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Hoje (18 de outubro), estes signos podem rever gastos e resolver questões importantes nos relacionamentos

Previsões destacam organização financeira, acordos profissionais e conversas sinceras que podem ajudar a evitar conflitos e trazer mais equilíbrio à rotina

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 03:00

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

O domingo (18) pede mais equilíbrio entre entusiasmo e responsabilidade. É um bom momento para revisar compromissos financeiros, organizar despesas e pensar com mais cuidado nos objetivos de longo prazo. Planos que pareciam empolgantes podem precisar de ajustes, como um orçamento mais realista, prazos definidos ou conversas importantes antes de dar o próximo passo.

Nas relações pessoais, a recomendação é ter paciência e evitar reações impulsivas durante desentendimentos. Rever expectativas e hábitos de consumo pode ajudar a identificar o que realmente vale a pena manter. Confira as previsões do site "Economic Times" para os 12 signos e veja como aproveitar o dia em diferentes áreas da vida.

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Áries

No trabalho, ideias novas e vontade de aprender podem ajudar você a enxergar caminhos diferentes. Aproveite o dia para estabelecer metas, mas não deixe que críticas ou opiniões contrárias provoquem respostas precipitadas. Organizar as próximas etapas será mais produtivo do que tentar resolver tudo de uma vez.

Nas finanças, priorize as contas pendentes e evite compras caras ou investimentos arriscados. Na vida amorosa, o clima pode ser animado, mas comentários muito diretos têm potencial para gerar atritos. Cuide também do descanso e não ignore sinais de cansaço físico.

Dica cósmica: antes de tomar uma decisão importante, pense nas consequências para o seu bolso e para quem está ao seu lado.

Touro

Responsabilidades compartilhadas e tarefas complexas podem exigir mais atenção. Se surgir algum mal-entendido no trabalho, procure esclarecer a situação com calma, sem transformar uma divergência em disputa. Conversas objetivas ajudam a alinhar expectativas.

Nas finanças, confira dívidas, investimentos conjuntos e compromissos que envolvam outras pessoas. Evite emprestar dinheiro sem combinar as condições de devolução. No amor, assuntos antigos relacionados à confiança podem voltar à conversa. Ouça antes de se defender e procure demonstrar seus sentimentos com sinceridade. Uma rotina equilibrada também pode contribuir para o bem-estar.

Dica cósmica: segurança não depende apenas de ter tudo sob controle, mas também de saber conversar sobre o que incomoda.

Gêmeos

Parcerias e projetos em grupo podem concentrar sua atenção. Antes de fechar um acordo, confira prazos, responsabilidades e condições combinadas. Não confie apenas em promessas verbais quando o assunto envolver compromissos importantes.

O dinheiro pede organização: revise gastos recorrentes, pagamentos e metas de economia. Na vida amorosa, conversas leves podem ajudar a resolver mal-entendidos e aproximar casais. Quem está solteiro pode conhecer alguém interessante em um encontro social. Para aliviar a agitação mental, reduza o tempo diante das telas antes de dormir e reserve alguns minutos para descansar.

Dica cósmica: clareza nas combinações evita dores de cabeça, seja no trabalho, nas finanças ou no amor.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Câncer

Começar pelas tarefas pendentes pode deixar o dia mais leve. Se algum assunto profissional despertar irritação, respire antes de responder e concentre-se no que pode ser resolvido. Evitar conflitos desnecessários ajudará a preservar relações importantes.

Nas finanças, pequenas despesas merecem atenção, especialmente quando o impulso de comprar algo aparece como recompensa pelo cansaço. Em casa, um momento tranquilo com quem você ama pode ser mais valioso do que um programa elaborado. Cuide também da alimentação e procure atividades relaxantes para aliviar a tensão acumulada.

Dica cósmica: simplifique o que estiver ao seu alcance e não deixe que preocupações pequenas ocupem todo o seu dia.

Leão

A criatividade pode ajudar você a desenvolver ideias e planejar projetos. Use a disposição para explorar possibilidades, mas reserve tempo para pensar nos recursos e nas etapas necessárias para colocar os planos em prática.

