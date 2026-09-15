ASTROLOGIA

Hoje (15 de setembro), estes signos podem dar um passo importante na carreira e colocar dinheiro e relacionamentos nos eixos

O dia favorece decisões práticas, conversas importantes e ajustes que ajudam a evitar problemas antes que eles cresçam

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 03:00

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

Nesta terça-feira, dia 15 de setembro, o melhor caminho é trocar a pressa por estratégia. Questões profissionais, financeiras e afetivas podem avançar quando houver disposição para conversar, revisar detalhes e assumir responsabilidades sem transformar tudo em motivo de estresse.

Também é um bom momento para colocar a vida em ordem, principalmente em relação a contas, documentos, compromissos e assuntos que ficaram pendentes. Pequenas mudanças feitas agora podem trazer uma sensação maior de segurança nos próximos dias. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries:

Trabalho e dinheiro

Conversas com clientes, reuniões e propostas podem render bons resultados hoje. Sua capacidade de se comunicar com segurança ajuda a resolver divergências e conquistar apoio para suas ideias. Nas finanças, vale revisar contas compartilhadas, dívidas e despesas ligadas ao parceiro antes de assumir novos compromissos. Leia contratos com atenção e pense duas vezes antes de fazer compras por impulso.

Amor e relacionamentos

Questões familiares podem exigir paciência. Se surgir um desentendimento em casa, ouvir diferentes pontos de vista será mais eficiente do que reagir no calor do momento. Um gesto de compreensão pode mudar completamente o clima.

Saúde e bem-estar

A hidratação merece atenção. Evite esforço físico desnecessário e observe principalmente o conforto da região lombar ao longo do dia.

Dica cósmica: Use a comunicação como aliada, porque uma conversa aparentemente comum pode abrir uma porta importante.

Touro:

Trabalho e dinheiro

O dia favorece a organização de tarefas que ficaram para trás. Colocar documentos em ordem, concluir pendências e estruturar assuntos administrativos pode devolver a sensação de controle. No dinheiro, revise contas, assinaturas e pequenos gastos. Evite riscos que pareçam atraentes apenas porque prometem retorno rápido.

Amor e relacionamentos

Hoje, atitudes práticas podem dizer mais do que grandes declarações. Ajudar quem você ama nas tarefas do dia a dia fortalece a confiança. Quem está solteiro pode se interessar por alguém conhecido no trabalho, em uma atividade física ou em algum ambiente ligado ao bem-estar.

Saúde e bem-estar

Cuide da digestão e mantenha uma rotina de alimentação mais equilibrada. Alimentos frescos, boa hidratação e menos exageros podem melhorar sua disposição.

Dica cósmica: Organizar pequenos detalhes hoje pode trazer uma sensação muito maior de segurança.

Gêmeos:

Trabalho e dinheiro

Sua criatividade pode chamar atenção no trabalho. Ideias para projetos, estratégias e divulgação tendem a funcionar melhor quando acompanhadas de informações práticas. Uma oportunidade paralela também pode surgir e aumentar sua renda, mas não se empolgue antes de pesquisar todos os detalhes.

Amor e relacionamentos

A convivência com familiares pode ajudar a aliviar tensões recentes. Passar um tempo com pessoas mais jovens da família ou fazer algo divertido juntos pode melhorar seu humor. Para os solteiros, inteligência, bom humor e uma conversa espontânea podem despertar interesse.

Saúde e bem-estar

A mente pode permanecer acelerada mesmo quando o corpo pede descanso. Uma caminhada leve, exercícios tranquilos ou alguns minutos de relaxamento antes de dormir podem ajudar a desacelerar.

Dica cósmica: Dê espaço para a criatividade, mas não tome decisões importantes sem pensar duas vezes.

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Câncer:

Trabalho e dinheiro

Hoje pode ser produtivo para quem precisa resolver tarefas de bastidores. Organizar e-mails, colocar o espaço de trabalho em ordem e concluir pendências pode render mais do que entrar em discussões no ambiente profissional. Nas finanças, dê atenção às despesas da casa antes de gastar com itens que não são prioridade.

