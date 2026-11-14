Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hoje (14 de novembro), vida amorosa e decisões financeiras ganham destaque na vida dos signos

O fim de um período de dúvidas favorece conversas e revisões de prioridades, mas pede atenção aos gastos, aos acordos e às expectativas nos relacionamentos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado (14) traz atenção especial às relações, ao dinheiro e às escolhas que envolvem planos pessoais. Assuntos que pareciam indefinidos podem começar a ganhar novos contornos, mas será importante avaliar com calma o que realmente vale a pena manter ou transformar.

No trabalho, parcerias e responsabilidades compartilhadas pedem alinhamento. Na vida afetiva, o momento favorece uma compreensão maior das próprias necessidades, sem pressa para cobrar respostas ou tomar decisões definitivas. Confira as previsões para os 12 signos, de acordo com o site "Economic Times".

Leia mais

Imagem - Chega de tropeçar! 5 signos podem finalmente ver o sucesso bater à porta a partir de hoje (13 de novembro)

Chega de tropeçar! 5 signos podem finalmente ver o sucesso bater à porta a partir de hoje (13 de novembro)

Imagem - 4 signos do horóscopo chinês atraem sorte e encontram coragem para mudar de vida hoje (14 de novembro)

4 signos do horóscopo chinês atraem sorte e encontram coragem para mudar de vida hoje (14 de novembro)

Imagem - Sexta-feira 13 com cara de sorte! 5 signos podem receber uma recompensa inesperada no Dia do Número Angelical 13/11

Sexta-feira 13 com cara de sorte! 5 signos podem receber uma recompensa inesperada no Dia do Número Angelical 13/11

Áries

Um objetivo profissional de longo prazo pode voltar a despertar seu interesse. Cursos, viagens e projetos que ampliem seus conhecimentos merecem atenção, mas é importante verificar as condições antes de assumir um compromisso. Uma ideia antiga pode ganhar força se você organizar melhor os próximos passos.

Despesas com deslocamentos, estudos ou assuntos familiares precisam caber no orçamento. No amor, conversar sobre planos futuros pode ajudar a entender se você e seu parceiro estão na mesma sintonia. Quem está solteiro pode se interessar por alguém com uma visão de mundo diferente. Evite uma agenda exagerada e reserve tempo para descansar.

Dica cósmica: mantenha a ambição, mas não pule etapas importantes do planejamento.

Touro

Projetos em parceria e acordos profissionais precisam de definições mais claras. Antes de seguir com uma colaboração, confira se as responsabilidades estão bem distribuídas e se todos entendem o que foi combinado. Evite assumir tarefas extras sem avaliar o impacto na sua rotina.

Empréstimos, parcelas e despesas compartilhadas também merecem revisão. No relacionamento, vale refletir sobre o que você realmente espera da outra pessoa, em vez de agir com base em suposições. Uma pausa para relaxar pode ajudar a aliviar tensões e evitar que preocupações profissionais prejudiquem seu descanso.

Dica cósmica: não tenha receio de renegociar acordos que já não funcionam para você.

Gêmeos

Parcerias e conversas com clientes podem ficar mais fáceis de conduzir. Retome uma negociação ou discussão que não chegou a uma conclusão, mas confira todos os detalhes antes de formalizar qualquer decisão. Uma comunicação direta pode evitar novos atrasos.

As finanças compartilhadas exigem responsabilidade. Se alguém pedir dinheiro emprestado ou ajuda financeira, deixe as condições bem estabelecidas. Na vida amorosa, uma conversa franca pode esclarecer um mal-entendido que vem se arrastando. Procure ouvir sem interromper e evite acumular compromissos a ponto de comprometer seu descanso.

Dica cósmica: falar com clareza é importante, mas saber escutar pode mudar o rumo de uma conversa.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
1 de 13
Plantas por Shutterstock

Câncer

Tarefas cotidianas e pendências profissionais exigem organização. Uma postura prática pode ajudar a resolver um problema que parecia não ter fim, especialmente se você dividir as demandas em etapas menores. Não deixe pequenos detalhes passarem despercebidos.

Observe os gastos recorrentes e as despesas da casa, principalmente com as comemorações de fim de ano se aproximando. No amor, atitudes concretas podem demonstrar cuidado e fortalecer a relação. Assuntos familiares também podem pedir sua presença. Mantenha horários regulares para as refeições e não adie o descanso.

Dica cósmica: cuidar dos detalhes da rotina pode trazer mais tranquilidade do que tentar resolver tudo de uma vez.

