ASTROLOGIA

Hoje (14 de setembro), estes signos podem sentir que é hora de virar a chave e deixar velhos padrões para trás

A segunda-feira favorece decisões mais maduras, limites claros e mudanças que começam por dentro, mas podem transformar trabalho, dinheiro e relacionamentos

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 03:00

Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock

A segunda-feira chega com uma energia de encerramento de ciclos e amadurecimento. Algumas situações que pareciam difíceis de entender começam a mostrar o que realmente precisam de você: menos impulso, mais consciência sobre onde vale colocar seu tempo e sua energia.

O dia também favorece quem está disposto a abandonar comportamentos que já não combinam com a fase atual da vida. Em vez de insistir no que não funciona, os signos podem encontrar força para estabelecer limites, reorganizar prioridades e tomar decisões pensando no longo prazo.

Áries:

Você pode começar a segunda-feira com uma sensação forte de que precisa recuperar o controle de alguma área da vida. Em vez de tentar resolver tudo imediatamente, observe onde sua energia está sendo desperdiçada. No trabalho, uma decisão mais estratégica pode ser melhor do que uma resposta impulsiva. Nos relacionamentos, alguém pode exigir uma postura mais madura da sua parte.

Trabalho e dinheiro

Evite entrar em disputas de poder ou tentar provar que está certo a qualquer custo. Hoje, agir nos bastidores e planejar os próximos passos pode ser mais inteligente. Nas finanças, reveja compromissos que estão pesando no orçamento.

Amor e relacionamentos

Você pode perceber que uma relação só funciona quando existe espaço para os dois. Se algo estiver incomodando, converse sem transformar a situação em uma competição.

Saúde e bem-estar

A tensão acumulada pode aparecer como irritação e impaciência. Diminua o ritmo sempre que perceber que está reagindo antes de pensar.

Dica cósmica: nem toda batalha merece sua energia. Escolha onde vale a pena insistir.

Touro:

A segunda-feira pode colocar seus planos de futuro em destaque. Você começa a perceber que alguns objetivos exigem mudanças práticas na rotina, e não apenas vontade. Uma escolha feita hoje pode ter efeitos importantes mais adiante.

Trabalho e dinheiro

É um bom dia para pensar em crescimento de maneira realista. Cursos, novas habilidades e estratégias para melhorar sua renda podem chamar sua atenção. Só não tente acelerar um resultado que precisa de tempo para amadurecer.

Amor e relacionamentos

Você pode buscar mais segurança emocional e menos relações cheias de incertezas. Quem está comprometido pode conversar sobre planos para o futuro. Solteiros tendem a ficar mais seletivos.

Saúde e bem-estar

Seu corpo pede constância. Em vez de mudanças radicais, aposte em hábitos simples que possam ser mantidos por mais tempo.

Dica cósmica: construir devagar não significa estar parado.

Gêmeos:

Questões profissionais e responsabilidades podem ocupar bastante espaço na sua cabeça hoje. Existe uma cobrança para mostrar resultados, mas você não precisa carregar tudo sozinho.

Trabalho e dinheiro

A segunda-feira favorece planejamento e decisões de longo prazo. Se estiver diante de uma escolha profissional, pense menos no que parece mais rápido e mais no que pode realmente fortalecer sua carreira. No dinheiro, evite assumir compromissos apenas para acompanhar outras pessoas.

Amor e relacionamentos

O excesso de preocupações pode fazer você parecer distante. Explique o que está acontecendo em vez de esperar que a outra pessoa adivinhe.

Saúde e bem-estar

Sua mente pode ficar acelerada. Tente separar horários de trabalho e descanso para não levar todas as preocupações para a noite.

Dica cósmica: responsabilidade não significa resolver tudo sozinho.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Câncer:

Hoje pode surgir uma vontade de ampliar seus horizontes. Uma conversa, estudo ou nova ideia pode fazer você enxergar uma situação antiga de maneira completamente diferente.

Trabalho e dinheiro

É um ótimo momento para pensar em projetos que envolvam aprendizado, especialização ou novos caminhos profissionais. Se estiver negociando alguma coisa importante, não tenha medo de fazer perguntas antes de tomar uma decisão.

Amor e relacionamentos

Relacionamentos precisam de espaço para crescer. Casais podem conversar sobre planos para o futuro, enquanto solteiros podem se interessar por alguém que estimule sua mente e sua curiosidade.

Saúde e bem-estar

Mudar um pouco a rotina pode fazer bem. Uma caminhada, um passeio ou qualquer atividade que tire você do automático ajuda a renovar as energias.

Dica cósmica: às vezes, mudar a perspectiva já é o começo da mudança que você procura.

Leão:

A segunda-feira pede mais profundidade. Questões envolvendo dinheiro compartilhado, confiança ou responsabilidades podem exigir uma conversa que você vinha adiando.

Trabalho e dinheiro

Não assuma novas obrigações financeiras sem entender todos os detalhes. Também é um bom dia para revisar dívidas, contratos e acordos. No trabalho, informações que estavam escondidas podem finalmente vir à tona.

Amor e relacionamentos

A superficialidade não vai satisfazer você hoje. Se existe confiança, uma conversa sincera pode aproximar bastante o casal. Para quem está solteiro, mostrar um lado mais vulnerável pode ser surpreendentemente positivo.

Saúde e bem-estar

O emocional pode pesar mais do que o físico. Procure não guardar tudo para si.

Dica cósmica: vulnerabilidade não diminui sua força, ela mostra onde existe confiança de verdade.

Virgem:

Relacionamentos ficam no centro da sua segunda-feira. Você pode perceber com mais clareza quem realmente soma à sua vida e quem apenas ocupa espaço.

