ASTROLOGIA

Hoje (17 de agosto), decisões importantes podem abrir portas no trabalho, no dinheiro e no amor para estes signos

Um novo ciclo começa com oportunidades de avanço, mas também pede organização, paciência e escolhas mais conscientes

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 03:00

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

Hoje, 17 de agosto, o início da semana chega com uma energia de movimento e reorganização. Para alguns signos, o momento favorece decisões profissionais, conversas importantes e oportunidades de crescimento. Para outros, será mais vantajoso colocar a vida em ordem antes de assumir novos compromissos.

No dinheiro, o dia pede atenção aos detalhes. Uma proposta interessante pode aparecer, um pagamento pode ser destravado ou uma ideia antiga pode finalmente começar a dar resultado. Ainda assim, agir por impulso pode comprometer ganhos que levaram tempo para ser construídos.

No amor, diálogo e presença fazem diferença. Casais podem aproveitar o dia para alinhar planos e resolver pequenas tensões, enquanto solteiros podem perceber que uma conexão aparentemente casual tem potencial para se tornar algo mais consistente.

Áries: Hoje, você pode começar a semana com mais disposição para tomar a frente de situações que estavam paradas. No trabalho, uma ideia sua pode chamar atenção ou ajudar a resolver um problema que vinha se arrastando. No dinheiro, evite gastar apenas para compensar o estresse e prefira organizar as próximas despesas. No amor, sua iniciativa pode aproximar o parceiro, mas tome cuidado para não transformar sinceridade em cobrança. Solteiros podem chamar atenção justamente pela confiança. Na saúde, respeite os limites do corpo e não tente compensar o cansaço acumulado com excesso de atividade.

Dica cósmica: transforme sua vontade de agir em movimento planejado, não em pressa.

Touro: Hoje, você pode perceber que algumas mudanças simples na rotina têm potencial para melhorar bastante sua produtividade. No trabalho, organizar tarefas, documentos e prioridades será mais útil do que tentar resolver tudo de uma vez. No dinheiro, o momento favorece planejamento e controle dos gastos, especialmente aqueles ligados à casa e ao conforto. No amor, uma conversa tranquila pode trazer mais segurança para a relação. Solteiros podem se interessar por alguém que demonstre estabilidade e maturidade. Cuide da alimentação e evite passar muitas horas sem fazer uma refeição adequada.

Dica cósmica: construa segurança com pequenas atitudes consistentes.

Gêmeos: Hoje, sua comunicação pode ser uma das principais ferramentas para avançar. Reuniões, mensagens, negociações e contatos profissionais podem render informações importantes ou até abrir uma nova oportunidade. No dinheiro, fique atento a pequenas despesas que parecem insignificantes, mas podem pesar no orçamento ao longo do mês. No amor, uma conversa que estava sendo adiada pode finalmente acontecer de maneira mais leve. Solteiros podem iniciar uma aproximação por meio de mensagens ou redes sociais. Faça pausas durante o dia para descansar a mente e os olhos.

Dica cósmica: escolha bem as palavras, porque uma boa conversa pode mudar o rumo de uma situação.

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Câncer: Hoje, assuntos ligados à estabilidade financeira e à vida profissional ganham destaque. Você pode encontrar uma maneira mais eficiente de organizar seu dinheiro ou perceber que uma fonte de renda precisa ser tratada com mais atenção. No trabalho, manter uma postura diplomática pode ajudar em negociações e relações com colegas. No amor, falar sobre planos para o futuro pode fortalecer a confiança entre o casal. Solteiros podem se aproximar de alguém que transmita segurança emocional. Na saúde, cuide da alimentação e não deixe a correria fazer você ignorar sinais de cansaço.

Dica cósmica: segurança não significa controlar tudo, mas saber onde vale colocar sua energia.

Leão: Hoje, você pode começar a semana em evidência. Sua capacidade de liderança tende a ser percebida, principalmente se você assumir uma responsabilidade que outras pessoas estavam evitando. No dinheiro, uma oportunidade profissional pode melhorar suas perspectivas, mas não confunda aumento de confiança com liberdade para gastar sem planejamento. No amor, carinho e atenção podem deixar a relação mais intensa e agradável. Solteiros podem receber uma demonstração de interesse inesperada. Evite acumular tarefas demais e reserve alguns momentos para descansar.

Dica cósmica: permita que seus resultados falem por você, sem sentir necessidade de provar seu valor o tempo inteiro.

