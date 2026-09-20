Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hoje (20 de setembro), estes signos podem descobrir que insistir já não é a única opção

O domingo convida a desacelerar, observar o que mudou por dentro e fazer escolhas que tragam mais leveza para a próxima semana

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Nem todo avanço acontece quando você força uma situação. Neste domingo, algumas respostas podem aparecer justamente quando houver espaço para observar melhor o que está funcionando, o que perdeu sentido e aquilo que já não combina com a fase atual.

O dia favorece decisões menos impulsivas e mais conectadas com desejos reais. Para alguns signos, isso pode significar reorganizar prioridades, enquanto outros terão a chance de perceber que uma mudança aparentemente pequena pode alterar bastante a forma como encaram trabalho, dinheiro e relacionamentos.

Leia mais

Imagem - É agora ou nunca: 4 signos precisam agir antes que uma grande oportunidade passe a partir de hoje (18 de setembro)

É agora ou nunca: 4 signos precisam agir antes que uma grande oportunidade passe a partir de hoje (18 de setembro)

Imagem - Prepare o currículo e o bolso: 5 signos entram em uma fase de pressão, decisões e oportunidades na carreira

Prepare o currículo e o bolso: 5 signos entram em uma fase de pressão, decisões e oportunidades na carreira

Imagem - Semana de ouro? 5 signos engatam uma série de dias com confiança em alta, romance e novas oportunidades

Semana de ouro? 5 signos engatam uma série de dias com confiança em alta, romance e novas oportunidades

Áries:

No trabalho e dinheiro, o domingo pode trazer uma vontade forte de resolver de uma vez algo que vem incomodando há algum tempo. Só que a melhor decisão talvez seja não agir imediatamente. Use o dia para organizar ideias, rever uma escolha financeira ou pensar em como começar a próxima semana com menos pressa.

No amor, você pode perceber que uma relação não precisa ser conduzida no ritmo da ansiedade. Casais se beneficiam de momentos simples e sem cobrança, enquanto solteiros podem se surpreender ao sentir interesse por alguém que não corresponde ao seu padrão habitual.

Na saúde e bem-estar, descarregar o excesso de energia será importante. Uma caminhada, atividade física leve ou até uma mudança de ambiente pode fazer mais por você do que passar o dia tentando resolver problemas mentalmente.

Dica cósmica: Nem toda situação pede uma atitude imediata. Algumas precisam apenas de espaço para revelar o próximo passo.

Touro:

No trabalho e dinheiro, uma preocupação material pode parecer maior do que realmente é. O domingo ajuda a colocar as contas em perspectiva e separar uma necessidade concreta de um medo antecipado. Evite gastar apenas para compensar uma frustração.

No amor, você pode desejar mais segurança emocional, mas isso não significa exigir garantias o tempo inteiro. Casais podem fortalecer a relação com gestos de confiança, enquanto solteiros podem notar que uma conexão começa a ficar interessante quando existe naturalidade.

Na saúde e bem-estar, o corpo pode pedir conforto e uma rotina menos acelerada. Comer com calma, dormir melhor e reduzir compromissos desnecessários ajudam a recuperar energia.

Dica cósmica: Segurança não vem apenas de ter tudo sob controle, mas também de confiar naquilo que você construiu.

Gêmeos:

No trabalho e dinheiro, sua cabeça pode produzir várias possibilidades ao mesmo tempo. Escolha uma ou duas para desenvolver e deixe o restante para depois. Uma ideia que parece pequena hoje pode se tornar bastante útil quando você tiver tempo para amadurecê-la.

No amor, conversas espontâneas podem revelar mais do que declarações grandiosas. Casais podem redescobrir o prazer de conversar sem transformar tudo em uma discussão séria. Solteiros podem se interessar por alguém que estimule sua curiosidade.

Na saúde e bem-estar, o excesso de estímulos pode deixar você mais cansado do que imagina. Reduza um pouco as telas e procure fazer algo que envolva presença, movimento e prazer.

