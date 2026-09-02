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Hoje (2 de setembro), estes signos podem receber uma notícia que abre caminho para uma nova oportunidade

O dia promete movimentar a vida profissional e financeira de alguns signos, enquanto novas possibilidades também podem surgir nos relacionamentos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 03:00

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

O início de setembro ganha força para alguns signos nesta quarta-feira, 2 de setembro. O dia favorece decisões práticas, novas oportunidades profissionais, organização financeira e conversas capazes de aproximar pessoas. Enquanto alguns podem perceber avanços no trabalho e nas finanças, outros terão melhores resultados ao agir com calma e evitar decisões impulsivas.

A comunicação também ganha destaque. Saber escolher as palavras pode fazer diferença em reuniões, negociações e relacionamentos. No dinheiro, o momento pede planejamento, atenção aos gastos e escolhas mais conscientes. Com o feriado de 7 de setembro se aproximando, o período também pode favorecer momentos de convivência com a família e de reorganização da rotina. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries

Áries começa o dia com confiança e disposição para se destacar. No trabalho, sua comunicação pode ser o grande diferencial, principalmente em reuniões, apresentações ou situações que exigem liderança. Uma oportunidade financeira pode surgir, mas é importante não transformar o entusiasmo em gastos exagerados.

No amor, seu charme estará em alta, mas controlar a impulsividade será essencial. Discussões familiares podem crescer por motivos pequenos se você responder no calor do momento. Na saúde, hidrate-se bem e evite refeições muito pesadas à noite.

Dica cósmica: use sua confiança para conquistar espaço, não para agir sem pensar.

Touro

Touro pode sentir necessidade de desacelerar e trabalhar de maneira mais independente. Pendências administrativas e tarefas que exigem concentração tendem a render mais do que projetos que dependam de muitas pessoas. No dinheiro, evite investimentos arriscados e mantenha uma reserva para gastos inesperados.

Na vida amorosa, talvez você queira mais silêncio e tempo sozinho, mas é importante explicar isso ao parceiro em vez de simplesmente se afastar. Em casa, uma conversa tranquila pode evitar mal-entendidos. Para o bem-estar, cuide do sono e tente diminuir o tempo diante das telas antes de dormir.

Dica cósmica: nem todo avanço precisa ser rápido. Hoje, preservar sua estabilidade já é uma conquista.

Gêmeos

Gêmeos pode encontrar boas oportunidades por meio de contatos profissionais, parcerias e projetos em equipe. Uma resposta aguardada ou até mesmo um pagamento pendente pode finalmente aparecer. Suas ideias também podem chamar a atenção de pessoas capazes de abrir novas portas.

No amor, o clima tende a ser leve e divertido. Solteiros podem conhecer alguém interessante por meio de amigos ou contatos em comum. Para manter a energia equilibrada, uma caminhada, pedalada ou outra atividade física pode ajudar a organizar a mente.

Dica cósmica: uma conversa aparentemente casual pode se transformar em uma oportunidade importante.

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Câncer

Câncer pode ter um dia de destaque profissional. O aumento das responsabilidades pode vir acompanhado de reconhecimento, especialmente se você demonstrar organização e atenção aos detalhes. Um bom desempenho pode fortalecer suas chances de crescimento e também melhorar suas perspectivas financeiras.

No amor, o desafio será não deixar o trabalho ocupar todo o espaço. Pessoas próximas podem sentir falta da sua presença e atenção. Reserve um tempo para a família. Na saúde, evite exagerar no café e faça pequenas pausas durante a rotina.

Dica cósmica: crescer profissionalmente é importante, mas não deixe que o sucesso custe sua tranquilidade.

Leão

Leão entra em uma fase favorável para ampliar horizontes. Negociações, projetos ambiciosos, estudos e assuntos que envolvem viagens podem avançar. Quem trabalha com educação, comunicação, direito ou grandes projetos pode perceber resultados especialmente interessantes.

Na vida amorosa, a convivência familiar tende a ser agradável. Um conselho recebido de alguém experiente também pode ajudar a resolver uma questão pessoal. Na saúde, se for praticar exercícios mais intensos, faça um bom aquecimento e respeite seus limites.

Dica cósmica: pense grande, mas transforme seus planos em passos concretos.

