ASTROLOGIA

Hoje (19 de agosto), estes signos podem ter boas notícias no trabalho, no dinheiro e no amor

A quarta-feira traz oportunidades de crescimento, reconhecimento profissional e aproximações no amor, mas também pede cuidado com decisões financeiras e escolhas por impulso

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 03:00

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

A quarta-feira, 19 de agosto, chega com diferentes oportunidades para os 12 signos. Enquanto alguns podem se destacar no trabalho, fechar acordos ou ampliar contatos profissionais, outros terão um dia mais favorável para organizar a vida financeira, cuidar da rotina e fortalecer relacionamentos.

No amor, conversas sinceras e momentos de qualidade podem aproximar casais e abrir espaço para novas conexões. Já no dinheiro, a recomendação é evitar riscos desnecessários, analisar contratos e manter os pés no chão antes de assumir compromissos. Veja o que o dia reserva para cada signo, na previsão do site "Economic Times".

Áries: A quarta-feira favorece parcerias, negociações e contatos profissionais. Sua capacidade de dialogar pode ajudar a resolver pendências e abrir portas para novos projetos. No dinheiro, analise contratos e acordos com atenção antes de assumir qualquer compromisso. No amor, um momento tranquilo ao lado da pessoa amada pode fortalecer a relação. Solteiros podem conhecer alguém interessante por meio do trabalho ou de contatos profissionais. Na saúde, hidrate-se bem e prefira refeições mais leves.

Dica cósmica: não tenha pressa para dizer sim. Uma boa oportunidade também precisa fazer sentido para você.

Touro: A quarta-feira pede organização e atenção às responsabilidades que ficaram pendentes. Colocar tarefas em ordem pode deixar sua rotina mais leve nos próximos dias. No dinheiro, é um bom momento para organizar dívidas, quitar pequenas contas e evitar novos compromissos financeiros. No amor, atitudes simples de cuidado podem falar mais alto do que grandes declarações. Na saúde, cuide da alimentação e evite refeições pesadas à noite.

Dica cósmica: pequenos ajustes feitos agora podem trazer uma sensação maior de estabilidade depois.

Gêmeos: A criatividade pode colocar Gêmeos em evidência na quarta-feira. Uma ideia, proposta ou projeto pode chamar a atenção de pessoas importantes no trabalho. Há também possibilidade de ganhos ligados à criatividade, comunicação ou projetos já iniciados, mas evite especulações. No amor, conversas leves e momentos divertidos ajudam a aproximar o casal. Solteiros podem chamar atenção pelo jeito espontâneo e comunicativo. Na saúde, mantenha uma rotina equilibrada e não exagere nos esforços físicos.

Dica cósmica: confie nas suas ideias, mas transforme inspiração em atitude para colher resultados.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Câncer: A quarta-feira favorece a construção de uma base mais organizada no trabalho. Arrumar o ambiente e planejar as próximas tarefas pode melhorar bastante sua produtividade. No dinheiro, questões ligadas à casa e à família podem exigir atenção, mas o cenário tende a ser estável. No amor, conversas sobre planos familiares e prioridades podem aumentar a sensação de segurança. Na saúde, cuide da postura, faça pausas durante o dia e reserve um tempo para descansar.

Dica cósmica: quando você organiza o que está ao seu redor, fica mais fácil enxergar o próximo passo.

Leão: A comunicação será uma das principais forças de Leão na quarta-feira. Reuniões, apresentações, contatos com clientes e tarefas que dependem de diálogo podem trazer bons resultados. O dinheiro também pode ser favorecido por contratos ou oportunidades de curto prazo, desde que tudo seja analisado com cuidado. No amor, uma conversa sincera ou um passeio a dois pode quebrar a rotina. Solteiros devem estar abertos a novas conversas. Na saúde, faça pausas das telas e mantenha-se hidratado.

Dica cósmica: use sua confiança para abrir portas, mas deixe a escuta mostrar quais merecem ser atravessadas.

