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Hoje (21 de abril): um dia que testa sua paciência, mas recompensa quem souber agir com estratégia e maturidade

Entre pequenos desafios e ajustes necessários, o momento pede controle emocional e decisões mais conscientes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de abril de 2026 às 03:00

Astrologia e signos
Astrologia e signos Crédito: Shutterstock

A terça, dia 22 de abril, chega com uma energia mais exigente. Nem tudo flui com facilidade, mas há muito crescimento possível para quem souber manter o equilíbrio. Situações podem pedir mais responsabilidade, mais foco e menos reatividade. O segredo do dia está em saber escolher suas batalhas.

Áries: Hoje exige mais paciência. Nem tudo vai acontecer no seu tempo, e insistir pode gerar desgaste. No amor, evite conflitos desnecessários. Dica cósmica: Nem toda batalha vale sua energia.

Touro: Hoje pede flexibilidade. Situações podem sair do esperado, exigindo adaptação. No amor, evite rigidez. Dica cósmica: Ajustar o caminho também é avançar.

Gêmeos: Hoje pode trazer excesso de estímulos. Organizar prioridades será essencial para não se perder. No amor, evite dispersão. Dica cósmica: Foco é liberdade.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Câncer: Hoje mexe mais com o emocional. Você pode sentir tudo com mais intensidade, então cuide da sua energia. No amor, evite levar tudo para o lado pessoal. Dica cósmica: Nem tudo é sobre você.

Leão: Hoje pede mais diplomacia. Evite impor sua visão a todo custo. No amor, escutar faz diferença. Dica cósmica: Força sem equilíbrio vira desgaste.

Virgem: Hoje exige organização emocional além da prática. Não adianta controlar tudo fora e ignorar o que sente. Dica cósmica: Sentir também precisa de atenção.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Libra: Hoje pode trazer indecisões. Evite adiar escolhas importantes. No amor, posicionamento é essencial. Dica cósmica: Ficar em cima do muro também cansa.

Escorpião: Hoje intensifica tudo. Cuidado com reações exageradas. No amor, menos controle e mais confiança. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser profundo o tempo todo.

Sagitário: Hoje pode testar sua liberdade. Compromissos pedem mais responsabilidade. No amor, evite fugir de conversas importantes. Dica cósmica: Crescer também é assumir.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
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Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Capricórnio: Hoje pede mais leveza. Excesso de cobrança pode gerar desgaste. No amor, permita-se relaxar mais. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser tão sério.

Aquário: Hoje pode trazer conflitos de opinião. Evite bater de frente sem necessidade. No amor, busque equilíbrio. Dica cósmica: Nem toda discussão precisa ser vencida.

Peixes: Hoje pede mais aterramento. Evite se perder em pensamentos ou emoções. No amor, clareza é essencial. Dica cósmica: Trazer para o real ajuda a organizar o interno.

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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