Virgem

Virgem pode se beneficiar mais da discrição do que da exposição. Pesquisas, auditorias, planejamento e reorganização de processos podem trazer resultados importantes. Seu olhar atento será capaz de identificar problemas antes que eles se tornem maiores. No dinheiro, evite empréstimos, dívidas e promessas de lucro rápido.

No amor, conversas sobre dinheiro e responsabilidades compartilhadas exigem maturidade. Não transforme uma questão prática em uma discussão emocional. Na saúde, mantenha uma rotina equilibrada e dê atenção à alimentação e à hidratação.

Dica cósmica: algumas das melhores conquistas começam nos bastidores.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Libra

Libra pode ter um dia movimentado no trabalho, especialmente em negociações, parcerias e acordos. Uma conversa com clientes ou colegas pode abrir caminho para um projeto vantajoso. Se estiver diante de um contrato, pense no benefício a longo prazo antes de aceitar qualquer proposta.

No amor, o clima é positivo. Passar um tempo de qualidade com o parceiro pode recuperar a proximidade e fortalecer a relação. Solteiros também podem estar mais abertos a novas conexões. Na saúde, caminhadas e alongamentos ajudam a aliviar tensões.

Dica cósmica: equilíbrio não significa ficar parado, mas saber escolher onde vale a pena investir energia.

Escorpião

Escorpião encontra força na organização. O dia favorece a revisão de processos, a correção de erros e a criação de estratégias para colocar as finanças em ordem. Um plano consistente para quitar dívidas pode começar a mostrar resultados, mas evite assumir novas parcelas para resolver problemas imediatos.

No amor, demonstrar carinho por meio de atitudes práticas pode falar mais alto do que grandes declarações. Tenha paciência em assuntos domésticos e evite transformar pequenas divergências em conflitos. Na saúde, cuide da alimentação e evite hábitos que possam causar desconforto.

Dica cósmica: pequenas mudanças na rotina podem produzir uma estabilidade muito maior no futuro.

Sagitário

Sagitário pode se destacar pela criatividade e pela capacidade de transformar ideias em projetos. Trabalhos ligados a conteúdo, marketing, planejamento e inovação podem receber reconhecimento. Uma ideia que parece apenas promissora hoje pode se tornar uma fonte de renda no futuro, desde que seja desenvolvida com disciplina.

Na vida amorosa, momentos simples com pessoas queridas podem trazer muita alegria. Para os solteiros, o bom humor também pode facilitar novas aproximações. Na saúde, canalize o excesso de energia para esportes ou atividades que você realmente goste.

Dica cósmica: sua criatividade pode abrir portas, mas é a disciplina que ajudará a mantê-las abertas.

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
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Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Capricórnio pode preferir cuidar da própria base antes de buscar reconhecimento. Organização do ambiente de trabalho, planejamento e ajustes estruturais são favorecidos. Gastos com casa, reformas ou questões familiares podem aumentar, então evite comprometer o orçamento sem necessidade.

No amor, a família ganha importância. Um momento tranquilo em casa pode ser exatamente o que você precisa para recuperar as energias. Na saúde, caminhadas leves e exercícios de alongamento podem ajudar a aliviar a tensão acumulada.

Dica cósmica: fortalecer suas bases agora pode preparar um crescimento muito maior depois.

Aquário

Aquário pode encontrar oportunidades em comunicação, vendas, marketing, escrita e atividades digitais. Uma mensagem, reunião ou proposta pode gerar retorno financeiro mais rápido do que o esperado. Fique atento às conversas profissionais e responda aos contatos importantes sem demora.

No amor, ajudar familiares ou pessoas próximas pode fortalecer os vínculos. Só tenha cuidado com ironias e brincadeiras que podem ser mal interpretadas. Na saúde, alongamentos para o pescoço e momentos ao ar livre ajudam a manter a disposição.

Dica cósmica: uma boa conversa pode valer mais do que uma grande estratégia.

Peixes

Peixes começa o dia com atenção especial ao dinheiro, à família e à segurança material. Uma mudança inesperada na rotina profissional pode exigir flexibilidade, mas não precisa comprometer seus planos. Organizar o orçamento e separar necessidades de desejos será fundamental para preservar as economias.

No amor, uma refeição feita em casa ou um momento simples em família pode aproximar as pessoas. Se surgir alguma tensão, escolha palavras gentis em vez de tentar provar que está certo. Na saúde, refeições leves e uma rotina consistente podem favorecer o bem-estar.

Dica cósmica: estabilidade também é uma forma de prosperidade.

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