho e dinheiro

Arrumar a mesa, colocar documentos em ordem ou concluir responsabilidades feitas em casa pode deixar sua próxima semana muito mais leve. Evite discussões profissionais desnecessárias. No dinheiro, despesas domésticas, manutenção da casa e orçamento familiar merecem atenção.

Amor e relacionamentos

Organizar a casa também pode ajudar a deixar para trás antigos incômodos familiares. Casais podem se aproximar ao conversar sobre planos para o lar e o futuro, sem voltar a brigas antigas.

Saúde e bem-estar

Sua rotina de sono merece cuidado. Reduza o tempo de tela à noite e dê à mente alguns minutos de tranquilidade antes de dormir.

Dica cósmica: quando você coloca o ambiente em ordem, fica mais fácil encontrar espaço para colocar a própria cabeça em ordem.

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Câncer:

Sua comunicação pode ser o grande diferencial do dia. Conversas profissionais, contatos e pequenas negociações têm potencial para avançar, desde que você não pule etapas.

Trabalho e dinheiro

Apresentações, vendas, reuniões e projetos de curto prazo podem caminhar bem. Quem trabalha por conta própria também pode encontrar oportunidades interessantes. Só não assine nada sem conferir contratos, prazos e condições com atenção.

Amor e relacionamentos

A proximidade com irmãos, vizinhos ou pessoas da comunidade pode fortalecer vínculos. Quem está solteiro pode conhecer alguém interessante em um evento ou grupo de interesses. Deixe a conversa acontecer naturalmente.

Saúde e bem-estar

Se passou muitas horas no celular ou computador, dê descanso aos olhos. Beba água ao longo do dia e faça pequenas pausas para evitar o cansaço.

Dica cósmica: uma boa conversa pode abrir uma porta, mas atenção aos detalhes é o que mantém essa porta aberta.

Leão:

Hoje vale olhar para aquilo que realmente está trazendo retorno para sua vida. Nem tudo que parece importante merece continuar recebendo sua energia.

Trabalho e dinheiro

Revise projetos e veja quais estão entregando os resultados esperados. Mudanças de última hora podem exigir flexibilidade. Nas finanças, organize o fluxo de caixa e documentos importantes. Evite compras caras por impulso e prefira fortalecer sua reserva.

Amor e relacionamentos

Seu conselho pode ajudar alguém da família que esteja passando por uma fase de incerteza. No amor, atitudes concretas podem transmitir mais segurança do que promessas.

Saúde e bem-estar

Cuide da garganta e evite exageros que possam prejudicar seu conforto. Uma rotina simples de cuidados pode ajudar a preservar sua disposição.

Dica cósmica: nem tudo precisa parecer grandioso para ter valor. Foque no que realmente entrega resultado.

Virgem:

Hoje sua capacidade de organizar e solucionar problemas pode fazer toda a diferença. Você pode assumir uma posição de liderança naturalmente, especialmente quando outras pessoas precisam de uma resposta prática.

Trabalho e dinheiro

Projetos complexos, problemas de equipe e tarefas que exigem concentração podem avançar bastante. Use sua clareza para encontrar soluções, mas não tente controlar cada detalhe. No dinheiro, revisar o orçamento e cortar gastos desnecessários pode trazer alívio imediato.

Amor e relacionamentos

As pessoas podem procurar você em busca de conselhos, mas cuidado para não transformar preocupação em crítica. Em vez de apontar tudo o que está errado com o parceiro, ofereça incentivo e escuta.

Saúde e bem-estar

Sua mente e seus olhos precisam de pausas. Afaste-se das telas quando puder e não subestime a importância de momentos de silêncio.

Dica cósmica: sua capacidade de enxergar problemas é uma qualidade, mas nem toda imperfeição precisa ser corrigida.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo 1 de 13

Libra:

O domingo pede um pouco mais de recolhimento. Você pode render melhor trabalhando sozinho e deixando de lado o barulho externo.

Trabalho e dinheiro

Tarefas administrativas, documentos e pendências podem ser resolvidos com mais facilidade quando você evita distrações. Fique longe de fofocas e conflitos. Nas finanças, reserve espaço para despesas inesperadas relacionadas a saúde, viagens ou manutenção.

Amor e relacionamentos

Talvez você precise de algum tempo sozinho para recarregar as energias. Explique isso às pessoas que ama, em vez de simplesmente se afastar. Deixar ressentimentos antigos para trás também pode trazer alívio.

Saúde e bem-estar

Cansaço físico pode afetar seu humor. Alongue as pernas, descanse e não tenha medo de terminar o domingo mais cedo.

Dica cósmica: preservar sua paz não é se afastar das pessoas, é saber quando você precisa de espaço.

