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Hoje (17 de setembro), estes signos podem transformar organização em oportunidades e colocar planos importantes nos trilhos

O dia favorece decisões mais cuidadosas, conversas sinceras e atitudes práticas que ajudam a evitar problemas e abrir espaço para novas possibilidades

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 03:00

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

A quinta-feira chega com um clima favorável para quem precisa colocar a vida em ordem e resolver assuntos que ficaram pendentes. No trabalho, atenção aos detalhes e planejamento podem fazer diferença, enquanto decisões financeiras pedem mais cautela e menos impulsividade.

Nos relacionamentos, conversas honestas ajudam a esclarecer sentimentos e fortalecer vínculos. Para alguns signos, o melhor caminho será agir com discrição; para outros, uma troca de ideias pode abrir portas que pareciam distantes. Confira as previsões, de acordo com o site "The Economic Times".

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Áries:

Trabalho e dinheiro

O momento favorece tarefas que exigem concentração, pesquisa e discrição. Em vez de se apressar para lançar algo novo, aproveite para revisar documentos, corrigir detalhes e finalizar pendências nos bastidores. Nas finanças, vale conferir gastos, pagamentos atrasados e planos de economia. Evite compras feitas por ansiedade e pense mais no que pode trazer segurança a longo prazo.

Amor e relacionamentos

A paciência será importante para manter a harmonia. Casais podem se beneficiar ao deixar discussões antigas no passado, enquanto quem está solteiro pode preferir observar melhor uma nova conexão antes de se envolver emocionalmente.

Saúde e bem-estar

Estresse acumulado pode aparecer como desconforto no estômago ou cansaço na região lombar. Faça refeições leves e regulares, beba bastante água e reserve alguns minutos para respirar profundamente.

Dica cósmica: Diminua o ritmo, organize o que está pendente e deixe a clareza orientar seu próximo passo.

Touro:

Trabalho e dinheiro

Reuniões com clientes, relações públicas e projetos em parceria podem ganhar importância. Seu jeito de se comunicar tende a facilitar acordos e aproximar pessoas. No dinheiro, atenção redobrada a investimentos, empréstimos e finanças compartilhadas. Antes de assumir qualquer compromisso, leia tudo com calma.

Amor e relacionamentos

Conversas sinceras podem ajudar casais a superar mal-entendidos recentes. Solteiros podem perceber uma aproximação interessante de alguém do círculo social ou profissional.

Saúde e bem-estar

Garganta e voz pedem alguns cuidados extras. Evite bebidas muito geladas e mudanças bruscas de temperatura. Água morna e bebidas quentes podem trazer mais conforto.

Dica cósmica: Boas parcerias podem abrir portas, mas só aceite compromissos que você realmente compreenda.

Gêmeos:

Trabalho e dinheiro

O dia é excelente para colocar a rotina em ordem e eliminar pendências. Sua capacidade analítica ajuda a organizar processos, atualizar tarefas administrativas e corrigir detalhes que poderiam gerar problemas depois. Nas finanças, dê atenção a contas recorrentes, despesas domésticas e pagamentos de dívidas.

Amor e relacionamentos

Tente não levar o estresse profissional para a vida pessoal. Conversas tranquilas podem aproximar casais, enquanto solteiros talvez prefiram cuidar de si mesmos em vez de investir em encontros sem muita perspectiva.

Saúde e bem-estar

O sistema digestivo pode pedir mais leveza. Evite comidas muito pesadas ou gordurosas e, se possível, faça uma caminhada curta depois das refeições.

Dica cósmica: Termine o que está pendente antes de assumir uma nova responsabilidade.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Câncer:

Trabalho e dinheiro

A criatividade pode se transformar em uma importante aliada profissional. Ideias para conteúdo, marketing, planejamento ou aprendizado de novas habilidades podem chamar a atenção de clientes e superiores. Projetos paralelos também podem abrir possibilidades de renda, mas evite decisões financeiras baseadas apenas em expectativas.

Amor e relacionamentos

O clima favorece relações mais leves e espontâneas. Casais podem fortalecer a conexão por meio de demonstrações sinceras de carinho, enquanto solteiros podem se interessar por alguém com gostos criativos semelhantes.

Saúde e bem-estar

Atividades físicas leves e hobbies criativos ajudam a canalizar as emoções. Só tome cuidado para não descontar pequenos incômodos em doces ou outros alimentos de conforto.

Dica cósmica: Sua criatividade tem valor, mas ganha ainda mais força quando encontra estrutura.

Leão:

Trabalho e dinheiro

Organização será mais importante do que exposição. Tarefas administrativas, trabalho remoto e planejamento de base podem ocupar boa parte do dia. Evite entrar em discussões desnecessárias e concentre energia no que realmente precisa ser entregue.

Amor e relacionamentos

A harmonia dentro de casa ganha importância. Deixar o orgulho de lado e criar um ambiente mais acolhedor pode facilitar conversas entre casais e diminuir tensões.

Saúde e bem-estar

Excesso de trabalho pode aumentar a tensão no corpo e provocar desconfortos. Faça pausas, cuide da postura e use a respiração lenta para aliviar o estresse.

Dica cósmica: Nem toda conquista precisa de plateia. Algumas das mais importantes acontecem longe dos holofotes.

Virgem:

Trabalho e dinheiro

Comunicação, vendas, contatos com clientes e metas importantes podem avançar quando você mantém organização e objetividade. No dinheiro, é um bom momento para revisar propostas, contratos, documentos e transações. Um detalhe aparentemente pequeno pode evitar um problema maior.

