ASTROLOGIA

Hoje (22 de novembro), uma conversa pode mudar seus planos e revelar o que cada signo precisa deixar para trás

O domingo será um convite para reorganizar prioridades, rever expectativas e aproveitar melhor o próprio tempo

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 03:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Nem tudo precisa ser resolvido antes de segunda-feira. O dia favorece pequenas decisões que ajudam a aliviar a cabeça, desde colocar uma conversa em dia até cancelar um programa que já não faz sentido. Também vale prestar atenção aos gastos e evitar assumir compromissos só por impulso.

Áries

Você pode começar o domingo com vontade de resolver tudo de uma vez, mas nem toda pendência merece sua atenção imediata. Escolha o que realmente precisa ser feito e não transforme o descanso em mais uma competição contra o relógio. Uma mudança de planos pode até acabar deixando o dia mais interessante.

Nas relações, cuidado para não interpretar qualquer discordância como provocação. Alguém pode ter uma opinião diferente sem estar tentando contrariar você. Se existe uma conversa atravessada, vale esclarecer o assunto sem elevar o tom.

Dica cósmica: Nem toda batalha precisa ser comprada, especialmente no seu dia de folga.

Touro

O domingo combina com conforto, boa companhia e programas que não exigem grandes produções. Você pode sentir vontade de cuidar da casa, preparar algo gostoso ou simplesmente aproveitar um tempo sem cobranças. Só não deixe que a busca pelo cenário perfeito impeça você de curtir o que já tem.

Uma questão financeira também pode chamar sua atenção. Antes de fazer uma compra para compensar o cansaço ou o estresse, pense se aquilo realmente cabe no seu orçamento. Nas relações, demonstrações simples de carinho podem dizer mais do que grandes promessas.

Dica cósmica: Aproveite o que faz bem, mas não confunda prazer com gasto desnecessário.

Gêmeos

Seu domingo pode render boas conversas, reencontros e notícias que movimentam os planos para a semana. A curiosidade estará em alta, mas tente não se comprometer com três programas diferentes ao mesmo tempo. Escolher onde estar também é uma forma de aproveitar melhor o dia.

Uma conversa pode trazer uma informação que estava faltando para entender determinada situação. Em vez de tirar conclusões antes da hora, faça perguntas e escute as respostas. No campo afetivo, clareza será mais interessante do que indiretas.

Dica cósmica: Use sua curiosidade para descobrir, não para alimentar suposições.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Câncer

Você pode sentir necessidade de ficar mais perto de quem transmite segurança, mas isso não significa aceitar qualquer comportamento para manter a harmonia. O domingo será uma boa ocasião para perceber quais relações oferecem troca verdadeira e quais dependem demais da sua disposição para resolver tudo.

Também pode surgir vontade de colocar a vida prática em ordem. Organizar a casa, revisar compromissos ou preparar a semana ajuda a diminuir a sensação de que tudo está acumulado. Apenas não assuma tarefas que poderiam ser divididas com outras pessoas.

Dica cósmica: Cuidar de quem você ama não significa carregar o mundo nas costas.

Leão

O domingo pode trazer convites e situações em que você terá vontade de aparecer, participar e movimentar o ambiente. Aproveite a disposição para encontrar pessoas queridas, mas não transforme cada programa em uma obrigação. Você também merece aproveitar sem precisar ser responsável pela diversão de todo mundo.

Nas relações, uma expectativa pode precisar de ajustes. Talvez alguém não demonstre interesse da maneira que você imaginava, e isso não precisa virar motivo para disputa. Seja direto sobre o que deseja, mas deixe espaço para o outro também se posicionar.

Dica cósmica: Você não precisa disputar atenção para saber o valor que tem.

Virgem

A vontade de organizar a próxima semana pode aparecer antes mesmo de o domingo engrenar. Fazer uma lista, separar tarefas e resolver pequenas pendências será útil, desde que você estabeleça um limite. Não vale sacrificar o descanso tentando antecipar todos os problemas que talvez nem aconteçam.

