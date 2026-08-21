ASTROLOGIA

Hoje (21 de agosto), estes signos podem ter boas notícias no trabalho e receber uma surpresa no dinheiro ou no amor

O dia traz oportunidades de crescimento, movimentações financeiras e novidades na vida afetiva para alguns signos do zodíaco

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 20 de agosto, traz uma mistura de movimento profissional, planejamento financeiro e maior clareza emocional. Para alguns signos, o melhor caminho será pesquisar, revisar documentos e concluir tarefas pendentes antes de assumir compromissos importantes.

Nos relacionamentos, conversas sinceras podem ajudar a resolver mal-entendidos e fortalecer vínculos. Para os solteiros, novas conexões podem surgir por meio do trabalho, de viagens ou de interesses em comum. Na saúde, manter uma rotina equilibrada, com hidratação, movimento, descanso e controle do estresse, pode fazer toda a diferença. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries: O dia pede discrição e atenção aos detalhes no trabalho. Pesquisas, tarefas que exigem concentração, documentos e informações importantes podem ocupar boa parte da rotina. Em vez de tentar aparecer a qualquer custo, aproveite para resolver pendências que exigem cuidado. No dinheiro, revise despesas antigas, finanças compartilhadas e questões relacionadas a seguros antes de tomar decisões. Evite investimentos arriscados ou promessas de ganhos rápidos. No amor, sentimentos mais profundos podem vir à tona. Uma conversa sincera com o parceiro pode fortalecer a confiança, enquanto os solteiros podem se interessar por alguém com quem exista uma conexão intensa. Na saúde, cuide do estresse, da alimentação e da hidratação.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. Hoje, observar e organizar os detalhes pode evitar problemas no futuro.

Touro: Parcerias ganham força e podem abrir portas importantes no trabalho. Projetos em conjunto, propostas, contatos com clientes e relações profissionais podem trazer oportunidades interessantes. Ainda assim, não deixe o entusiasmo substituir a cautela. Leia contratos, confira responsabilidades, pagamentos e documentos antes de comprometer dinheiro. No amor, passar um tempo de qualidade com a pessoa amada pode ajudar a superar mal-entendidos recentes. Para os solteiros, o jeito tranquilo e acolhedor pode chamar atenção. Na saúde, dê atenção à hidratação, à região lombar e evite passar muitas horas sentado.

Dica cósmica: Boas oportunidades ficam ainda melhores quando são construídas com confiança e clareza.

Gêmeos: A organização será sua maior aliada. Pendências no trabalho, tarefas administrativas e projetos acumulados podem exigir atenção, mas o ideal é concluir o que já começou antes de assumir novas responsabilidades. No dinheiro, estabeleça prioridades para quitar dívidas e manter as contas em dia. Evite assumir novos compromissos financeiros para resolver problemas temporários. No amor, pequenos desentendimentos podem surgir, mas não precisam crescer. Ouvir o parceiro com calma e oferecer ajuda nas tarefas do dia a dia pode demonstrar carinho de maneira sincera. Na saúde, cuide da digestão e evite pular refeições por causa do trabalho.

Dica cósmica: Coloque a vida em ordem antes de abrir espaço para novas demandas.

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Câncer: Criatividade e iniciativa podem colocar você em evidência no trabalho. Uma ideia original pode receber reconhecimento, especialmente se você souber apresentá-la com segurança. No dinheiro, porém, não deixe a empolgação falar mais alto. Pesquise bem antes de fazer investimentos ou assumir compromissos de longo prazo. No amor, demonstrar o que você realmente sente pode aproximar o casal. Os solteiros podem se surpreender com uma conexão inesperada, mas o ideal é deixar as coisas acontecerem naturalmente. Na saúde, procure uma válvula de escape para a inquietação emocional, como música, arte ou algum hobby prazeroso.

Dica cósmica: Confie na sua criatividade, mas dê tempo para que boas ideias amadureçam antes de transformá-las em grandes decisões.

Leão: Questões ligadas à casa, à família e à estabilidade ganham destaque. Organizar seu espaço pode melhorar a produtividade e trazer uma sensação maior de controle. Reformas, manutenção do veículo ou até decisões relacionadas a imóveis podem ocupar seus pensamentos. No dinheiro, confira documentos e detalhes antes de investir. No amor, momentos tranquilos ao lado do parceiro podem ser mais importantes do que grandes demonstrações. Fale sobre suas necessidades emocionais sem pressionar quem está ao seu lado. Na saúde, respeite seus limites e dê ao corpo tempo suficiente para descansar.

Dica cósmica: Cuidar da sua base é tão importante quanto buscar novas conquistas.

