ASTROLOGIA

Hoje (20 de agosto), decisões importantes podem abrir portas no trabalho, no dinheiro e no amor para estes signos

O dia favorece escolhas mais conscientes, novas oportunidades profissionais, organização financeira e conversas que podem fortalecer os relacionamentos

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

A quinta-feira, dia 20 de agosto, chega com oportunidades diferentes para cada signo. O dia pede menos pressa e mais estratégia, especialmente em decisões que envolvem trabalho, dinheiro e relacionamentos. Enquanto alguns podem ganhar destaque profissional, outros terão uma boa oportunidade para organizar a vida financeira ou fortalecer vínculos afetivos.

Para aproveitar melhor o dia, vale observar onde é possível avançar sem assumir riscos desnecessários. Conversas honestas, planejamento e atenção aos detalhes podem fazer diferença nas escolhas de hoje. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries: O dia pede discrição e atenção aos detalhes no trabalho. Pesquisas, tarefas que exigem concentração, documentos e informações importantes podem ocupar boa parte da rotina. Em vez de tentar aparecer a qualquer custo, aproveite para resolver pendências que exigem cuidado. No dinheiro, revise impostos, seguros, dívidas e compromissos compartilhados antes de tomar qualquer decisão. Evite investimentos arriscados ou gastos por impulso. No amor, sentimentos mais profundos podem vir à tona. Uma conversa sincera com o parceiro pode aproximar vocês, enquanto os solteiros podem se interessar por alguém com quem exista uma conexão intensa. Na saúde, cuide da hidratação, da alimentação e reserve um momento para desacelerar.

Dica cósmica: Não tenha pressa para mostrar resultados. Hoje, observar, organizar e agir nos bastidores pode ser mais vantajoso.

Touro: Parcerias ganham importância no trabalho. Projetos em conjunto, clientes e contatos profissionais podem abrir caminhos interessantes, especialmente quando você consegue aproveitar a experiência de outra pessoa. Antes de assinar contratos, porém, confira valores, prazos e responsabilidades. No dinheiro, a tendência é de estabilidade, mas isso não significa que seja hora de baixar a guarda. No amor, uma rotina simples pode trazer mais felicidade do que grandes planos. Um jantar, uma caminhada ou algumas horas de conversa podem fortalecer a relação. Quem está solteiro pode chamar atenção justamente pela personalidade tranquila e confiável. Na saúde, dê atenção à hidratação, à alimentação e à região lombar.

Dica cósmica: Uma boa parceria pode acelerar seus planos, mas só avance quando todos os detalhes estiverem claros.

Gêmeos: Hoje é um bom momento para colocar a rotina em ordem. Pendências no trabalho, mensagens que ficaram sem resposta, contas e tarefas acumuladas merecem prioridade. Em vez de assumir novos compromissos, finalize aquilo que já começou. Na vida financeira, organize as dívidas e evite assumir novas parcelas para resolver problemas momentâneos. No amor, você pode demonstrar carinho por meio de atitudes práticas. Ajudar o parceiro em uma tarefa ou facilitar sua rotina pode dizer mais do que uma declaração. Solteiros podem chamar atenção justamente pela maneira prestativa de agir. Na saúde, cuide da digestão, mantenha horários regulares para as refeições e tente fazer uma caminhada leve.

Dica cósmica: Nem toda oportunidade está em começar algo novo. Hoje, terminar o que ficou pendente pode trazer uma sensação importante de avanço.

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Câncer: As parcerias profissionais estão favorecidas. Projetos em conjunto, clientes e alianças podem ganhar força, mas é importante revisar documentos e condições antes de assumir compromissos definitivos. A organização será especialmente importante quando houver dinheiro, comissões ou responsabilidades compartilhadas envolvidos. No amor, o clima é acolhedor e favorece momentos tranquilos a dois. Se o trabalho ocupou espaço demais nos últimos dias, aproveite para se reconectar com quem você ama. Solteiros podem perceber que uma relação profissional começa a despertar interesse diferente. Na saúde, hidrate-se, cuide da postura e não ignore desconfortos na região lombar.

Dica cósmica: Confiança é importante, mas clareza também. Deixe acordos e expectativas bem definidos antes de seguir adiante.

Leão: Sua comunicação pode ser o grande diferencial no trabalho hoje. Apresentações, reuniões, contatos com clientes, vendas, mensagens e contratos de curto prazo podem render bons resultados. Quem trabalha com comunicação, marketing ou áreas criativas tende a chamar atenção pelas ideias. No dinheiro, novas oportunidades podem aparecer por meio de contatos profissionais ou trabalhos pontuais, mas confira prazos e condições antes de aceitar qualquer proposta. No amor, falar abertamente sobre o que você sente pode deixar a relação mais leve. Uma saída simples ou uma conversa descontraída também pode renovar o clima. Solteiros podem conhecer alguém interessante por meio de uma conversa. Na saúde, faça pausas durante o uso de telas e cuide da tensão nos ombros e nas costas.

Dica cósmica: Sua voz tem força hoje, mas saber ouvir será tão importante quanto saber se expressar.