Leão

Projetos criativos podem receber atenção e estimular sua vontade de tomar a iniciativa. Aproveite para apresentar ideias e organizar planos, mas avalie se as metas são realistas antes de assumir novas responsabilidades. Confiança ajuda, desde que venha acompanhada de planejamento.

Gastos com lazer, interesses pessoais ou filhos podem aumentar, por isso estabeleça limites antes de fazer compras. Na vida afetiva, vale rever expectativas e buscar mais equilíbrio entre o que você oferece e o que espera receber. Em vez de cobrar demonstrações constantes, procure fortalecer a compreensão mútua. Preserve também seus momentos de recuperação.

Dica cósmica: valorize o que você deseja construir, sem transformar expectativas em cobranças.

Virgem

Assuntos pessoais e prioridades profissionais podem ganhar uma nova perspectiva. É um bom momento para avaliar o que você realmente quer alcançar e rever a maneira como tem apresentado suas ideias. Não precisa mudar tudo de uma vez: escolhas mais conscientes já ajudam a reorganizar os planos.

Os hábitos de consumo e os compromissos financeiros merecem uma análise cuidadosa. No amor, uma questão que ficou sem solução pode voltar à conversa. Esteja disposto a falar sobre o que incomoda, mas não exija respostas imediatas. Uma rotina mais equilibrada e uma noite tranquila podem ajudar a recuperar a disposição.

Dica cósmica: reconhecer o que você deseja é o primeiro passo para fazer escolhas mais coerentes.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
1 de 13
Sobremesas por Imagem gerada por IA

Libra

Conversas pendentes e decisões profissionais podem começar a encontrar um caminho mais claro. Retome contatos e negociações, mas confirme as condições antes de tomar uma atitude definitiva. Uma segunda análise pode evitar que você aceite algo sem considerar todas as consequências.

Revise o orçamento e evite compras desnecessárias. Se uma decisão financeira parecer importante demais, vale ouvir outra opinião antes de avançar. Na vida amorosa, você pode compreender melhor suas necessidades e estabelecer limites mais saudáveis. Só não confunda clareza com rigidez: o diálogo continua sendo essencial. Reserve um tempo para desacelerar.

Dica cósmica: saber o que você quer também significa reconhecer aquilo que não está disposto a aceitar.

Escorpião

Responsabilidades financeiras e recursos compartilhados podem ocupar sua atenção. No trabalho, conclua as pendências antes de assumir novas tarefas e procure entender todos os detalhes de uma proposta. Uma organização mais cuidadosa ajuda a evitar decisões precipitadas.

Revise economias, parcelas e pagamentos em aberto. Evite escolhas arriscadas ou promessas que dependam de fatores fora do seu controle. No amor, uma postura mais reservada pode fazer sentido, mas não deixe de demonstrar o que sente. Conversas honestas ajudam a fortalecer a confiança. Cuide também do equilíbrio emocional e não negligencie o descanso.

Dica cósmica: prudência não é medo de avançar, mas consciência das consequências de cada escolha.

Sagitário

O momento favorece uma visão mais ampla dos seus objetivos profissionais. Um plano relacionado a estudos, viagens ou uma nova direção pode voltar à pauta e despertar entusiasmo. Aproveite para pesquisar possibilidades e pensar em como transformar suas ideias em ações concretas.

Evite exagerar nos gastos com interesses pessoais e compromissos sociais. Antes de assumir uma despesa extra, confira se ela cabe no orçamento. Na vida amorosa, talvez você queira entender melhor para onde a relação está caminhando. Converse sobre suas expectativas sem pressionar o parceiro. Manter uma rotina equilibrada também será importante para preservar sua energia.

Dica cósmica: sonhar alto é mais produtivo quando você sabe quais passos pode dar agora.

