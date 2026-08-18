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Hoje (18 de agosto), estes signos podem ter boas notícias no trabalho, no dinheiro e no amor

A terça-feira traz oportunidades, avanços e mudanças positivas para alguns signos. Veja as previsões e descubra o que o dia pode reservar para você

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 18 de agosto, chega com uma energia de movimento e novas possibilidades. Enquanto alguns signos podem perceber avanços na vida profissional e financeira, outros terão um dia mais favorável para fortalecer relacionamentos, resolver pendências e abrir espaço para novidades.

O momento também pede atenção às escolhas e mais calma antes de assumir compromissos. Confira as previsões para os 12 signos e veja o que pode acontecer ao longo desta terça-feira, de acordo com o site "Economic Times".

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Áries: Hoje, parcerias, contatos profissionais e negociações podem abrir caminhos importantes. Uma conversa ou colaboração pode ajudar você a resolver uma pendência e até criar uma oportunidade de crescimento financeiro. No amor, pequenos gestos de carinho podem aproximar você de quem ama, enquanto os solteiros podem conhecer alguém interessante por meio do trabalho.

Dica cósmica: analise bem uma oportunidade antes de dizer sim.

Touro: Hoje é um bom momento para colocar a vida em ordem. Pendências profissionais podem finalmente começar a ser resolvidas, enquanto a organização financeira ajuda a evitar gastos desnecessários. No amor, atitudes simples de cuidado podem fortalecer a relação e trazer mais tranquilidade para o casal.

Dica cósmica: pequenos avanços também contam quando o objetivo é construir algo duradouro.

Gêmeos: Hoje, uma ideia criativa pode chamar atenção e colocar você em evidência no trabalho. Projetos ligados à comunicação ou à criatividade podem trazer oportunidades interessantes, inclusive financeiras. Na vida amorosa, uma conversa descontraída ou um programa diferente pode reacender a paixão.

Dica cósmica: não tenha medo de apresentar aquela ideia que você vem guardando.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: Hoje, trabalho e assuntos familiares podem dividir sua atenção. Organizar melhor a rotina ajuda a manter o foco e pode trazer avanços profissionais. Questões envolvendo casa e dinheiro também podem pedir cuidado. No amor, conversar sobre planos para o futuro fortalece a confiança.

Dica cósmica: não deixe de falar sobre aquilo que realmente importa para você.

Leão: Hoje, contatos e conversas podem abrir portas no trabalho. Uma oportunidade profissional pode surgir por meio de uma pessoa conhecida ou de uma comunicação aparentemente simples. No amor, o clima favorece aproximações, passeios e momentos de cumplicidade.

Dica cósmica: use seu poder de comunicação para transformar uma conversa em oportunidade.

Virgem: Hoje, questões financeiras ganham destaque e uma pendência antiga pode começar a encontrar uma solução. Organização e planejamento serão seus maiores aliados para conquistar mais estabilidade. No amor, mostrar seus sentimentos com mais clareza pode aproximar você de quem ama.

Dica cósmica: não deixe o excesso de cautela impedir você de aproveitar uma boa oportunidade.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Libra: Hoje, você pode se destacar em negociações, reuniões e situações que exigem jogo de cintura. Uma decisão profissional pode favorecer seus planos e até abrir uma nova possibilidade de ganho. No amor, seu magnetismo estará em alta, mas é importante preservar seus limites.

Dica cósmica: valorize quem você é sem sentir necessidade de agradar todo mundo.

Escorpião: Hoje, você pode render mais quando trabalha longe de distrações. Uma tarefa importante pode avançar bastante se você concentrar sua energia nela. No dinheiro, porém, é melhor evitar riscos e gastos feitos por impulso. No amor, uma conversa reservada pode ajudar a resolver um mal-entendido.

Dica cósmica: às vezes, se afastar do barulho é o que você precisa para enxergar a melhor solução.

Sagitário: Hoje, contatos profissionais e trabalhos em equipe podem trazer boas oportunidades. Uma pessoa da sua rede pode apresentar uma possibilidade que merece atenção, inclusive na área financeira. No amor, encontros, passeios e momentos ao lado de amigos podem movimentar a vida afetiva.

Dica cósmica: fique atento às pessoas que aparecem no seu caminho.

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Capricórnio: Hoje pode ser um dia importante para sua vida profissional. Seu esforço e sua atenção aos detalhes podem ser percebidos por pessoas que têm influência sobre seus próximos passos. Isso pode refletir em novas responsabilidades e, mais adiante, em ganhos. No amor, não deixe a correria afastar você de quem ama.

Dica cósmica: dedicação é importante, mas não esqueça de aproveitar as conquistas pelo caminho.

Aquário: Hoje, novos conhecimentos e contatos podem ampliar seus horizontes. Uma conversa com alguém de outra cidade, área profissional ou até de outro país pode trazer uma oportunidade inesperada. No amor, planos para o futuro ajudam a renovar a empolgação entre o casal.

Dica cósmica: mantenha a mente aberta para oportunidades que chegam de lugares inesperados.

Peixes: Hoje, sua capacidade de perceber detalhes pode fazer diferença no trabalho. Uma situação complicada pode começar a ser esclarecida quando você olhar para ela com mais atenção. Nas finanças, tenha cuidado com dinheiro compartilhado e compromissos que envolvam outras pessoas. No amor, sinceridade pode fortalecer a confiança.

Dica cósmica: não tenha medo de falar sobre aquilo que você sente.

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