Virgem: Dinheiro e estabilidade ganham destaque. Seu jeito prático pode chamar a atenção de chefes, clientes e colegas, principalmente quando você apresenta soluções objetivas para problemas antigos. Pagamentos atrasados ou valores que estavam pendentes podem começar a se movimentar. Aproveite para revisar o orçamento e fortalecer suas reservas, evitando compras feitas apenas para impressionar outras pessoas. No amor, a segurança emocional cresce quando existe diálogo e demonstração de compromisso. Quem está solteiro pode se interessar por alguém maduro e confiável. Na saúde, mantenha os horários das refeições, escolha alimentos frescos e cuide da garganta e da higiene bucal.

Dica cósmica: Antes de buscar um grande ganho, fortaleça o que você já conquistou. A estabilidade de hoje pode sustentar os próximos passos.

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Libra: O dia favorece liderança e reconhecimento profissional. Reuniões, apresentações e responsabilidades maiores podem colocar você em evidência. Sua capacidade de negociar também pode ajudar a encontrar uma nova oportunidade de renda. Ainda assim, prefira acordos justos a ganhos rápidos e mantenha os gastos sob controle. No amor, o magnetismo está em alta e você pode receber mais atenção do que esperava. Para quem está em um relacionamento, demonstrar interesse genuíno fará diferença. Solteiros podem despertar o interesse de alguém sem sequer estar procurando. Na saúde, evite assumir responsabilidades demais e preserve momentos de descanso.

Dica cósmica: Você não precisa agradar todo mundo. Escolher onde colocar sua energia pode ser a melhor decisão do dia.

Escorpião: O trabalho tende a render mais quando você consegue se concentrar longe de distrações. Pesquisas, tarefas confidenciais e atividades que dependem de autonomia podem trazer bons resultados. No dinheiro, porém, mantenha cautela, já que despesas inesperadas com deslocamentos, saúde ou questões administrativas podem surgir. Evite compras por impulso e investimentos de alto risco. No amor, um ambiente mais reservado favorece a intimidade. Se existe algum mal-entendido, uma conversa tranquila e longe de outras pessoas pode ajudar a resolver a situação. Solteiros podem preferir conexões mais profundas. Na saúde, priorize o sono, reduza o tempo de tela antes de dormir e dê atenção ao cansaço dos olhos e dos pés.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. Dê espaço para que algumas respostas apareçam com mais clareza.

Sagitário: Contatos profissionais podem abrir portas importantes. Trabalho em equipe, projetos coletivos e conversas com pessoas da sua área podem aproximar você de uma oportunidade interessante. Ganhos também podem surgir de bônus, investimentos anteriores ou atividades realizadas em parceria, mas analise as condições antes de contar com resultados imediatos. No amor, a vida social ajuda a renovar a energia da relação. Um encontro com amigos, um passeio ou um programa diferente pode aproximar o casal. Solteiros podem conhecer alguém por meio do círculo social. Na saúde, mantenha o corpo em movimento com caminhadas e alongamentos leves, sem exagerar.

Dica cósmica: Uma conversa pode valer mais do que uma longa busca. Amplie seus contatos e esteja aberto a ouvir quem pode trazer uma nova perspectiva.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Capricórnio: O trabalho ocupa posição de destaque hoje. Responsabilidades importantes podem chegar, mas sua capacidade de manter a qualidade mesmo sob pressão pode chamar a atenção de chefes e clientes. O reconhecimento profissional também pode contribuir para ganhos futuros. Concentre-se em prazos, organização e precisão, sem tentar fazer tudo com pressa. No amor, não deixe a rotina profissional afastar quem está ao seu lado. Uma mensagem ou demonstração de carinho pode evitar uma sensação desnecessária de distância. Na saúde, faça pausas durante o expediente e cuide da postura para evitar tensão nos ombros e nas costas.

Dica cósmica: Ambição e vida pessoal podem caminhar juntas. Não deixe que uma conquista profissional custe um momento importante ao lado de quem você ama.

Aquário: Estudos, viagens, projetos de longo prazo e oportunidades profissionais que ampliem seus horizontes estão favorecidos. Questões burocráticas, documentos e negociações também podem avançar quando você se organiza. No dinheiro, priorize estratégias de longo prazo e avalie bem qualquer investimento em cursos, viagens ou expansão profissional. Evite atalhos e promessas de retorno rápido. No amor, conversar sobre planos para o futuro pode aproximar o casal. Solteiros podem conhecer alguém interessante em ambientes ligados a estudos, viagens ou trabalho. Na saúde, caminhadas, alongamentos e atividades leves ajudam a manter o corpo ativo.

Dica cósmica: Pense além do resultado imediato. Uma escolha feita hoje pode abrir um caminho muito maior no futuro.

Peixes: Estudos, viagens e planos de longo prazo ganham força. Quem trabalha com ensino, escrita, questões jurídicas ou assuntos internacionais pode encontrar maneiras de destravar uma pendência. No dinheiro, pesquise bem antes de investir em cursos, viagens ou negócios ligados a outras regiões. Evite apostas e decisões financeiras tomadas por impulso. No amor, compartilhar sonhos pode aprofundar a conexão. Conversas sobre viagens, projetos e planos para o futuro ajudam o casal a entender melhor o que deseja construir. Solteiros podem conhecer alguém interessante por meio de uma conexão à distância ou em um ambiente diferente da rotina. Na saúde, mantenha as pernas e o quadril em movimento e evite passar muitas horas sentado.