Dica cósmica: Você não precisa transformar toda ideia em decisão. Algumas merecem apenas ser observadas por enquanto.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
1 de 37
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Câncer:

No trabalho e dinheiro, o domingo pode despertar uma percepção importante sobre o que você realmente deseja construir. Talvez uma meta antiga já não faça tanto sentido, ou talvez você esteja pronto para levar mais a sério algo que antes tratava como possibilidade.

No amor, sentimentos guardados podem pedir espaço. Casais podem ter uma conversa delicada que aproxima, desde que ninguém tente vencer a discussão. Solteiros podem perceber que ainda existe espaço no coração para uma história diferente daquela que imaginavam.

Na saúde e bem-estar, cuide do emocional tanto quanto do físico. Descanso, silêncio e contato com pessoas que transmitem segurança podem ter um efeito especialmente restaurador.

Dica cósmica: Mudar de ideia não apaga o caminho que você percorreu. Apenas mostra que você também mudou.

Leão:

No trabalho e dinheiro, você pode sentir vontade de provar que está pronto para algo maior. Mas o domingo favorece preparação, não demonstração. Organize seus próximos movimentos e pense em como transformar talento em resultado concreto.

No amor, a necessidade de atenção pode diminuir quando você percebe que carinho também aparece nas pequenas atitudes. Casais podem viver um dia agradável longe de cobranças, enquanto solteiros podem chamar atenção justamente quando deixam de tentar impressionar.

Na saúde e bem-estar, procure atividades que tragam prazer sem exigir performance. O corpo também precisa de momentos em que não exista meta para cumprir.

Dica cósmica: Você não precisa estar no centro de tudo para continuar sendo valorizado.

Virgem:

No trabalho e dinheiro, sua mente pode identificar um detalhe que estava passando despercebido. Aproveite a percepção para ajustar planos, mas não transforme o domingo em uma extensão do expediente. Há uma diferença entre se organizar e não conseguir desligar.

No amor, você pode perceber que algumas cobranças são, na verdade, expectativas que nunca foram colocadas em palavras. Casais ganham ao falar com clareza. Solteiros podem se permitir conhecer alguém sem tentar descobrir imediatamente onde aquilo vai chegar.

Na saúde e bem-estar, relaxar pode ser mais difícil do que parece. Escolha uma atividade simples e aceite que nem tudo precisa estar perfeitamente organizado para você aproveitar o dia.

Dica cósmica: Às vezes, a melhor forma de colocar a vida em ordem é parar de tentar corrigir cada detalhe.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
1 de 13
Plantas por Shutterstock

Libra:

No trabalho e dinheiro, uma questão envolvendo parceria, divisão de responsabilidades ou planos futuros pode voltar à sua cabeça. Em vez de decidir para agradar alguém, pense no que seria equilibrado para você também.

No amor, o domingo pode trazer uma necessidade maior de reciprocidade. Casais podem conversar sobre aquilo que cada um tem oferecido à relação. Solteiros podem perceber que atração sem troca não sustenta uma história por muito tempo.

Na saúde e bem-estar, procure equilibrar movimento e descanso. Um passeio, uma atividade prazerosa ou algumas horas longe das obrigações podem devolver leveza.

Dica cósmica: Paz não significa evitar conflitos a qualquer preço. Significa também conseguir dizer o que você precisa.

Escorpião:

No trabalho e dinheiro, você pode enxergar uma situação com mais clareza depois de se afastar um pouco dela. Uma decisão que parecia urgente talvez possa esperar até que você tenha mais informações. Nas finanças, evite atitudes motivadas por medo ou desconfiança.

No amor, a intensidade emocional pode aumentar, mas nem todo sentimento precisa virar investigação. Casais podem aprofundar a intimidade quando existe espaço para vulnerabilidade. Solteiros podem viver uma aproximação silenciosa, daquelas que começam quase sem ninguém perceber.

