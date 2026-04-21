Hoje (21 de abril): um dia que testa sua paciência, mas recompensa quem souber agir com estratégia e maturidade

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 21 de abril de 2026 às 03:00
A terça, dia 22 de abril, chega com uma energia mais exigente. Nem tudo flui com facilidade, mas há muito crescimento possível para quem souber manter o equilíbrio. Situações podem pedir mais responsabilidade, mais foco e menos reatividade. O segredo do dia está em saber escolher suas batalhas.
Áries: Hoje exige mais paciência. Nem tudo vai acontecer no seu tempo, e insistir pode gerar desgaste. No amor, evite conflitos desnecessários. Dica cósmica: Nem toda batalha vale sua energia.
Touro: Hoje pede flexibilidade. Situações podem sair do esperado, exigindo adaptação. No amor, evite rigidez. Dica cósmica: Ajustar o caminho também é avançar.
Gêmeos: Hoje pode trazer excesso de estímulos. Organizar prioridades será essencial para não se perder. No amor, evite dispersão. Dica cósmica: Foco é liberdade.
Perfume ideal para cada signo
Câncer: Hoje mexe mais com o emocional. Você pode sentir tudo com mais intensidade, então cuide da sua energia. No amor, evite levar tudo para o lado pessoal. Dica cósmica: Nem tudo é sobre você.
Leão: Hoje pede mais diplomacia. Evite impor sua visão a todo custo. No amor, escutar faz diferença. Dica cósmica: Força sem equilíbrio vira desgaste.
Virgem: Hoje exige organização emocional além da prática. Não adianta controlar tudo fora e ignorar o que sente. Dica cósmica: Sentir também precisa de atenção.
O que deixa cada signo instantaneamente irritado
Libra: Hoje pode trazer indecisões. Evite adiar escolhas importantes. No amor, posicionamento é essencial. Dica cósmica: Ficar em cima do muro também cansa.
Escorpião: Hoje intensifica tudo. Cuidado com reações exageradas. No amor, menos controle e mais confiança. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser profundo o tempo todo.
Sagitário: Hoje pode testar sua liberdade. Compromissos pedem mais responsabilidade. No amor, evite fugir de conversas importantes. Dica cósmica: Crescer também é assumir.
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Capricórnio: Hoje pede mais leveza. Excesso de cobrança pode gerar desgaste. No amor, permita-se relaxar mais. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser tão sério.
Aquário: Hoje pode trazer conflitos de opinião. Evite bater de frente sem necessidade. No amor, busque equilíbrio. Dica cósmica: Nem toda discussão precisa ser vencida.
Peixes: Hoje pede mais aterramento. Evite se perder em pensamentos ou emoções. No amor, clareza é essencial. Dica cósmica: Trazer para o real ajuda a organizar o interno.