Amor e relacionamentos

Conversas abertas podem fortalecer os vínculos. Solteiros podem conhecer alguém interessante pela internet, por meio de amigos ou em eventos próximos de sua rotina.

Saúde e bem-estar

Cuide dos olhos e evite passar muitas horas diante das telas sem pausas. Água, ar fresco e intervalos durante o trabalho podem ajudar a diminuir dores de cabeça e tensão.

Dica cósmica: Confie na preparação e preste atenção aos detalhes, pois eles podem fazer toda a diferença.

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Libra:

Trabalho e dinheiro

Mudanças de horários, tarefas ou responsabilidades podem exigir jogo de cintura. Antes de aceitar novas demandas, avalie se elas realmente valem o esforço. No dinheiro, organize registros, acompanhe gastos domésticos e evite compras por impulso.

Amor e relacionamentos

Conversas tranquilas e estáveis ajudam a criar mais segurança emocional. Solteiros podem se sentir atraídos por pessoas que demonstram sinceridade, maturidade e intenção clara.

Saúde e bem-estar

Evite passar muitas horas na mesma posição e cuide da hidratação. Quem trabalha sentado deve fazer pequenas pausas para movimentar o corpo e aliviar a região lombar.

Dica cósmica: Proteja sua paz, seu orçamento e seus limites.

Escorpião:

Trabalho e dinheiro

Você pode se sentir mais confiante para assumir responsabilidades e conduzir conversas importantes. Apresentações, reuniões, negociações e propostas ganham força quando você combina segurança com calma. No dinheiro, siga sua intuição, mas procure uma segunda opinião antes de decisões envolvendo contratos, investimentos ou aumento salarial.

Amor e relacionamentos

Seu magnetismo pode deixar os encontros mais intensos. Casais podem se reconectar ao evitar ciúmes e interpretações exageradas, enquanto solteiros tendem a chamar atenção naturalmente.

Saúde e bem-estar

A energia estará alta, mas a mente também pode ficar acelerada. Corrida, musculação, yoga ou outra atividade física podem ajudar a liberar a tensão acumulada.

Dica cósmica: Liderança combina com confiança, mas as melhores decisões também precisam de calma.

Sagitário:

Trabalho e dinheiro

Você pode render mais trabalhando de forma independente. Aproveite para terminar documentos antigos, resolver tarefas administrativas e revisar detalhes antes de assinar acordos importantes, principalmente aqueles que envolvem outras cidades ou países.

Amor e relacionamentos

A necessidade de ficar um pouco mais na sua pode aparecer com força. Se estiver em um relacionamento, explique esse momento ao parceiro para evitar que seu silêncio seja confundido com distanciamento emocional.

Saúde e bem-estar

Descanso mental e sono de qualidade devem ser prioridades. Reduza o uso do celular à noite, tome um banho relaxante e reserve alguns minutos para desacelerar antes de dormir.

Dica cósmica: Descansar também é se preparar para o próximo passo.

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
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Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Capricórnio:

Trabalho e dinheiro

O contato com colegas, antigos parceiros profissionais e novos grupos pode render oportunidades interessantes. Uma conversa aparentemente casual pode aproximá-lo de uma colaboração com potencial de longo prazo. Nas finanças, ganhos podem estar ligados a projetos coletivos ou resultados de trabalhos anteriores.

Amor e relacionamentos

Solteiros podem conhecer alguém por meio de amigos em comum ou eventos profissionais. Para quem já está em uma relação, construir um objetivo compartilhado pode aproximar ainda mais o casal.

Saúde e bem-estar

Dê atenção aos tornozelos, pernas e articulações. Alongamentos, aquecimento antes dos exercícios e boa hidratação ajudam a evitar rigidez e desconfortos.

Dica cósmica: Uma conversa pode parecer pequena hoje e se transformar em uma oportunidade importante amanhã.

Aquário:

Trabalho e dinheiro

A agenda pode ficar exigente, mas organização e precisão ajudam a lidar com responsabilidades maiores. O esforço tende a ser percebido quando você mantém consistência e evita deixar detalhes importantes para depois. Na vida financeira, revise contratos, condições de negócios e orçamentos antes de fechar compromissos.

Amor e relacionamentos

A pressão profissional pode roubar espaço da vida amorosa. Avise seu parceiro sobre sua rotina e não deixe que o silêncio gere interpretações equivocadas. Solteiros podem olhar de maneira diferente para alguém ambicioso do ambiente profissional.

Saúde e bem-estar

Pescoço, ombros e parte superior das costas podem acumular tensão. Faça pequenas pausas durante o expediente e movimente os ombros regularmente.

Dica cósmica: Assuma suas responsabilidades, mas não deixe que o trabalho ocupe todo o espaço da sua vida.

Peixes:

Trabalho e dinheiro

Quem trabalha com escrita, apresentações, orientação ou planejamento pode ter um dia produtivo. Documentos, questões burocráticas e contatos profissionais com pessoas de outras regiões também podem avançar. No dinheiro, investir em conhecimento, cursos e habilidades úteis pode contribuir para objetivos de longo prazo.

Amor e relacionamentos

Ideias e planos em comum podem fortalecer os vínculos. Casais podem gostar de conversar sobre viagens e projetos futuros, enquanto solteiros podem conhecer alguém em cursos, eventos de aprendizado ou durante uma viagem.

Saúde e bem-estar

Se o dia exigir muitas caminhadas, dê atenção aos pés e escolha calçados confortáveis. Alimentação equilibrada e hidratação ajudam a manter a energia.

Dica cósmica: O conhecimento que você constrói agora pode se transformar em uma das suas ferramentas mais valiosas no futuro.

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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