ASTROLOGIA

Hoje (21 de setembro), estes signos podem receber uma resposta que muda seus próximos passos

A segunda-feira pede menos ansiedade e mais estratégia para quem precisa tomar decisões, reorganizar prioridades e entender o que realmente vale a pena levar adiante

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

A semana começa com uma energia de retomada. Assuntos que ficaram suspensos nos últimos dias podem voltar à pauta, mas nem tudo precisa ser resolvido de uma vez. O mais importante será reconhecer onde existe espaço para avançar e onde insistir pode apenas consumir energia.

No trabalho, pequenas decisões podem ter efeito maior do que parecem. No dinheiro, rever escolhas recentes ajuda a evitar desperdícios. Já nos relacionamentos, algumas conversas podem trazer respostas que estavam sendo adiadas.

Áries:

No trabalho e dinheiro, uma pendência pode voltar para a sua mesa logo no começo da semana. Em vez de resolver tudo na força, observe quem realmente pode ajudar e quais informações ainda estão faltando. Uma decisão financeira tomada com calma tende a ser mais segura do que uma resposta dada sob pressão.

No amor, você pode perceber que alguém está esperando uma atitude sua, mas isso não significa que precise fazer tudo sozinho. Casais podem dividir melhor responsabilidades, enquanto solteiros podem se aproximar de alguém que demonstre interesse sem jogos.

Na saúde e bem-estar, o desafio será não começar a semana em velocidade máxima. Faça pausas antes que o corpo cobre a conta.

Dica cósmica: Liderar também significa saber quando ouvir e quando dividir o peso.

Touro:

No trabalho e dinheiro, uma conversa pode destravar uma questão que parecia mais complicada do que realmente era. Mostre seu ponto de vista com objetividade e não aceite um acordo apenas para encerrar o assunto. Nas finanças, uma pequena mudança na rotina pode representar uma economia maior no fim do mês.

No amor, você pode desejar mais clareza sobre o que a outra pessoa pretende. Casais podem falar sobre planos sem transformar o futuro em cobrança. Solteiros podem notar uma aproximação que vem acontecendo aos poucos.

Na saúde e bem-estar, não ignore a necessidade de desacelerar depois de dias intensos. Alimentação regular e sono adequado serão importantes.

Dica cósmica: Estabilidade não significa ficar parado. Às vezes, ela é justamente o ponto de partida para uma mudança bem planejada.

Gêmeos:

No trabalho e dinheiro, informações novas podem alterar uma decisão que você considerava praticamente definida. Não veja isso como atraso. Ter mais dados antes de escolher pode evitar retrabalho. No dinheiro, atenção a compras pequenas que parecem inofensivas, mas começam a se acumular.

No amor, uma conversa inesperada pode mudar sua percepção sobre alguém. Casais podem descobrir que estavam discutindo o problema errado. Solteiros podem sentir curiosidade por uma pessoa que inicialmente não parecia fazer seu tipo.

Na saúde e bem-estar, sua mente pode ficar acelerada. Organize as tarefas por prioridade e evite começar cinco coisas ao mesmo tempo.

Dica cósmica: Informação nova não é problema. Problema é tomar uma decisão definitiva antes de conhecê-la.

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Câncer:

No trabalho e dinheiro, uma situação envolvendo colegas ou responsabilidades pode exigir que você estabeleça limites mais claros. Ajudar é diferente de assumir tarefas que não são suas. Nas finanças, vale olhar com cuidado para compromissos futuros antes de aumentar despesas.

No amor, o dia favorece gestos que demonstram presença de verdade. Casais podem se sentir mais próximos quando percebem que existe apoio nos detalhes. Solteiros podem se interessar por alguém que transmita acolhimento sem exigir pressa.

Na saúde e bem-estar, emoções acumuladas podem aparecer como irritação ou cansaço. Reserve algum tempo para fazer algo que realmente acalme você.

Dica cósmica: Cuidar dos outros não exige que você se coloque sempre em segundo plano.

Leão:

No trabalho e dinheiro, uma oportunidade pode surgir de algo que você já começou, e não de uma novidade completa. Revise projetos antigos antes de descartá-los. Uma ideia que parecia pequena pode ganhar utilidade agora. Nas finanças, evite gastos motivados pela vontade de mostrar que está em uma fase melhor.

No amor, você pode querer mais demonstrações de interesse. Antes de concluir que existe desinteresse, observe também como a outra pessoa demonstra carinho. Casais podem recuperar a espontaneidade. Solteiros podem chamar atenção sem precisar fazer esforço.

Na saúde e bem-estar, cuide do equilíbrio entre atividade e descanso. Excesso de compromissos pode tirar justamente a disposição que você queria preservar.

Dica cósmica: Nem toda conquista precisa ser anunciada para ser real.

Virgem:

No trabalho e dinheiro, sua capacidade de identificar erros será especialmente útil, mas escolha bem quais problemas precisam ser corrigidos agora. Uma tarefa aparentemente burocrática pode evitar uma dor de cabeça maior mais adiante. Nas finanças, revisar contratos, cobranças e pagamentos pode revelar algo que merece ajuste.

