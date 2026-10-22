ASTROLOGIA

Hoje (22 de outubro), estes signos podem rever as contas e tomar decisões importantes no amor

Previsões desta quinta-feira destacam escolhas profissionais, controle de gastos e conversas que podem fortalecer relacionamentos e ajudar a organizar os próximos planos

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

A quinta-feira, 22 de outubro, favorece a revisão de prioridades e a transformação de planos recentes em atitudes práticas. Depois do Dussehra, as atenções se voltam para novos começos, responsabilidades pendentes e preparativos para a próxima temporada de festas. O momento pede decisões ponderadas, sem assumir compromissos por impulso.

Alguns signos podem encontrar espaço para desenvolver projetos criativos e fortalecer contatos profissionais. Para outros, o dia será mais adequado para organizar as finanças, resolver questões domésticas e concluir tarefas atrasadas. Confira as previsões para carreira, saúde, amor e dinheiro, de acordo com o site "Economic Times".

Áries

O trabalho em equipe e o networking podem ajudar você a avançar em projetos compartilhados. Ouça as sugestões dos colegas e cumpra suas responsabilidades antes de assumir novas tarefas. Uma ideia apresentada por alguém do seu círculo profissional ou social também pode render bons frutos.

Na vida amorosa, amizades podem se aproximar do romance, enquanto casais têm a chance de fortalecer a conexão ao conversar sobre planos futuros. Nas finanças, uma indicação pode trazer ideias para ganhar dinheiro extra, mas pesquise bem antes de investir, principalmente em ativos digitais ou aplicações especulativas. Alongamentos, hidratação e uma rotina regular de sono também merecem atenção.

Dica cósmica: Cultive boas conexões, mas avalie os riscos antes de assumir compromissos financeiros ou afetivos.

Touro

Sua capacidade de encontrar soluções práticas pode ajudar a lidar com mudanças inesperadas no trabalho. Pessoas em cargos de liderança podem reconhecer sua habilidade para resolver problemas, especialmente diante de prazos apertados. Se estiver pensando em mudar de emprego, pesquise a empresa e a função antes de decidir.

Na vida amorosa, compromissos profissionais podem fazer seu parceiro sentir que está ficando em segundo plano. Explique sua rotina e reserve tempo para conversas importantes. Financeiramente, revise os gastos relacionados ao trabalho e evite compras motivadas pelo desejo de manter determinado padrão de vida. Pausas durante o expediente também podem aliviar tensões nas costas e nas articulações.

Dica cósmica: Use seu pragmatismo para avançar sem deixar que as obrigações profissionais ocupem todo o espaço da vida pessoal.

Gêmeos

Aprendizado, comunicação e contatos com pessoas de outros lugares podem abrir caminhos para o crescimento profissional. Projetos educacionais, trabalhos de escrita e conversas com pessoas de diferentes experiências merecem atenção. Antes de aceitar novas tarefas, confira se sua agenda comporta mais responsabilidades.

Na vida amorosa, conversas sobre viagens, ideias e planos para o futuro podem aproximar os casais. Quem está solteiro pode conhecer alguém com interesses semelhantes. No dinheiro, priorize uma poupança consistente em vez de buscar retornos rápidos. Compare preços, leia as condições dos produtos financeiros e evite decisões baseadas em promessas tentadoras. Reduzir o tempo diante das telas à noite pode ajudar a recuperar o foco.

Dica cósmica: Explore novas ideias, mas proteja seu tempo e seu dinheiro com planejamento.

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Câncer

Conversas reservadas e parcerias profissionais podem exigir paciência. Se algum problema no trabalho estiver incomodando, prefira tratar do assunto em particular, sem demonstrar irritação diante dos colegas. Investir no desenvolvimento de habilidades e avançar gradualmente pode ser mais produtivo do que tentar resolver todos os conflitos de uma vez.

No amor, diálogos honestos podem aprofundar a intimidade, desde que os dois lados tenham espaço para falar. Evite transformar uma desconfiança ou um desentendimento doméstico em uma discussão maior. Nas finanças, priorize dívidas pendentes e a revisão dos bens antes de fazer grandes compras. O estresse também pode afetar seus hábitos alimentares, por isso procure manter refeições equilibradas e uma rotina relaxante.

Dica cósmica: Resolva os problemas com calma e pense nas consequências antes de assumir novos compromissos.

Leão

Negociações, parcerias corporativas e relações profissionais podem ganhar destaque. Escute com atenção antes de responder a críticas e evite transformar diferenças de opinião em disputas pessoais. Uma comunicação clara pode ajudar a construir acordos favoráveis aos seus objetivos de longo prazo.

Nos relacionamentos, atitudes consistentes valem mais do que promessas grandiosas. Reserve tempo para o parceiro e demonstre interesse pelo que ele tem a dizer. Nas finanças, mantenha acordos transparentes com amigos, familiares e contatos profissionais. Não empreste dinheiro apenas para provar generosidade ou proteger o orgulho. Movimentar o corpo ao longo do dia e manter horários regulares para as refeições também pode ajudar a preservar a disposição.