Um projeto paralelo pode despertar interesse financeiro, desde que você avalie custos e possíveis retornos antes de investir. No amor, espontaneidade e bom humor favorecem a aproximação. Uma atividade diferente pode renovar a conexão com o parceiro. Evite, porém, exagerar nos exercícios ou ignorar sinais de desconforto físico.

Dica cósmica: entusiasmo abre caminhos, mas planejamento é o que ajuda a transformar ideias em resultados.

Virgem

Organizar pensamentos e esclarecer conversas pode facilitar o andamento dos seus planos. Divida tarefas grandes em etapas menores e evite gastar energia tentando deixar tudo perfeito antes de começar.

Questões ligadas à casa, compras e economias de longo prazo merecem uma revisão cuidadosa. Antes de assumir novos gastos, confira se eles cabem no orçamento. Na vida familiar, uma conversa conduzida com paciência pode ajudar a resolver tensões antigas. Pequenas pausas para se movimentar também podem melhorar a disposição ao longo do dia.

Dica cósmica: nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. Escolha prioridades e avance um passo de cada vez.

O esmalte que é a cara de cada signo

Esmaltes por Shutterstock/Reprodução
Áries (vermelho cereja cromado): Intenso, moderno e com acabamento espelhado para destacar a atitude e a liderança natural da ariana por Imagem gerada por IA
Touro (verde sálvia): Uma cor elegante, terrosa e sofisticada que transmite o bom gosto e a busca por conforto e estabilidade taurinos por Imagem gerada por IA
Gêmeos (francesinha geométrica assimétrica): Urbana, moderna e madura. Uma combinação de preto e nude em linhas finas para representar a dualidade e a versatilidade geminiana com sofisticação por Imagem gerada por IA
Câncer (nail art abstrata em ondas): Delicada e fluida. Uma mistura suave de rosa claro, azul e branco que traz o romantismo e o acolhimento do signo em uma estética super atual por Imagem gerada por IA
Leão (dourado metalizado ou glitter flocado): Marcante, luxuoso e feito para brilhar. Uma nail art que não passa despercebida de jeito nenhum por Imagem gerada por IA
Virgem (nude clássico com francesinha precisa): O auge do minimalismo, da limpeza e da perfeição técnica. Uma estética impecável por Imagem gerada por IA
Libra (rosa quartzo com "aura nails" esfumada): Estética pura, equilibrada e altamente harmônica, unindo suavidade e tendência de moda por Imagem gerada por IA
Escorpião (vinho profundo quase preto ou acabamento "cat eye"): Misterioso, magnético e com uma profundidade que exala poder e sedução por Imagem gerada por IA
Sagitário (azul elétrico ou cobalto): Vibrante, otimista e ousado. Uma cor que remete à liberdade e à expansão sagitariana por Imagem gerada por IA
Capricórnio (marrom chocolate ou cappuccino rico): Chique, corporativo, atemporal e que transmite a seriedade e o sucesso da capricorniana por Imagem gerada por IA
Aquário (efeito holográfico ou prata futurista): Totalmente fora do comum, inovador, tecnológico e com aquela pegada original que dita tendências por Imagem gerada por IA
Peixes (lilás lavanda com detalhes em madrepérola ou sereismo discreto): Místico, sonhador, fluido e com um toque de fantasia bem suave por Imagem gerada por IA
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Esmaltes por Shutterstock/Reprodução

Libra

A comunicação será importante para organizar compromissos e evitar confusões. Se houver dúvidas sobre uma tarefa ou combinação profissional, esclareça os detalhes antes que o problema cresça. Planejamento e diálogo podem poupar tempo e desgaste.

Nas finanças, revise compras recentes, documentos e despesas que não são essenciais. Antes de gastar para aliviar uma insatisfação momentânea, pergunte a si mesmo se a aquisição realmente faz sentido. No amor, conversas honestas podem aproximar o casal e ajudar a alinhar planos. Reserve também um intervalo para cuidar de si, mesmo que a agenda esteja cheia.