O esmalte que é a cara de cada signo

Esmaltes por Shutterstock/Reprodução
Áries (vermelho cereja cromado): Intenso, moderno e com acabamento espelhado para destacar a atitude e a liderança natural da ariana por Imagem gerada por IA
Touro (verde sálvia): Uma cor elegante, terrosa e sofisticada que transmite o bom gosto e a busca por conforto e estabilidade taurinos por Imagem gerada por IA
Gêmeos (francesinha geométrica assimétrica): Urbana, moderna e madura. Uma combinação de preto e nude em linhas finas para representar a dualidade e a versatilidade geminiana com sofisticação por Imagem gerada por IA
Câncer (nail art abstrata em ondas): Delicada e fluida. Uma mistura suave de rosa claro, azul e branco que traz o romantismo e o acolhimento do signo em uma estética super atual por Imagem gerada por IA
Leão (dourado metalizado ou glitter flocado): Marcante, luxuoso e feito para brilhar. Uma nail art que não passa despercebida de jeito nenhum por Imagem gerada por IA
Virgem (nude clássico com francesinha precisa): O auge do minimalismo, da limpeza e da perfeição técnica. Uma estética impecável por Imagem gerada por IA
Libra (rosa quartzo com "aura nails" esfumada): Estética pura, equilibrada e altamente harmônica, unindo suavidade e tendência de moda por Imagem gerada por IA
Escorpião (vinho profundo quase preto ou acabamento "cat eye"): Misterioso, magnético e com uma profundidade que exala poder e sedução por Imagem gerada por IA
Sagitário (azul elétrico ou cobalto): Vibrante, otimista e ousado. Uma cor que remete à liberdade e à expansão sagitariana por Imagem gerada por IA
Capricórnio (marrom chocolate ou cappuccino rico): Chique, corporativo, atemporal e que transmite a seriedade e o sucesso da capricorniana por Imagem gerada por IA
Aquário (efeito holográfico ou prata futurista): Totalmente fora do comum, inovador, tecnológico e com aquela pegada original que dita tendências por Imagem gerada por IA
Peixes (lilás lavanda com detalhes em madrepérola ou sereismo discreto): Místico, sonhador, fluido e com um toque de fantasia bem suave por Imagem gerada por IA
1 de 13
Esmaltes por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio

Uma postura mais reservada e concentrada pode render bons resultados no trabalho. Priorize as tarefas que ficaram incompletas e prepare-se para as próximas responsabilidades. Tentar administrar várias demandas ao mesmo tempo pode atrapalhar mais do que ajudar.

Revise os gastos recorrentes e os planos de economia. Se estiver pensando em uma compra de valor alto, compare opções antes de decidir. No relacionamento, você pode precisar de um tempo para organizar os próprios sentimentos. Explique isso ao parceiro, em vez de simplesmente se afastar. Procure também separar as preocupações profissionais dos momentos de descanso.

Dica cósmica: respeitar seu próprio tempo não significa deixar de lado quem é importante para você.

Aquário

Conversas em equipe e contatos profissionais podem ajudar a recuperar uma ideia que estava esquecida. Antes de aceitar novas tarefas, esclareça quais serão suas responsabilidades e quanto tempo será necessário para cumprir cada compromisso.

Metas de economia e planos financeiros compartilhados merecem atenção. Evite depender de promessas incertas ao organizar seu orçamento. Na vida amorosa, amizades e encontros sociais podem abrir espaço para novas aproximações ou reconciliações. Ainda assim, não deixe de reservar momentos para o parceiro e as pessoas mais próximas. Uma agenda menos apertada favorece o equilíbrio.

Dica cósmica: boas relações precisam de presença, mas também de espaço para cada pessoa manter sua individualidade.

Peixes

Seus objetivos profissionais merecem uma revisão. Uma conversa com alguém mais experiente ou com um colega pode ajudar a enxergar possibilidades e entender quais devem ser suas próximas prioridades. Antes de aceitar uma nova tarefa, esclareça o que será esperado de você.

Despesas ligadas à carreira e compromissos financeiros precisam ser avaliados com cuidado. Evite tomar decisões sobre investimentos ou compras importantes por impulso. Na vida amorosa, será necessário equilibrar as demandas do trabalho com as expectativas de quem está ao seu lado. Uma conversa sincera pode evitar mal-entendidos. Mantenha uma rotina consistente e não ignore os sinais de cansaço.

Dica cósmica: crescer profissionalmente é importante, mas preservar sua vida pessoal também precisa fazer parte dos seus planos.

Mais recentes

Imagem - 4 signos do horóscopo chinês atraem sorte e encontram coragem para mudar de vida hoje (14 de novembro)

4 signos do horóscopo chinês atraem sorte e encontram coragem para mudar de vida hoje (14 de novembro)
Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Se você quer que seu navio navegue seguro, não o prenda a uma única âncora' - a dica de Epicteto para não depender de uma coisa só para ser feliz

Frase do dia do Estoicismo: 'Se você quer que seu navio navegue seguro, não o prenda a uma única âncora' - a dica de Epicteto para não depender de uma coisa só para ser feliz
Imagem - Frase do dia da Psicologia: '“Nenhum filho deveria ser obrigado a manter uma relação com os pais, que continua machucando, apenas porque existe um laço de sangue' - reflexão inspirada em Alice Miller

Frase do dia da Psicologia: '“Nenhum filho deveria ser obrigado a manter uma relação com os pais, que continua machucando, apenas porque existe um laço de sangue' - reflexão inspirada em Alice Miller