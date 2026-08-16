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Hoje (16 de agosto), estes signos podem viver um domingo de boas notícias, encontros e novas oportunidades

O dia favorece quem desacelera sem abandonar os planos, enquanto conversas, criatividade e decisões conscientes podem trazer avanços importantes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 16 de agosto, o domingo chega com uma energia favorável para reorganizar a vida, fortalecer relações e olhar para a próxima semana com mais clareza. Alguns signos podem perceber oportunidades que estavam passando despercebidas, enquanto outros terão melhores resultados ao deixar a pressa de lado e observar antes de agir.

No trabalho, mesmo longe da rotina profissional, ideias importantes podem surgir. Um problema antigo pode ganhar uma solução simples ou uma conversa informal pode inspirar um novo caminho. No dinheiro, o momento pede equilíbrio entre aproveitar o dia e preservar o orçamento.

No amor, a proximidade ganha importância. Para quem está em um relacionamento, dividir planos e criar momentos de qualidade pode fortalecer a conexão. Já os solteiros podem encontrar oportunidades interessantes em encontros casuais, amizades e conversas que começam sem grandes expectativas.

A saúde pede principalmente descanso e recuperação. Dormir bem, movimentar o corpo sem exageros e reservar algum tempo para fazer algo prazeroso pode ajudar a começar a próxima semana com mais disposição. 

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Áries: Hoje, você pode sentir vontade de colocar algumas ideias em prática, mesmo que seja domingo. Uma solução para um problema profissional pode surgir justamente quando estiver fazendo outra atividade, e vale anotar tudo para desenvolver depois. No dinheiro, evite gastar para compensar o estresse ou o tédio e pense duas vezes antes de fazer uma compra maior. No amor, sua iniciativa pode deixar o relacionamento mais animado, mas procure também ouvir o que o parceiro deseja. Solteiros podem se aproximar de alguém durante um passeio ou encontro entre amigos. Na saúde, movimentar o corpo ajuda a aliviar a inquietação, mas não exagere.

Dica cósmica: uma boa ideia merece planejamento antes de virar uma decisão.

Touro: O domingo favorece descanso, conforto e reorganização da vida pessoal. Você pode perceber que algumas mudanças simples na rotina fariam diferença no seu bem-estar e até na produtividade durante a semana. No dinheiro, o dia pede atenção aos gastos com comida, lazer e compras para a casa. No amor, preparar uma refeição juntos ou simplesmente passar algumas horas em um ambiente tranquilo pode fortalecer a relação. Solteiros podem se interessar por alguém que demonstre estabilidade e maturidade. Na saúde, respeite seu ritmo e não transforme o dia de descanso em uma lista interminável de tarefas.

Dica cósmica: conforto de verdade também é saber o que você não precisa carregar.

Gêmeos: Conversas podem ser especialmente importantes hoje. Uma troca de mensagens ou encontro casual pode trazer uma informação que será útil para sua vida profissional nos próximos dias. Aproveite para ouvir mais e falar menos quando necessário. No dinheiro, organize mentalmente os próximos gastos e evite compras motivadas pela empolgação. No amor, sua comunicação será uma aliada, especialmente se houver algum assunto pendente entre você e o parceiro. Solteiros podem se surpreender com a química criada durante uma conversa aparentemente comum. Na saúde, reduza o tempo diante das telas e procure descansar os olhos e a mente.

Dica cósmica: nem toda conversa precisa chegar a uma conclusão hoje. Algumas apenas precisam começar.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: O domingo coloca questões familiares e emocionais em primeiro plano. Uma conversa com alguém próximo pode ajudar a resolver uma preocupação que vinha ocupando espaço demais na sua cabeça. No trabalho, uma ideia relacionada a um projeto futuro pode aparecer durante um momento de descanso. No dinheiro, evite assumir compromissos financeiros para agradar outras pessoas. No amor, demonstrar cuidado de maneira simples pode fortalecer muito o relacionamento. Solteiros podem se aproximar de alguém que transmita segurança e acolhimento. Na saúde, cuide da alimentação e tente manter horários razoáveis para as refeições.

Dica cósmica: cuidar dos outros é bonito, mas não transforme isso em abandono de si mesmo.

Leão: Seu carisma estará especialmente forte hoje, e você pode chamar atenção mesmo sem tentar. Um encontro, passeio ou reunião entre amigos pode render uma conversa importante para sua vida profissional no futuro. No dinheiro, aproveite o domingo sem transformar lazer em exagero financeiro. No amor, sua presença e generosidade podem criar um clima especial com o parceiro. Solteiros podem receber uma demonstração inesperada de interesse. Na saúde, sua disposição estará boa, mas não tente preencher cada minuto do dia com atividades.