Escorpião:

Sua rede de contatos pode fazer diferença hoje. Pessoas que conhecem seu trabalho ou entendem suas habilidades podem ajudar a aproximar você de novas oportunidades.

Trabalho e dinheiro

Projetos em equipe, liderança e contatos profissionais favorecem seu avanço. Um colega ou conhecido pode apresentar uma possibilidade interessante. Financeiramente, vale pensar em objetivos de longo prazo e revisar investimentos ou pagamentos pendentes.

Amor e relacionamentos

Amigos e irmãos podem oferecer uma perspectiva importante sobre uma questão pessoal. Para os casais, conversar sobre planos futuros pode aprofundar a confiança.

Saúde e bem-estar

Não passe o dia inteiro sentado. Alongue as pernas, caminhe um pouco e mantenha a hidratação em dia.

Dica cósmica: às vezes, a pessoa que ajuda você a avançar está mais perto do que imagina.

Sagitário:

Uma oportunidade profissional pode colocar você em evidência. Hoje, responsabilidade e atenção aos detalhes serão tão importantes quanto ambição.

Trabalho e dinheiro

Você pode receber uma tarefa importante ou participar de uma negociação que tenha impacto nos próximos meses. Faça tudo com cuidado e não deixe passar detalhes. Uma promoção, proposta ou acordo pode contribuir para melhorar sua situação financeira.

Amor e relacionamentos

Não leve a pressão do trabalho para os relacionamentos. Seu parceiro também merece atenção, especialmente se estiver vivendo um momento importante. Valorizar as conquistas da pessoa amada pode aproximar vocês.

Saúde e bem-estar

A coluna pode sentir o peso de horas trabalhando ou descansando em posição inadequada. Faça pausas e alongue o corpo ao longo do dia.

Dica cósmica: grandes oportunidades exigem precisão, mas uma carreira de sucesso não vale a pena se você esquecer de viver.

O hobby favorito de cada signo 1 de 12

Capricórnio:

Hoje favorece quem pensa no longo prazo. Estudos, documentos, questões legais e projetos ambiciosos podem avançar quando você se apoia em informações confiáveis.

Trabalho e dinheiro

Uma proposta bem pesquisada pode conquistar apoio de pessoas experientes. No dinheiro, investir em qualificação ou em objetivos estruturados tende a ser mais interessante do que perseguir ganhos rápidos. Desconfie de promessas fáceis.

Amor e relacionamentos

Uma conversa com alguém mais velho da família pode trazer uma orientação valiosa. Casais também podem se aproximar ao descobrir juntos um assunto novo, planejar uma viagem ou simplesmente compartilhar uma experiência diferente.

Saúde e bem-estar

Alongamentos podem ajudar a aliviar tensão nas pernas, quadris e região lombar. Respeite os limites do corpo, principalmente se estiver cansado.

Dica cósmica: quanto mais sólida for a base, menos você precisará correr atrás de resultados imediatos.

Aquário:

Seu melhor trabalho hoje pode acontecer longe dos holofotes. Investigar detalhes, encontrar erros e resolver problemas complexos favorece sua capacidade de enxergar aquilo que outros não percebem.

Trabalho e dinheiro

Projetos confidenciais, auditorias e tarefas que exigem pesquisa podem avançar bem. Antes de fechar grandes acordos, revise tudo com calma. Nas finanças, impostos, dívidas, seguros e bens compartilhados precisam de atenção.

Amor e relacionamentos

Conversas superficiais podem não satisfazer você hoje. Falar sobre preocupações, desejos e expectativas pode criar uma conexão muito mais profunda com a pessoa amada.

Saúde e bem-estar

Evite transformar excesso de pensamento em ansiedade. Faça pausas, respire e dê ao cérebro momentos em que ele não precise solucionar nada.

Dica cósmica: olhar além do óbvio é um talento, mas nem todo mistério precisa ser resolvido imediatamente.

Peixes:

Parcerias ganham destaque neste domingo. Uma conversa profissional ou pessoal pode ajudar a destravar uma situação que vinha exigindo mais esforço do que deveria.

Trabalho e dinheiro

Reuniões com clientes, colaborações e projetos em conjunto podem avançar quando você combina intuição com atenção aos detalhes. Se estiver fechando uma parceria, leia todas as condições e deixe responsabilidades e pagamentos registrados.

Amor e relacionamentos

Hoje, demonstrar cuidado nas pequenas coisas pode fortalecer bastante os relacionamentos. Ouça seu parceiro, ofereça ajuda e perceba onde sua presença pode fazer diferença. Para quem está solteiro, uma conexão pode surgir de maneira simples e natural.

Saúde e bem-estar

Cuide da região lombar e evite sobrecarregar o corpo. Se passar muito tempo sentado, faça pausas e mantenha uma boa postura.