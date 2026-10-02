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Hoje (2 de outubro), estes signos podem encontrar mais clareza no trabalho e colocar a vida financeira em ordem

A sexta-feira favorece decisões práticas, organização das responsabilidades e conversas capazes de trazer mais tranquilidade para o trabalho, o dinheiro e os relacionamentos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

O segundo dia de outubro chega com um ritmo mais estável e pede menos pressa para começar algo completamente novo. Hoje, organizar o que já existe pode ser mais importante do que correr atrás de resultados imediatos.

Para os 12 signos, o momento favorece escolhas responsáveis, atenção às finanças, fortalecimento de relações e resolução de pendências. Pequenos ajustes feitos agora podem ajudar a construir uma rotina mais tranquila nos próximos dias. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries:

Áries pode começar o dia percebendo que alguns projetos precisam de mais organização antes de avançar. Em vez de tentar resolver tudo ao mesmo tempo, concentre-se nos detalhes mais importantes e termine aquilo que já está em andamento. A constância pode chamar a atenção de pessoas que acompanham seu trabalho.

No dinheiro, vale revisar o orçamento, as economias e os compromissos previstos para outubro antes de fazer qualquer gasto por impulso. Hoje favorece mais a preservação do que já foi conquistado do que compras motivadas apenas pela vontade de se presentear.

Nos relacionamentos, a tranquilidade pode ser mais importante do que grandes declarações. Pequenas discordâncias dentro de casa podem ser resolvidas com paciência, enquanto no bem-estar é importante controlar o ritmo e evitar esforço físico desnecessário.

Dica cósmica: Proteja o que você já construiu antes de correr atrás de algo que parece mais atraente no momento.

Touro:

Touro pode assumir hoje uma posição de maior responsabilidade no trabalho. Colegas podem procurar sua ajuda diante de prazos apertados, e sua capacidade de manter a calma pode fazer diferença. Aproveite para mostrar competência sem transformar tudo em uma disputa por reconhecimento.

A vida financeira pede uma visão de longo prazo. Antes de gastar com algo caro apenas pelo status, avalie se aquilo realmente faz sentido para suas prioridades. Organização e disciplina podem trazer mais segurança do que qualquer compra.

No amor, momentos simples podem aproximar o casal. Para quem está em uma relação, uma noite tranquila em casa pode ser mais importante do que grandes planos. Na rotina, hidrate-se, faça refeições equilibradas e não sobrecarregue sua agenda.

Dica cósmica: Nem sempre é preciso fazer barulho para demonstrar força. Sua estabilidade pode falar por você.

Gêmeos:

Gêmeos pode perceber que algumas das tarefas mais importantes de hoje acontecem longe dos holofotes. Pesquisas, contatos profissionais, organização de processos e pendências internas merecem atenção antes que você parta para um projeto completamente novo.

No dinheiro, observe pequenos vazamentos que podem passar despercebidos, como assinaturas, compras pela internet e gastos recorrentes. Corrigir algumas dessas despesas pode deixar o orçamento de outubro mais confortável.

Na vida amorosa, lembranças e sentimentos mais profundos podem voltar à superfície. Em vez de preencher o dia com compromissos, reserve espaço para uma conversa sincera. O excesso de telas também pode aumentar o cansaço mental, então tente preservar seu sono.

Dica cósmica: Nem todo progresso precisa ser visível imediatamente. O que você organiza nos bastidores pode fazer diferença mais adiante.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

Câncer:

Câncer pode encontrar força no trabalho em equipe. Projetos coletivos, contatos profissionais e conversas com pessoas da sua rede podem trazer soluções que seriam mais difíceis de encontrar sozinho. Não guarde uma boa ideia apenas para você.

No dinheiro, uma oportunidade pode surgir por meio de uma parceria ou de um plano que já vinha sendo construído. Ainda assim, mantenha limites claros, especialmente ao emprestar dinheiro para colegas ou conhecidos.

