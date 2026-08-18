ASTROLOGIA

Hoje (18 de agosto), estes signos podem ter boas notícias no trabalho, no dinheiro e no amor

A terça-feira traz oportunidades, avanços e mudanças positivas para alguns signos. Veja as previsões e descubra o que o dia pode reservar para você

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 18 de agosto, chega com uma energia de movimento e novas possibilidades. Enquanto alguns signos podem perceber avanços na vida profissional e financeira, outros terão um dia mais favorável para fortalecer relacionamentos, resolver pendências e abrir espaço para novidades.

O momento também pede atenção às escolhas e mais calma antes de assumir compromissos. Confira as previsões para os 12 signos e veja o que pode acontecer ao longo desta terça-feira, de acordo com o site "Economic Times".

Áries: Hoje, parcerias, contatos profissionais e negociações podem abrir caminhos importantes. Uma conversa ou colaboração pode ajudar você a resolver uma pendência e até criar uma oportunidade de crescimento financeiro. No amor, pequenos gestos de carinho podem aproximar você de quem ama, enquanto os solteiros podem conhecer alguém interessante por meio do trabalho.

Dica cósmica: analise bem uma oportunidade antes de dizer sim.

Touro: Hoje é um bom momento para colocar a vida em ordem. Pendências profissionais podem finalmente começar a ser resolvidas, enquanto a organização financeira ajuda a evitar gastos desnecessários. No amor, atitudes simples de cuidado podem fortalecer a relação e trazer mais tranquilidade para o casal.

Dica cósmica: pequenos avanços também contam quando o objetivo é construir algo duradouro.

Gêmeos: Hoje, uma ideia criativa pode chamar atenção e colocar você em evidência no trabalho. Projetos ligados à comunicação ou à criatividade podem trazer oportunidades interessantes, inclusive financeiras. Na vida amorosa, uma conversa descontraída ou um programa diferente pode reacender a paixão.

Dica cósmica: não tenha medo de apresentar aquela ideia que você vem guardando.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Câncer: Hoje, trabalho e assuntos familiares podem dividir sua atenção. Organizar melhor a rotina ajuda a manter o foco e pode trazer avanços profissionais. Questões envolvendo casa e dinheiro também podem pedir cuidado. No amor, conversar sobre planos para o futuro fortalece a confiança.

Dica cósmica: não deixe de falar sobre aquilo que realmente importa para você.

Leão: Hoje, contatos e conversas podem abrir portas no trabalho. Uma oportunidade profissional pode surgir por meio de uma pessoa conhecida ou de uma comunicação aparentemente simples. No amor, o clima favorece aproximações, passeios e momentos de cumplicidade.

Dica cósmica: use seu poder de comunicação para transformar uma conversa em oportunidade.

Virgem: Hoje, questões financeiras ganham destaque e uma pendência antiga pode começar a encontrar uma solução. Organização e planejamento serão seus maiores aliados para conquistar mais estabilidade. No amor, mostrar seus sentimentos com mais clareza pode aproximar você de quem ama.

Dica cósmica: não deixe o excesso de cautela impedir você de aproveitar uma boa oportunidade.

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Libra: Hoje, você pode se destacar em negociações, reuniões e situações que exigem jogo de cintura. Uma decisão profissional pode favorecer seus planos e até abrir uma nova possibilidade de ganho. No amor, seu magnetismo estará em alta, mas é importante preservar seus limites.

Dica cósmica: valorize quem você é sem sentir necessidade de agradar todo mundo.

Escorpião: Hoje, você pode render mais quando trabalha longe de distrações. Uma tarefa importante pode avançar bastante se você concentrar sua energia nela. No dinheiro, porém, é melhor evitar riscos e gastos feitos por impulso. No amor, uma conversa reservada pode ajudar a resolver um mal-entendido.

Dica cósmica: às vezes, se afastar do barulho é o que você precisa para enxergar a melhor solução.

Sagitário: Hoje, contatos profissionais e trabalhos em equipe podem trazer boas oportunidades. Uma pessoa da sua rede pode apresentar uma possibilidade que merece atenção, inclusive na área financeira. No amor, encontros, passeios e momentos ao lado de amigos podem movimentar a vida afetiva.

Dica cósmica: fique atento às pessoas que aparecem no seu caminho.

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Capricórnio: Hoje pode ser um dia importante para sua vida profissional. Seu esforço e sua atenção aos detalhes podem ser percebidos por pessoas que têm influência sobre seus próximos passos. Isso pode refletir em novas responsabilidades e, mais adiante, em ganhos. No amor, não deixe a correria afastar você de quem ama.

Dica cósmica: dedicação é importante, mas não esqueça de aproveitar as conquistas pelo caminho.

Aquário: Hoje, novos conhecimentos e contatos podem ampliar seus horizontes. Uma conversa com alguém de outra cidade, área profissional ou até de outro país pode trazer uma oportunidade inesperada. No amor, planos para o futuro ajudam a renovar a empolgação entre o casal.

Dica cósmica: mantenha a mente aberta para oportunidades que chegam de lugares inesperados.

Peixes: Hoje, sua capacidade de perceber detalhes pode fazer diferença no trabalho. Uma situação complicada pode começar a ser esclarecida quando você olhar para ela com mais atenção. Nas finanças, tenha cuidado com dinheiro compartilhado e compromissos que envolvam outras pessoas. No amor, sinceridade pode fortalecer a confiança.