Dica cósmica: você não precisa estar sempre no centro para continuar sendo lembrado.

Virgem: Hoje pede uma pausa mental. Você pode sentir vontade de organizar tudo, desde a casa até os compromissos da próxima semana, mas tente não transformar o domingo em um dia de cobranças. Uma ideia relacionada ao trabalho pode surgir enquanto você descansa e merece ser guardada para depois. No dinheiro, revisar despesas futuras pode trazer tranquilidade, mas evite ficar excessivamente preocupado com aquilo que ainda nem aconteceu. No amor, uma conversa reservada pode aproximar o casal. Solteiros podem preferir uma conexão mais profunda a interações superficiais. Na saúde, priorize sono, alimentação leve e momentos sem celular.

Dica cósmica: descansar também pode ser uma forma inteligente de se preparar para avançar.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Libra: O domingo favorece encontros, amizades e atividades que tragam prazer. Uma conversa com alguém conhecido pode despertar uma ideia ou apresentar uma oportunidade que será útil profissionalmente. No dinheiro, aproveite o dia sem perder de vista seus limites financeiros. Pequenos gastos podem se acumular. No amor, sair da rotina pode renovar a conexão do casal. Solteiros podem conhecer alguém por meio de amigos ou durante uma atividade social. Na saúde, atividades leves e alongamentos podem ajudar a aliviar a tensão acumulada durante a semana.

Dica cósmica: as melhores conexões acontecem quando você deixa de tentar controlar cada detalhe.

Escorpião: Hoje pode trazer uma percepção importante sobre seus próximos passos profissionais. Talvez você perceba que precisa mudar a maneira como está lidando com uma situação ou até abandonar uma estratégia que deixou de funcionar. No dinheiro, evite decisões emocionais e mantenha distância de propostas que prometem resultados rápidos. No amor, o dia favorece conversas honestas, especialmente sobre expectativas e limites. Solteiros podem se interessar por alguém que desperte curiosidade e intensidade. Na saúde, procure descansar mais e não ignore sinais de tensão física.

Dica cósmica: reconhecer que algo precisa mudar já é o primeiro passo para transformar a situação.

Sagitário: O domingo pode despertar sua vontade de planejar o futuro. Viagens, estudos, mudanças profissionais ou projetos pessoais podem ocupar seus pensamentos e ajudar a definir novas metas. No dinheiro, tenha cuidado para não transformar entusiasmo em gastos excessivos. No amor, compartilhar sonhos e planos pode aproximar o casal. Solteiros podem se interessar por alguém com uma visão de mundo diferente da sua. Na saúde, caminhar ao ar livre pode melhorar o humor e ajudar a organizar os pensamentos.

Dica cósmica: sonhar grande é importante, mas um plano simples pode ser o começo da mudança.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Hoje favorece organização e decisões mais maduras. Você pode aproveitar o domingo para colocar as finanças em ordem, rever compromissos e pensar no que precisa ser priorizado na próxima semana. Uma conversa com alguém experiente também pode trazer uma perspectiva útil sobre sua carreira. No amor, evite transformar preocupações práticas em cobranças emocionais. Um momento tranquilo com o parceiro pode fazer mais bem do que uma longa discussão. Solteiros podem se aproximar de alguém que transmita confiança. Na saúde, faça pausas e procure não passar o dia inteiro resolvendo problemas.

Dica cósmica: nem tudo precisa ser resolvido imediatamente para estar sob controle.

Aquário: Ideias novas podem surgir de uma conversa ou de algo que você veja casualmente hoje. Anote aquilo que chamar sua atenção, principalmente se tiver relação com trabalho, estudos ou um projeto pessoal. No dinheiro, evite compras motivadas pela vontade de experimentar algo novo. No amor, respeitar o espaço individual pode fortalecer o relacionamento. Solteiros podem se interessar por alguém com uma personalidade diferente e uma conversa estimulante. Na saúde, alterne momentos de atividade com períodos reais de descanso.

Dica cósmica: novidade é mais valiosa quando acrescenta algo à sua vida, não quando apenas quebra a rotina.

Peixes: O domingo pode ser emocionalmente importante para você. Uma conversa familiar ou um momento de introspecção pode ajudar a entender melhor uma decisão que vem sendo adiada. No trabalho, uma solução criativa pode aparecer quando você estiver longe das obrigações. No dinheiro, organize os gastos da próxima semana e evite emprestar valores que podem fazer falta depois. No amor, carinho e presença serão mais importantes do que grandes gestos. Solteiros podem se aproximar de alguém com quem sintam uma conexão tranquila. Na saúde, priorize hidratação, descanso e atividades que ajudem a reduzir a ansiedade.

Dica cósmica: algumas respostas chegam quando você deixa de procurar fora aquilo que já começou a entender por dentro.

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