No amor, objetivos compartilhados podem aproximar você de alguém especial. Casais podem gostar de conversar sobre planos e participar juntos de alguma atividade, enquanto solteiros podem perceber que uma amizade está começando a ganhar outro significado. Para o bem-estar, prefira refeições nutritivas e uma rotina que não pese sobre a digestão.

Dica cósmica: As pessoas certas podem transformar um esforço individual em uma conquista compartilhada.

Leão:

Leão pode ganhar mais visibilidade no trabalho hoje, principalmente em tarefas que envolvem liderança e responsabilidade. Sua confiança será ainda mais útil quando vier acompanhada de atenção aos detalhes e capacidade de executar o que foi planejado.

Nas finanças, evite comprar algo caro apenas para manter uma determinada imagem ou impressionar outras pessoas. Antes de gastar, pergunte se aquela compra atende a uma necessidade real ou apenas a uma vontade passageira.

No amor, a pressão profissional não deve ocupar todo o espaço da vida pessoal. Seu parceiro pode valorizar mais um gesto simples de reconhecimento do que uma grande demonstração. Na saúde, longas horas sentado podem causar desconforto, então faça pausas e movimente o corpo ao longo do dia.

Dica cósmica: Confiança fica ainda mais forte quando vem acompanhada de responsabilidade.

Virgem:

Virgem pode perceber hoje que os resultados mais importantes dependem de planejamento. Questões envolvendo estudos, viagens, projetos maiores ou responsabilidades profissionais podem exigir atenção. Seu olhar cuidadoso também ajuda a identificar pequenos erros antes que eles se transformem em problemas.

O dinheiro favorece uma análise mais estruturada. Revise economias, investimentos e metas de longo prazo sem tomar decisões financeiras movidas pela ansiedade. Uma avaliação tranquila pode mostrar onde é possível melhorar.

No amor, conversar sobre planos, viagens, sonhos e interesses pessoais pode aproximar o casal. Para os solteiros, uma conversa sobre algo que realmente importa pode ser mais interessante do que uma grande demonstração romântica. No bem-estar, evite pesquisar excessivamente sintomas na internet e procure orientação profissional quando houver necessidade.

Dica cósmica: Seu olhar atento é uma qualidade, mas não deixe que ele transforme qualquer pequeno problema em motivo para preocupação.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Libra:

Libra pode precisar lidar com informações confidenciais, documentos importantes ou questões financeiras compartilhadas. Hoje é melhor resolver pendências e organizar processos do que revelar planos antes da hora. Discrição pode evitar complicações.

No dinheiro, vale revisar contas conjuntas, seguros, dívidas e outras responsabilidades divididas com familiares ou parceiros. Quanto mais claras forem as obrigações de cada pessoa, menores serão as chances de mal-entendidos. Evite decisões financeiras de alto risco.

No amor, relações superficiais podem perder o encanto diante da vontade de ter mais confiança e sinceridade. Uma conversa vulnerável pode fortalecer um vínculo importante. Para manter o bem-estar, prefira refeições mais leves e observe como seu corpo reage aos excessos.

Dica cósmica: Segurança emocional também nasce da transparência sobre aquilo que é compartilhado.

Escorpião:

Escorpião pode ter hoje conversas importantes com clientes, parceiros ou colegas de trabalho. Negociações tendem a exigir paciência, principalmente quando a outra pessoa se mostra difícil. Evite responder no impulso e dê espaço para encontrar um ponto de acordo.

Nas finanças, questões compartilhadas podem começar a apresentar sinais mais positivos, mas a transparência continua sendo essencial. Se existe dinheiro envolvido com parceiro, família ou negócio, deixe as responsabilidades bem definidas para evitar problemas futuros.

No amor, dedicar atenção exclusiva à pessoa que está ao seu lado pode ajudar a superar antigos mal-entendidos. Em vez de dividir a atenção entre várias atividades, tente aproveitar um momento mais tranquilo juntos. Na saúde, hidrate-se e evite carregar peso de maneira inadequada.