Virgem: Hoje, o melhor caminho pode ser trabalhar nos bastidores. Pesquisas, planejamento, organização e tarefas que exigem concentração tendem a render bons resultados. No dinheiro, revise contas e compromissos antes de assumir qualquer nova despesa, especialmente se envolver viagens, estudos ou compras maiores. No amor, você pode sentir necessidade de mais privacidade e tranquilidade. Casais podem aproveitar um momento reservado para conversar sem interferências. Solteiros tendem a preferir conexões profundas a encontros sem perspectiva. Priorize o sono e reduza o excesso de telas à noite.

Dica cósmica: nem todo avanço precisa ser percebido pelos outros para ser importante.

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Libra: Hoje, contatos e relações profissionais podem fazer diferença nos seus próximos passos. Uma conversa com um colega, cliente ou conhecido pode trazer uma informação capaz de abrir uma nova possibilidade. No dinheiro, organize seus objetivos de médio e longo prazo e evite compras feitas apenas para acompanhar outras pessoas. No amor, atividades compartilhadas ajudam a recuperar a leveza da relação. Solteiros podem conhecer alguém por meio de amigos ou de um ambiente profissional. Alongamentos e pequenas pausas podem ajudar a aliviar tensões acumuladas.

Dica cósmica: mantenha boas conexões, mas não deixe suas próprias prioridades em segundo plano.

Escorpião: Hoje, sua atenção se volta para carreira, responsabilidades e reconhecimento. Um trabalho bem executado pode fazer com que pessoas importantes percebam sua capacidade, criando espaço para novos projetos. No dinheiro, resultados profissionais podem melhorar suas perspectivas, mas evite comprometer ganhos futuros com decisões precipitadas. No amor, a intensidade pode aumentar, e conversas honestas ajudam a evitar desconfianças desnecessárias. Solteiros podem despertar interesse justamente pela postura mais segura. Cuide da postura e faça pausas se passar muitas horas sentado.

Dica cósmica: reconhecimento duradouro nasce da combinação entre competência e responsabilidade.

Sagitário: Hoje, estudos, novos conhecimentos e planos de longo prazo podem ganhar força. Uma conversa com alguém experiente pode trazer uma orientação útil para uma decisão profissional ou financeira. No trabalho, não tenha medo de pensar maior, mas transforme entusiasmo em planejamento antes de dar o próximo passo. No dinheiro, despesas relacionadas a cursos, viagens ou projetos futuros precisam caber no orçamento. No amor, conversar sobre sonhos e planos pode aproximar casais. Solteiros podem se interessar por alguém com uma visão de mundo diferente. Caminhadas podem ajudar a aliviar a tensão e organizar os pensamentos.

Dica cósmica: sonhe grande, mas dê ao seu próximo passo um plano concreto.

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Capricórnio: Hoje, você pode precisar lidar com uma situação que exige análise, paciência e discrição. No trabalho, informações importantes podem surgir durante uma conversa ou revisão de documentos, ajudando a solucionar um problema antigo. No dinheiro, tenha cuidado com contas compartilhadas, empréstimos e compromissos assumidos em conjunto. No amor, falar sobre inseguranças pode ser mais produtivo do que guardar tudo para si. Casais podem aprofundar a confiança quando existe abertura para ouvir. Cuide da digestão e evite refeições muito pesadas no fim do dia.

Dica cósmica: antes de tomar uma decisão definitiva, certifique-se de conhecer todos os detalhes.

Aquário: Hoje, parcerias, negociações e acordos podem ganhar importância. Uma conversa profissional pode trazer uma oportunidade interessante, mas será essencial deixar responsabilidades e expectativas bem definidas. No dinheiro, ganhos podem depender justamente da sua capacidade de negociar, então não aceite condições apenas para encerrar uma discussão rapidamente. No amor, dividir decisões e ouvir a opinião do parceiro ajuda a fortalecer a relação. Solteiros podem se aproximar de alguém interessado em algo mais estável. Mantenha-se hidratado e evite passar muito tempo na mesma posição.

Dica cósmica: clareza agora pode evitar muitos problemas depois.

Peixes: Hoje, organizar a rotina pode trazer uma sensação maior de controle. No trabalho, revisar tarefas, corrigir erros e colocar pendências em ordem pode liberar espaço para projetos mais importantes. No dinheiro, concentre-se em controlar gastos, quitar compromissos e evitar novas dívidas. No amor, pequenas atitudes podem demonstrar sentimentos de maneira mais eficiente do que grandes declarações. Casais podem se aproximar ao dividir responsabilidades do cotidiano, enquanto solteiros podem valorizar pessoas confiáveis e consistentes. Uma caminhada leve e uma alimentação equilibrada ajudam no bem-estar.