Amor e relacionamentos

A família pode ser o ponto de equilíbrio do dia. Uma refeição tranquila ou um momento de convivência pode ajudar a resolver tensões antigas. Nos relacionamentos, diga claramente o que você precisa em vez de esperar que a outra pessoa adivinhe.

Saúde e bem-estar

Observe a relação entre emoções e alimentação. Fazer pequenas pausas durante o trabalho e alongar peito e ombros pode aliviar a tensão acumulada.

Dica cósmica: Quando a casa encontra equilíbrio, fica muito mais fácil colocar o restante da vida no lugar.

Leão:

Trabalho e dinheiro

A agenda pode ficar movimentada, mas há boas chances de avanço. Ligações, apresentações e metas de curto prazo podem caminhar rapidamente, e sua facilidade para se comunicar será um diferencial. No dinheiro, trabalhos paralelos podem trazer ganhos extras, mas qualquer contrato deve ser lido com atenção antes da assinatura.

Amor e relacionamentos

Tome a iniciativa nos planos familiares e afetivos. Organizar um passeio ou resolver uma pequena divergência pode aproximar as pessoas. Quem está solteiro pode conhecer alguém interessante em um ambiente social ou durante uma atividade fora da rotina.

Saúde e bem-estar

Cuide da garganta e da postura, principalmente se passar muito tempo diante do computador. Relaxe os ombros e evite permanecer horas na mesma posição.

Dica cósmica: Confiança abre portas, mas atenção aos detalhes é o que ajuda você a permanecer no caminho certo.

Virgem:

Trabalho e dinheiro

Seu olhar analítico estará entre seus maiores trunfos. Revisar planilhas, conferir projetos e encontrar pequenos erros pode fazer sua atuação ganhar destaque. No dinheiro, o momento pede uma verdadeira limpeza: reorganize o orçamento, reduza despesas desnecessárias e deixe compras por impulso para outra hora.

Amor e relacionamentos

Demonstrações simples de cuidado podem fortalecer seus vínculos. Dividir tarefas, preparar uma refeição ou assumir uma responsabilidade cotidiana pode dizer muito mais do que uma grande declaração. Evite transformar cada hábito da pessoa amada em algo que precisa ser corrigido.

Saúde e bem-estar

Seu corpo pode acompanhar o ritmo, mas olhos e mente precisam de pausas. Reduza o tempo contínuo diante das telas e dê alguns minutos de descanso à visão durante o dia.

Dica cósmica: Use sua atenção aos detalhes para consertar o que ninguém mais percebeu.

O café ideal para cada signo 1 de 13

Libra:

Trabalho e dinheiro

Você pode se sentir mais preparado para ocupar uma posição de liderança. Reuniões, entrevistas e apresentações tendem a fluir bem, especialmente se você usar sua diplomacia para resolver mal-entendidos. Financeiramente, pense no longo prazo e evite gastar apenas para impressionar outras pessoas.

Amor e relacionamentos

Decisões relacionadas à casa e à rotina pedem equilíbrio. Ouça seu parceiro e procure construir planos em conjunto. Um passeio simples ou uma atividade prazerosa pode renovar a conexão entre vocês.

Saúde e bem-estar

A hidratação e os movimentos leves ajudam a manter a disposição. Uma caminhada ou atividade física moderada pode aliviar a rigidez e melhorar o humor.

Dica cósmica: Assuma a liderança quando necessário, mas não deixe de ouvir quem caminha ao seu lado.

Escorpião:

Trabalho e dinheiro

Trabalhar nos bastidores pode ser mais produtivo do que buscar os holofotes. Pesquisas, tarefas administrativas e projetos que exigem concentração têm potencial para avançar bastante. Evite fofocas e preserve sua energia. No dinheiro, mantenha uma reserva para possíveis gastos inesperados com saúde, viagens ou reparos.