Virgem: A quarta-feira coloca o foco na estabilidade financeira e nos planos de longo prazo. Uma conversa sobre orçamento ou organização de recursos pode trazer uma resposta positiva e até ajudar na recuperação de um valor que estava parado. No amor, respeito e diálogo serão fundamentais para evitar pequenos mal-entendidos. Evite analisar demais cada detalhe da relação. Na saúde, mantenha horários regulares para as refeições e cuide da alimentação.

Dica cósmica: nem tudo precisa ser perfeito para dar certo. Às vezes, seguir em frente é mais importante do que encontrar todas as respostas.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Libra: Libra pode conquistar espaço no trabalho por meio da diplomacia e de uma postura mais confiante. Apresentações, negociações e conversas profissionais tendem a fluir bem e podem abrir novas oportunidades. No amor, o magnetismo está em alta, mas será importante não tentar agradar todo mundo ao mesmo tempo. Dê atenção verdadeira à pessoa que está ao seu lado. Na saúde, cuidado com o excesso de compromissos. Reservar um tempo para descansar também será importante.

Dica cósmica: escolha onde colocar sua energia. Nem toda demanda merece a sua atenção.

Escorpião: A quarta-feira pode render mais quando Escorpião trabalha longe de distrações. Atividades complexas, tarefas de bastidores e responsabilidades que exigem concentração podem avançar bastante. No dinheiro, despesas inesperadas podem aparecer, então é melhor evitar compras desnecessárias e investimentos de alto risco. No amor, um momento mais reservado pode ajudar a resolver um mal-entendido. Na saúde, priorize o sono e reduza o tempo diante das telas antes de dormir.

Dica cósmica: silêncio e observação podem revelar uma resposta que a pressa esconderia.

Sagitário: A quarta-feira favorece contatos, trabalho em equipe e novas conexões profissionais. Um projeto coletivo ou uma conversa com alguém importante pode trazer uma oportunidade interessante. Ganhos também podem surgir de investimentos anteriores, bônus ou atividades em grupo, mas não é hora de assumir riscos desnecessários. No amor, encontros sociais e programas com amigos podem deixar o relacionamento mais leve. Solteiros podem ampliar o círculo de contatos. Na saúde, mantenha o corpo em movimento, mas sem exageros.

Dica cósmica: aproveite as oportunidades que surgirem, mas não confunda entusiasmo com necessidade de correr riscos.

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Capricórnio: A quarta-feira traz um dos cenários mais promissores para a carreira. A atenção aos detalhes e a disciplina podem impressionar superiores e fortalecer sua reputação profissional. Um projeto bem executado também pode refletir em futuras recompensas financeiras. No amor, porém, será necessário equilibrar ambição e vida pessoal. Avise o parceiro sobre sua rotina e reserve um momento para conversar. Na saúde, faça pausas para aliviar a tensão nos ombros e nas costas.

Dica cósmica: seu esforço pode abrir portas, mas saber dividir o sucesso com quem importa também faz parte da conquista.

Aquário: A quarta-feira pode despertar vontade de ampliar horizontes, estudar ou buscar oportunidades fora do ambiente habitual. Pesquisas, cursos e contatos com pessoas de outras regiões podem render boas perspectivas. No dinheiro, estratégias de longo prazo são mais indicadas do que apostas rápidas. No amor, planos de viagem e conversas sobre experiências futuras podem aproximar o casal. Solteiros podem se interessar por alguém de um círculo profissional ou cultural diferente. Na saúde, caminhar e fazer alongamentos pode ajudar a manter a disposição.

Dica cósmica: uma nova perspectiva pode valer mais do que uma resposta imediata.

Peixes: A quarta-feira favorece o trabalho de bastidores. Pesquisas, auditorias, análises e tarefas que exigem atenção aos detalhes podem fazer seu esforço ser reconhecido. No dinheiro, tenha cuidado com empréstimos, finanças compartilhadas e investimentos de alto risco. No amor, falar sobre sentimentos de maneira tranquila pode transformar a relação. Evitar assuntos difíceis não será tão produtivo quanto ter uma conversa sincera. Na saúde, priorize hidratação, alimentação leve e uma noite mais tranquila.