Na saúde e bem-estar, liberar emoções acumuladas será importante. Escrever, caminhar ou simplesmente ficar algum tempo sozinho pode ajudar a reorganizar o que está acontecendo por dentro.

Dica cósmica: Nem tudo que você ainda não entende está escondendo um problema.

Sagitário:

No trabalho e dinheiro, o domingo pode reacender uma vontade de mudar de direção. Talvez você esteja cansado de uma rotina que deixou de estimular sua curiosidade. Não precisa tomar uma decisão radical agora, mas vale investigar possibilidades.

No amor, a necessidade de liberdade pode ficar mais evidente. Casais precisam diferenciar espaço pessoal de afastamento emocional. Solteiros podem se sentir atraídos por alguém que traga novidade sem tentar limitar seus movimentos.

Na saúde e bem-estar, sair um pouco da rotina fará bem. Um passeio diferente, uma atividade ao ar livre ou até uma mudança de cenário pode renovar sua disposição.

Dica cósmica: Antes de abandonar um caminho, descubra se o que você procura pode ser construído dentro dele.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
1 de 13
Signos e amor por Imagem gerada por IA

Capricórnio:

No trabalho e dinheiro, responsabilidades futuras podem pesar na cabeça, mesmo em um domingo. Use a energia do dia para definir prioridades, não para antecipar todos os problemas que ainda nem aconteceram. Um plano simples pode trazer mais tranquilidade.

No amor, você pode perceber que demonstra afeto mais por atitudes do que por palavras. Isso funciona, mas nem sempre é suficiente. Casais podem se beneficiar de dizer aquilo que normalmente deixam implícito. Solteiros podem baixar a guarda diante de alguém que transmite estabilidade.

Na saúde e bem-estar, seu corpo pode pedir uma pausa real. Não transforme descanso em culpa nem tente preencher cada espaço livre com alguma obrigação.

Dica cósmica: Descansar também faz parte da estratégia. Você não precisa merecer uma pausa depois de chegar ao limite.

Aquário:

No trabalho e dinheiro, uma ideia diferente pode começar a ganhar forma, especialmente se você vinha sentindo que a rotina ficou previsível demais. Anote o que surgir, mas não se pressione para apresentar tudo imediatamente. Nas finanças, pense em soluções que aumentem sua autonomia.

No amor, o dia favorece conexões que começam pela amizade, pela conversa ou por interesses em comum. Casais podem recuperar a leveza ao fazer algo fora do roteiro habitual. Solteiros podem se surpreender com alguém que inicialmente parecia apenas uma boa companhia.

Na saúde e bem-estar, mudar os estímulos ao redor pode melhorar seu humor. Música, movimento, um passeio ou uma atividade criativa podem ajudar a tirar a mente do modo automático.

Dica cósmica: Nem toda novidade precisa ser uma ruptura. Às vezes, basta mudar a maneira de olhar para o que você já tem.

Peixes:

No trabalho e dinheiro, uma preocupação sobre o futuro pode perder força quando você percebe que já tem mais recursos do que imaginava. O domingo favorece planejamento e escolhas realistas, principalmente para quem está pensando em estudar, mudar de área ou investir em uma nova habilidade.

No amor, sonhos e expectativas podem ocupar bastante espaço. Casais podem conversar sobre o futuro sem transformar planos em cobranças. Solteiros podem sentir uma conexão especial com alguém que compartilhe valores, interesses ou uma visão parecida de vida.

Na saúde e bem-estar, o excesso de absorção emocional pode deixar você mais cansado. Procure ambientes tranquilos e estabeleça limites para não carregar preocupações que pertencem a outras pessoas.

Dica cósmica: Sonhar continua sendo importante, mas escolher o que merece virar plano é o que começa a mudar sua realidade.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Sonhar que está pelado no meio de todo mundo? Entenda o que o sonho está tentando te revelar

Sonhar que está pelado no meio de todo mundo? Entenda o que o sonho está tentando te revelar