No amor, existe espaço para mais espontaneidade. Casais podem se beneficiar ao deixar de analisar cada detalhe da relação. Solteiros podem conhecer alguém interessante quando estiverem menos preocupados em causar uma boa impressão.

Na saúde e bem-estar, cuidado para não transformar organização em excesso de controle. Nem tudo precisa seguir exatamente o planejado.

Dica cósmica: Perceber detalhes é um talento. Saber quais deles podem ser ignorados também.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

Libra:

No trabalho e dinheiro, uma decisão envolvendo parceria, equipe ou divisão de tarefas pode exigir posicionamento. Tente não concordar automaticamente apenas para evitar desconforto. Nas finanças, o dia favorece acordos mais equilibrados e uma revisão das despesas compartilhadas.

No amor, você pode perceber que manter a harmonia não significa esconder incômodos. Casais podem ter uma conversa necessária e sair dela mais próximos. Solteiros podem se interessar por alguém que ofereça segurança sem tirar sua liberdade.

Na saúde e bem-estar, procure não acumular tensão em silêncio. Movimento leve e momentos de desconexão podem ajudar a aliviar a pressão.

Dica cósmica: Uma relação equilibrada precisa de duas pessoas podendo dizer o que realmente pensam.

Escorpião:

No trabalho e dinheiro, uma informação que chega nos bastidores pode mudar sua maneira de conduzir uma situação. Não revele todos os seus planos antes da hora. Nas finanças, o momento pede estratégia, especialmente se você estiver avaliando uma compra importante ou uma mudança de longo prazo.

No amor, sentimentos mais profundos podem vir à tona, mas você não precisa transformá-los imediatamente em decisões. Casais podem fortalecer a confiança ao falar sobre inseguranças sem acusações. Solteiros podem perceber que uma atração está ficando mais séria.

Na saúde e bem-estar, descarregar tensão será essencial. Atividade física ou algum hobby que permita concentração pode ajudar a esvaziar a cabeça.

Dica cósmica: Guardar silêncio por estratégia é diferente de guardar sentimentos por medo.

Sagitário:

No trabalho e dinheiro, uma tarefa que parecia sem graça pode se mostrar importante para um projeto maior. Faça o necessário sem subestimar o valor dos detalhes. Nas finanças, organize prioridades antes de pensar em novas aquisições.

No amor, você pode sentir vontade de recuperar uma liberdade que andava esquecida. Casais podem encontrar um meio-termo entre compromisso e espaço individual. Solteiros podem se interessar por alguém fora dos ambientes que costumam frequentar.

Na saúde e bem-estar, variar a rotina será positivo, mas sem transformar toda segunda-feira em uma corrida contra o relógio.

Dica cósmica: Liberdade não precisa significar distância. Uma relação saudável também pode ampliar seus horizontes.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Capricórnio:

No trabalho e dinheiro, sua experiência pode ser procurada para resolver uma questão que outras pessoas não conseguiram organizar. Aceite o reconhecimento, mas não assuma automaticamente toda a responsabilidade. Nas finanças, o momento favorece metas concretas e decisões que tenham utilidade no longo prazo.

No amor, você pode perceber que tem demonstrado preocupação mais por ações do que por palavras. Isso é valioso, mas uma declaração simples pode ter um efeito enorme. Solteiros podem se aproximar de alguém em um contexto profissional ou por indicação de amigos.

Na saúde e bem-estar, cuidado para não tratar descanso como perda de tempo. Seu desempenho depende também da capacidade de recuperar energia.

Dica cósmica: Ser confiável não significa estar disponível para tudo o tempo inteiro.

Aquário:

No trabalho e dinheiro, uma ideia diferente pode provocar uma conversa importante. Nem todo mundo vai entender sua proposta de primeira, então explique o benefício prático em vez de esperar que os outros acompanhem seu raciocínio automaticamente. Nas finanças, pense em maneiras de reduzir dependências e aumentar sua autonomia.

No amor, o dia pode trazer uma surpresa agradável por meio de uma conversa casual. Casais podem sair da rotina com uma experiência diferente. Solteiros podem perceber química onde antes havia apenas amizade.

Na saúde e bem-estar, excesso de tempo sentado ou diante de telas pode pesar no corpo. Inclua movimento na rotina e dê descanso aos olhos.

Dica cósmica: Uma ideia incomum se torna mais fácil de aceitar quando você mostra como ela pode funcionar na prática.

Peixes:

No trabalho e dinheiro, uma resposta aguardada pode finalmente chegar ou uma situação começar a ficar mais clara. Mesmo que o resultado não seja exatamente o esperado, você terá elementos melhores para decidir o próximo passo. Nas finanças, evite misturar emoção com escolhas importantes.

No amor, você pode sentir necessidade de saber onde pisa. Casais podem conversar sobre planos sem transformar sonhos em obrigações. Solteiros podem encontrar alguém interessante em uma situação cotidiana, sem grandes expectativas iniciais.

Na saúde e bem-estar, proteja sua energia de ambientes muito carregados. Um começo de semana mais silencioso pode ajudar você a perceber melhor o que está sentindo.