Virgem: O trabalho pode ficar bastante movimentado, com reuniões, apresentações, deslocamentos e tarefas que dependem de comunicação. Seu desempenho tende a ser favorecido, mas pequenos erros administrativos podem causar transtornos. Confira notas fiscais, pagamentos e mensagens importantes antes de enviá-los. No amor, uma conversa leve pode ajudar a desfazer mal-entendidos. Um passeio simples também pode aproximar o casal, enquanto os solteiros podem transformar uma conversa casual em algo mais interessante. Na saúde, reduza o tempo diante das telas e faça pausas para descansar os olhos, o pescoço e os ombros.

Dica cósmica: Atenção aos detalhes será seu maior diferencial hoje, principalmente quando tudo parecer acontecer ao mesmo tempo.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Libra: Dinheiro, família e reputação profissional estarão em evidência. Sua postura prática pode impressionar superiores, especialmente em conversas sobre orçamento, salário ou planejamento financeiro. Valores pendentes ou pagamentos atrasados também podem começar a apresentar sinais de resolução. Evite, porém, gastos por impulso, principalmente com itens de luxo. No amor, palavras escolhidas com cuidado podem fortalecer seus vínculos. Seja sincero sem tentar agradar todo mundo e permita que as pessoas próximas também expressem o que sentem. Na saúde, cuide da alimentação e dê atenção ao bem-estar da garganta e da boca.

Dica cósmica: Dizer o que você realmente pensa, com gentileza, pode ser mais poderoso do que tentar manter todos satisfeitos.

Escorpião: Você pode ganhar mais visibilidade no trabalho. Apresentações, responsabilidades de liderança e situações que exigem confiança favorecem sua atuação. A produtividade tende a aumentar, mas o dinheiro pede cautela. Evite compromissos impulsivos e siga um planejamento financeiro bem definido. No amor, sua intensidade pode aproximar ainda mais o casal. Mostrar vulnerabilidade não significa perder força, e uma conversa sincera pode criar uma intimidade maior. Os solteiros podem chamar atenção justamente pela segurança que transmitem. Na saúde, canalize a energia em atividades físicas e procure maneiras saudáveis de aliviar a tensão.

Dica cósmica: Sua força aumenta quando você consegue equilibrar intensidade com autocontrole.

Sagitário: Um ritmo mais tranquilo pode ser necessário para você hoje. Trabalhar com menos distrações e cuidar de tarefas que estavam nos bastidores pode render mais do que participar de inúmeras reuniões. No dinheiro, fique atento a despesas inesperadas relacionadas a viagens, manutenção ou outras necessidades. Evite assinar contratos financeiros importantes sem conferir todos os detalhes. No amor, talvez você precise de um pouco de espaço para organizar os pensamentos, mas deixe isso claro ao parceiro para não parecer afastamento. Na saúde, priorize o sono e o descanso, especialmente se estiver acumulando cansaço.

Dica cósmica: Respeitar seu próprio ritmo também é uma forma de avançar.

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Capricórnio: O trabalho em equipe pode abrir portas importantes. Networking, projetos conjuntos e contatos profissionais podem trazer novas oportunidades. Ganhos também podem aparecer por meio de investimentos anteriores, negócios em grupo ou recompensas profissionais. Ainda assim, pense no longo prazo e não apenas nos resultados imediatos. No amor, a amizade e a cumplicidade serão fundamentais. Conversas sobre planos futuros podem renovar a conexão do casal. Se o trabalho estiver consumindo sua atenção, reserve tempo para quem você ama. Na saúde, mantenha o corpo em movimento e cuide das articulações e das pernas.

Dica cósmica: Grandes resultados são construídos com consistência. Não deixe a pressa pelo próximo objetivo fazer você ignorar o que já conquistou.

Aquário: O dia pode ser exigente, mas bastante produtivo no trabalho. Responsabilidades maiores e situações que envolvem sua imagem profissional podem colocar suas habilidades à prova. Sua capacidade de executar tarefas com precisão pode ser percebida por pessoas importantes. No dinheiro, prefira estratégias sustentáveis a apostas arriscadas. No amor, a rotina profissional não deve ocupar todo o espaço. Um gesto simples de carinho ou alguns minutos de conversa podem mostrar ao parceiro que ele continua sendo importante. Na saúde, faça pausas durante o trabalho e evite passar horas na mesma posição.

Dica cósmica: Ambição e afeto podem caminhar juntos quando você aprende a administrar melhor seu tempo.

Peixes: Estudos, viagens, questões burocráticas e contatos com pessoas de outras regiões podem avançar. Documentos e processos que estavam esperando por alguma aprovação podem começar a andar. No dinheiro, planejamento será essencial, principalmente em gastos com educação, viagens ou negócios. Antes de fazer uma grande movimentação, busque informações e, se necessário, aconselhamento de alguém experiente. No amor, conversar sobre sonhos, viagens e planos para o futuro pode aproximar o casal. Os solteiros podem se conectar com alguém que compartilhe valores e interesses semelhantes. Na saúde, mantenha-se ativo e reserve alguns minutos para desacelerar a mente.