Amor e relacionamentos

Talvez você precise de algum espaço para recarregar as energias. Apenas não transforme esse desejo em silêncio ou afastamento sem explicação. Falar sobre o que sente pode abrir caminho para uma compreensão mais profunda.

Saúde e bem-estar

Diminuir o uso de telas antes de dormir pode ajudar o corpo a desacelerar. Um momento de relaxamento no fim do dia também pode aliviar o cansaço.

Dica cósmica: Progresso silencioso continua sendo progresso, então concentre-se no que precisa ser resolvido.

Sagitário:

Trabalho e dinheiro

Uma conexão profissional pode se transformar em uma oportunidade importante. Um antigo contato ou alguém próximo pode apresentar uma possibilidade interessante, por isso não ignore conversas aparentemente casuais. Na vida financeira, ganhos extras ou valores que chegam de projetos anteriores devem ser usados com estratégia, e não como desculpa para aumentar os gastos.

Amor e relacionamentos

Amigos e familiares mais experientes podem oferecer uma visão útil sobre sua vida afetiva. Planejar uma viagem, participar de um evento cultural ou simplesmente reservar um tempo de qualidade para quem você ama pode renovar a relação.

Saúde e bem-estar

Evite passar muitas horas sentado. Caminhadas curtas e alongamentos nas pernas ajudam a manter o corpo ativo ao longo do dia.

Dica cósmica: Uma conversa despretensiosa pode ser a ponte para a próxima grande oportunidade.

O hobby favorito de cada signo 1 de 12

Capricórnio:

Trabalho e dinheiro

Uma responsabilidade maior pode surgir e, embora aumente sua carga, também tem potencial para fortalecer sua reputação. Chefes e clientes estarão atentos à qualidade do que você entrega, então prefira precisão à pressa. O avanço profissional também pode refletir no dinheiro, especialmente com contratos e orçamentos bem estruturados.

Amor e relacionamentos

Não leve toda a pressão do trabalho para dentro de casa. Uma conversa tranquila ou um jantar sem distrações pode ajudar a recuperar o equilíbrio. Demonstrar apoio às ambições de quem você ama também fortalece a parceria.

Saúde e bem-estar

Preste atenção à postura e ao conforto das articulações. Movimentos simples e pausas ao longo do expediente podem reduzir a rigidez.

Dica cósmica: Uma responsabilidade maior pode ser justamente o degrau que faltava para você avançar.

Aquário:

Trabalho e dinheiro

O dia favorece estudos, questões jurídicas e projetos de longo alcance. Grandes ideias podem ganhar força quando apresentadas com fatos, organização e um plano realista. Na vida financeira, priorize investimentos em qualificação e estratégias de longo prazo em vez de atalhos arriscados.

Amor e relacionamentos

Conversas sobre viagens, livros, experiências e diferentes formas de enxergar a vida podem aproximar o casal. Planejar uma escapada ou conhecer um lugar novo juntos também pode trazer um ar de novidade para a relação.

Saúde e bem-estar

Caminhadas, alongamentos ou uma atividade física leve podem ajudar na flexibilidade e no conforto do corpo. Se o organismo pedir descanso, respeite esse sinal.

Dica cósmica: Pense grande, mas dê aos seus planos um caminho concreto para que eles possam sair do papel.

Peixes:

Trabalho e dinheiro

Seu desempenho pode se destacar justamente nas tarefas que acontecem longe dos holofotes. Pesquisas, auditorias e análises detalhadas favorecem quem tem paciência para investigar problemas. Antes de assumir compromissos financeiros importantes, confira documentos, impostos, seguros e valores compartilhados.

Amor e relacionamentos

Conversas sinceras podem resolver assuntos delicados que estavam sendo evitados. Em vez de permanecer apenas na superfície, fale sobre o que realmente sente e dê espaço para a outra pessoa fazer o mesmo.

Saúde e bem-estar

Mantenha uma boa hidratação e evite refeições muito pesadas se a digestão estiver sensível. Uma rotina mais simples e períodos adequados de descanso ajudam na recuperação.