Trabalho e dinheiro

Parcerias profissionais exigem atenção aos detalhes. Antes de aceitar uma proposta, confirme responsabilidades, prazos e expectativas. Um acordo bem estruturado pode render frutos importantes no futuro.

Amor e relacionamentos

Conversas sérias podem aparecer, especialmente sobre limites e planos. Se estiver em uma relação, não tente controlar cada detalhe da situação. Se estiver solteiro, pode surgir interesse por alguém que demonstra maturidade.

Saúde e bem-estar

Não negligencie seu próprio espaço para atender às necessidades dos outros. Descanso também deve entrar na agenda.

Dica cósmica: uma relação saudável não exige que você desapareça para fazer o outro feliz.

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias 1 de 13

Libra:

A segunda-feira chama sua atenção para rotina, trabalho e saúde. Pequenas mudanças podem ter um impacto maior do que você imagina.

Trabalho e dinheiro

Organizar tarefas, rever processos e cortar desperdícios ajuda a começar a semana com mais tranquilidade. Uma pendência que vinha sendo empurrada pode finalmente ser resolvida.

Amor e relacionamentos

Não deixe o excesso de compromissos roubar sua disponibilidade emocional. Quem está em um relacionamento pode precisar demonstrar mais presença. Solteiros podem perceber que não precisam correr atrás de qualquer conexão.

Saúde e bem-estar

Seu corpo pode pedir uma rotina mais equilibrada. Sono, alimentação e pausas precisam receber tanta atenção quanto o trabalho.

Dica cósmica: colocar a vida em ordem também é uma forma de cuidar de si.

Escorpião:

Você pode sentir uma força extra para tomar decisões que vinha adiando. A segunda-feira favorece criatividade, coragem e uma postura mais autêntica.

Trabalho e dinheiro

Uma ideia pessoal pode ganhar força e até se transformar em projeto. Não tenha medo de mostrar seu talento, mas faça isso com planejamento. No dinheiro, evite gastar apenas para compensar alguma frustração.

Amor e relacionamentos

Seu magnetismo está forte, mas intensidade demais pode assustar. Deixe as relações acontecerem sem tentar descobrir imediatamente onde tudo vai chegar.

Saúde e bem-estar

Atividades prazerosas ajudam a aliviar o estresse. Reserve algum tempo para fazer algo que desperte sua criatividade.

Dica cósmica: você não precisa esconder sua intensidade, apenas aprender a direcioná-la.

Sagitário:

Assuntos familiares e questões pessoais podem ocupar mais espaço hoje. Talvez você perceba que uma situação antiga precisa finalmente ser encerrada.

Trabalho e dinheiro

Evite deixar problemas domésticos interferirem na produtividade. Se estiver trabalhando em um projeto importante, organize o ambiente e estabeleça prioridades claras.

Amor e relacionamentos

O passado pode voltar à memória, mas isso não significa que você precise revivê-lo. Use as lembranças para entender o que mudou em você.

Saúde e bem-estar

Seu emocional merece atenção. Um pouco de silêncio e privacidade pode ser mais restaurador do que uma agenda cheia.

Dica cósmica: lembrar de onde você veio não significa voltar para o lugar que deixou.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo 1 de 13

Capricórnio:

A segunda-feira pode trazer uma mudança importante na maneira como você enxerga suas próprias responsabilidades. É um dia para assumir o controle, mas sem transformar tudo em obrigação.

Trabalho e dinheiro

Você pode sentir necessidade de reorganizar metas profissionais e decidir quais delas realmente fazem sentido. Uma escolha feita agora pode fortalecer sua posição nos próximos meses.

Amor e relacionamentos

Conversas com pessoas próximas podem mostrar que você não precisa ser sempre o mais forte da relação. Permita-se receber apoio também.

Saúde e bem-estar

O excesso de cobrança pode causar tensão física e mental. Faça pausas e não transforme descanso em motivo para culpa.

Dica cósmica: maturidade também é reconhecer quando você precisa parar.

Aquário:

Dinheiro, autoestima e segurança podem entrar no radar nesta segunda-feira. Talvez você perceba que está aceitando menos do que merece em alguma área.

Trabalho e dinheiro

É um bom dia para avaliar ganhos, gastos e prioridades. Se existe uma habilidade sua que poderia ser melhor aproveitada profissionalmente, comece a pensar em como transformá-la em oportunidade.

Amor e relacionamentos

Você pode querer mais estabilidade e menos relações imprevisíveis. Casais podem conversar sobre valores e prioridades. Solteiros tendem a observar atitudes antes de se envolver.

Saúde e bem-estar

Evite usar compras ou excesso de trabalho como válvula de escape para emoções difíceis.

Dica cósmica: reconhecer seu próprio valor muda a maneira como você negocia com a vida.

Peixes:

A segunda-feira coloca você diante de escolhas pessoais importantes. Há uma tendência a perceber com mais nitidez o que combina com a pessoa que você está se tornando.

Trabalho e dinheiro

Sua intuição pode indicar uma direção, mas confirme os fatos antes de tomar decisões financeiras ou profissionais. Um plano mais estruturado pode transformar uma boa ideia em algo realmente rentável.

Amor e relacionamentos

Você pode sentir necessidade de estabelecer limites mais claros. Amar alguém não significa estar disponível o tempo inteiro. Relações mais equilibradas tendem a ganhar força.

Saúde e bem-estar

Cuide da energia emocional. Se perceber que está absorvendo problemas alheios demais, afaste-se um pouco e recupere seu espaço.