Dica cósmica: busque equilíbrio entre o que você deseja agora e aquilo que realmente faz bem a longo prazo.

Escorpião

Negociações e conversas sobre responsabilidades podem avançar quando você mantém expectativas realistas. Evite transformar uma discordância em uma disputa para provar quem tem razão. Explicar seus limites com tranquilidade tende a ser mais eficaz.

O dinheiro exige atenção aos saldos bancários, empréstimos e recursos compartilhados. Antes de assumir novas obrigações ou ajudar alguém financeiramente, considere sua própria segurança. Na vida amorosa, demonstrar vulnerabilidade pode fortalecer a intimidade, enquanto atitudes possessivas podem afastar quem você ama. Confiança se constrói com diálogo e constância.

Dica cósmica: proteger o que é importante não significa controlar tudo, mas saber estabelecer limites e cultivar confiança.

Sagitário

A disposição para explorar novas ideias pode ajudar você a apresentar projetos e pensar em objetivos ambiciosos. Para transformar planos em resultados, defina prazos e identifique quais recursos serão necessários.

Viagens, estudos e experiências diferentes podem despertar vontade de gastar. Antes de assumir compromissos, confira o orçamento e avalie se as despesas cabem nas suas prioridades. No amor, curiosidade e bom humor favorecem encontros e conversas. Quem está solteiro pode se aproximar de alguém ao demonstrar interesse genuíno. Procure manter um ritmo equilibrado nas atividades físicas e respeitar o tempo de descanso.

Dica cósmica: não abandone a vontade de viver coisas novas, mas dê aos seus planos uma base financeira realista.

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
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Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Capricórnio

O dia favorece a concentração e a conclusão de tarefas que ficaram pendentes. Antes de aceitar novas responsabilidades, confira o que já precisa ser entregue e estabeleça uma ordem de prioridades. Ser organizado não significa assumir tudo sozinho.

Nas finanças, revise assinaturas, gastos esquecidos e pagamentos previstos. Evite decisões apressadas ou compromissos que envolvam dívidas de outras pessoas sem entender os riscos. No amor, um programa tranquilo pode ser mais satisfatório do que uma agenda cheia. Procure demonstrar presença e interesse, especialmente se o trabalho tem ocupado muito espaço na rotina. Uma preparação relaxante para dormir também pode ajudar a aliviar a pressão.

Dica cósmica: seus objetivos merecem dedicação, mas sua vida pessoal também precisa de tempo e atenção.

Aquário

O contato com outras pessoas pode trazer ideias interessantes e possibilidades de colaboração. Antes de começar algo novo, porém, confira as tarefas que ainda estão em andamento. Uma boa preparação pode tornar suas contribuições mais consistentes.

Se aparecer uma proposta financeira em grupo, analise custos, condições e responsabilidades antes de aceitar. Evite emprestar dinheiro por pressão ou constrangimento. Na vida amorosa, interesses em comum e conversas sobre o futuro podem fortalecer vínculos, desde que você respeite o ritmo da outra pessoa. Faça pausas durante períodos longos de trabalho ou uso de telas para aliviar o cansaço.

Dica cósmica: explore novas possibilidades sem abrir mão dos seus limites financeiros e das suas prioridades.

Peixes

Metas profissionais e planos de longo prazo merecem atenção prática. Identifique habilidades que você deseja desenvolver, estabeleça prazos possíveis e esteja aberto a receber sugestões construtivas. Avançar com consistência pode trazer mais resultados do que assumir várias tarefas ao mesmo tempo.

Nas finanças, organize os pagamentos previstos e evite compras feitas apenas para impressionar alguém ou melhorar o humor. No amor, falar sobre preocupações pode impedir que o estresse se transforme em afastamento. Explique o que está sentindo e escute o outro lado. Reserve ainda um momento para descansar e recuperar a energia.

Dica cósmica: cuide do seu dinheiro, fale com sinceridade e respeite seus próprios limites.

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