Dica cósmica: Uma conversa difícil pode se transformar em uma parceria mais forte quando você troca a pressa pela paciência.

Sagitário:

Sagitário pode aproveitar o dia para resolver tarefas que ficaram acumuladas. E-mails, pendências, problemas de organização e responsabilidades adiadas podem finalmente sair do caminho. Hoje, terminar o que começou pode trazer mais satisfação do que iniciar mais um projeto.

No dinheiro, controle os gastos cotidianos. O cansaço provocado pelo trabalho pode aumentar a vontade de comprar alguma coisa apenas para compensar um dia difícil. Definir um limite simples para essas despesas ajuda a preservar suas prioridades.

No amor, você pode demonstrar carinho mais pelas atitudes do que pelas palavras. Fazer uma tarefa para ajudar o parceiro, preparar uma refeição ou simplesmente facilitar o dia da pessoa pode transmitir muito mais do que uma declaração. Na saúde, cuide da postura e inclua alongamentos leves na rotina.

Dica cósmica: Às vezes, a melhor forma de abrir espaço para o novo é finalmente terminar o que ficou para trás.

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Capricórnio:

Capricórnio pode combinar criatividade e disciplina no trabalho hoje. Uma ideia simples pode se transformar em algo de valor se receber estrutura e atenção suficientes. Seu esforço constante também pode ser reconhecido por superiores ou pessoas que acompanham seu desempenho.

No dinheiro, o cenário pede disciplina. Evite transformar investimentos ou gastos de lazer em apostas arriscadas e pense antes de tomar decisões apenas pela possibilidade de um retorno rápido. Proteger o que você já tem também faz parte de cuidar do futuro.

No amor, momentos com família, filhos ou atividades que tragam prazer podem deixar o dia mais leve. Compartilhar algo de que você realmente gosta também pode aproximar o casal. Na saúde, observe possíveis desconfortos nas articulações e dê atenção à mobilidade do corpo.

Dica cósmica: Uma ideia não precisa ser grandiosa para dar certo. Com organização, até um plano simples pode ganhar força.

Aquário:

Aquário pode precisar equilibrar hoje as responsabilidades domésticas e profissionais. Questões relacionadas à casa, família ou trabalho feito de casa podem disputar sua atenção, por isso estabelecer limites claros ajuda a evitar que uma área invada completamente a outra.

Nas finanças, despesas com imóveis, reformas ou melhorias na casa merecem uma análise realista. Priorize aquilo que realmente traz utilidade e segurança, evitando gastos elevados apenas para deixar o ambiente mais bonito.

No amor, o clima dentro de casa pode influenciar diretamente seu humor. Uma noite tranquila ao lado de alguém importante, com uma conversa sobre planos familiares ou sobre o futuro, pode trazer uma sensação maior de segurança. Na saúde, reduza o tempo diante das telas, principalmente antes de dormir.

Dica cósmica: Organizar o espaço ao seu redor também pode ajudar a organizar aquilo que acontece dentro de você.

Peixes:

Peixes pode encontrar boas oportunidades de progresso por meio da comunicação. Conversas com colegas, pequenas viagens, tarefas digitais e responsabilidades que exigem contato com outras pessoas podem movimentar o dia. Antes de enviar documentos ou mensagens importantes, revise tudo com atenção.

No dinheiro, antecipe gastos relacionados a viagens, tecnologia ou comunicação. Se surgir algum contrato ou acordo financeiro, leia todas as condições antes de assinar. Um detalhe ignorado hoje pode se transformar em uma dor de cabeça depois.

No amor, a sinceridade será sua maior aliada. Uma mensagem carinhosa ou uma conversa sobre sentimentos pode dizer aquilo que você não consegue expressar em situações mais casuais. Para os solteiros, uma conexão interessante pode aparecer durante uma atividade comum do dia. Na saúde, cuide da garganta e evite mudanças bruscas de temperatura se estiver mais sensível.

Dica cósmica: Dizer o que você realmente sente pode ser o primeiro passo para construir a conexão que procura.

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