Uma situação envolvendo amizade ou família pode pedir mais flexibilidade. Nem todo mundo vai seguir o seu ritmo ou enxergar os detalhes que você percebe. Em vez de assumir o controle, explique o que incomoda e permita que as outras pessoas encontrem suas próprias soluções.

Dica cósmica: Planejamento ajuda, mas não precisa ocupar cada minuto do seu domingo.

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Libra

Você pode perceber que está tentando equilibrar expectativas demais. Entre agradar alguém, aceitar um convite e cumprir um compromisso, existe o risco de deixar seus próprios desejos em segundo plano. O domingo será uma boa oportunidade para escolher com mais honestidade onde vale investir seu tempo.

Na vida afetiva, uma conversa franca pode evitar um mal-entendido que vem se arrastando. Não espere que a outra pessoa adivinhe o que você sente. Se algo incomodou, fale com tranquilidade e sem transformar a conversa em uma lista de cobranças antigas.

Dica cósmica: Ser gentil também inclui respeitar os próprios limites.

Escorpião

Uma situação que parecia encerrada pode voltar à conversa, seja por uma mensagem, um encontro ou uma lembrança inesperada. Antes de reagir, tente entender se existe algo realmente pendente ou se você está apenas revivendo um incômodo. Nem toda questão precisa de uma nova rodada de discussão.

O domingo também pode favorecer decisões sobre dinheiro e compromissos pessoais. Evite agir para provar alguma coisa a alguém, principalmente se isso envolver gastos ou promessas difíceis de cumprir. No amor, atitudes consistentes terão mais peso do que declarações grandiosas.

Dica cósmica: Não reabra uma porta só porque ainda sabe onde ela fica.

Sagitário

A vontade de sair, conhecer lugares e encontrar gente pode deixar o domingo mais movimentado. Um convite de última hora merece atenção, mas confira os detalhes antes de confirmar presença. A empolgação é ótima, desde que não faça você ignorar horários, custos ou compromissos já assumidos.

Nas relações, procure não fugir de uma conversa séria usando humor ou mudando de assunto. Você pode manter a leveza sem deixar de demonstrar responsabilidade. Se alguém estiver esperando uma resposta, seja claro em vez de prolongar a expectativa.

Dica cósmica: Espontaneidade funciona melhor quando não vira desculpa para deixar os outros na mão.

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Capricórnio

O domingo pode despertar vontade de colocar assuntos profissionais e financeiros em perspectiva. Talvez você perceba que está dedicando energia demais a uma obrigação ou adiando uma decisão por receio de mudar o planejamento. Reserve um tempo para avaliar o que realmente precisa da sua atenção agora.

Em casa ou nas relações mais próximas, tente não transformar preocupação em cobrança. As pessoas podem não perceber tudo o que você está fazendo, mas isso não significa que seja necessário demonstrar seu esforço o tempo inteiro. Dividir responsabilidades será mais produtivo do que acumular ressentimentos.

Dica cósmica: Você pode levar seus objetivos a sério sem transformar descanso em culpa.

Aquário

Uma troca de ideias pode render mais do que você esperava. O domingo favorece encontros com pessoas que apresentam outros pontos de vista e ajudam a enxergar uma situação por um ângulo diferente. Só evite descartar uma sugestão antes de entender o que ela tem a oferecer.

Na vida pessoal, talvez seja necessário rever um combinado. Se seus planos mudaram, avise com antecedência e não espere que todo mundo se adapte automaticamente. Uma atitude simples de consideração pode evitar um desgaste desnecessário.

Dica cósmica: Mantenha a mente aberta, mas não esqueça que consideração também faz parte da liberdade.

Peixes

Você pode ficar mais atento ao clima das relações e perceber detalhes que outras pessoas deixam passar. Essa sensibilidade ajuda a entender o que está acontecendo, mas cuidado para não assumir como sua uma preocupação que pertence a alguém. Antes de tentar resolver tudo, descubra se a pessoa realmente pediu ajuda.

O domingo também pede atenção à maneira como você distribui seu tempo. Um compromisso pode parecer pequeno, mas acabar ocupando mais espaço do que deveria. Separe momentos para descansar, fazer algo de que gosta e se preparar para a semana sem transformar isso em uma maratona.