Dica cósmica: Confiança faz diferença, mas ouvir os outros e respeitar seus próprios limites é tão importante quanto liderar.

Virgem

Organizar a agenda e concluir tarefas pendentes pode tornar o expediente mais produtivo. Divida atividades complexas em etapas menores e comunique-se com clareza se algum colega precisar de ajuda. Sua atenção aos detalhes pode evitar erros, desde que você não assuma mais trabalho do que consegue entregar.

Na vida amorosa, pequenos gestos de cuidado podem transmitir carinho de forma mais eficaz do que declarações elaboradas. Quem está solteiro pode conhecer alguém por meio do trabalho ou de uma atividade ligada ao bem-estar. No dinheiro, revise contas, compras recentes e despesas recorrentes. Em vez de gastar para acompanhar o padrão de outras pessoas, procure identificar onde é possível economizar. Faça pausas para se movimentar durante o dia e não ignore sintomas físicos persistentes.

Dica cósmica: Organize as tarefas, respeite seu ritmo e demonstre afeto com atitudes concretas.

Red flags de cada signo no trabalho 1 de 12

Libra

A criatividade e o interesse por novos conhecimentos podem ajudar você a demonstrar suas habilidades no trabalho. Apresente ideias bem estruturadas a quem toma decisões e conduza negociações com diplomacia. Se algum acordo estiver parado, uma nova análise dos detalhes pode revelar uma solução viável.

No amor, o clima favorece programas descontraídos, atividades criativas e momentos a dois. Pessoas solteiras podem se aproximar de alguém por meio de interesses artísticos ou hobbies em comum. Antes de fazer compras de tecnologia, cursos ou outros itens planejados, compare alternativas e avalie os custos. Evite contrair dívidas para despesas não essenciais ou investir apenas por empolgação. Alongamentos e exercícios leves de respiração também podem ajudar a aliviar a tensão acumulada.

Dica cósmica: Dê espaço à criatividade, mas mantenha os pés no chão ao cuidar do dinheiro e dos relacionamentos.

Escorpião

Pesquisa e resolução metódica de problemas podem ajudar você a concluir tarefas atrasadas. Concentre-se nos resultados e evite se envolver em disputas internas no ambiente profissional. Se os limites entre suas responsabilidades e as de outras pessoas estiverem pouco claros, converse com tranquilidade e mantenha o foco no trabalho.

Questões familiares e domésticas podem influenciar seu humor. Se houver um desentendimento pendente, uma conversa reservada pode ajudar a esclarecer o que está incomodando cada pessoa. Nas finanças, planos relacionados a imóveis, reformas e despesas da casa exigem atenção. Confira orçamentos, custos e condições de pagamento antes de fechar qualquer negócio. Preserve também uma reserva para emergências, separada do dinheiro destinado a gastos extras.

Dica cósmica: Procure estabilidade em casa e no trabalho conferindo todos os detalhes antes de tomar decisões importantes.

Sagitário

Escrita, projetos digitais, viagens curtas e apresentações profissionais podem ocupar boa parte do seu dia. Informações novas talvez ajudem a resolver uma questão antiga ou a melhorar uma proposta. Aproveite os contatos profissionais, mas não aceite prazos irreais apenas porque uma ideia parece empolgante.

No amor, a comunicação será essencial para alinhar ambições e planos com o parceiro. Uma saída simples ou um passeio de carro pode criar espaço para uma conversa mais tranquila. Nas finanças, revise seus compromissos e mantenha o plano de economia. Leia documentos com atenção antes de assinar ou aprovar qualquer coisa, especialmente em transações digitais. Promoções com prazo limitado também não devem ser motivo para compras impulsivas. Faça pausas se atividades repetitivas provocarem tensão nos braços, nas mãos ou nos ombros.

Dica cósmica: Mire alto, mas assuma apenas compromissos que cabem na sua rotina e no seu orçamento.

O hobby favorito de cada signo 1 de 12

Capricórnio

As responsabilidades profissionais podem exigir paciência e uma apresentação clara dos fatos. Ao discutir uma proposta com superiores, explique seu raciocínio e mantenha a diplomacia diante de opiniões diferentes. Avançar de maneira constante em tarefas importantes pode trazer resultados mais sólidos do que buscar reconhecimento imediato.

Na vida amorosa, sinceridade e apoio prático podem fortalecer a relação. Ao conversar sobre planos futuros ou assuntos domésticos, evite adotar uma postura rígida. Quem está solteiro pode se interessar por pessoas confiáveis, que demonstram consistência nas atitudes. No dinheiro, confira saldos bancários, despesas essenciais e pagamentos pendentes antes de fazer compras supérfluas. Durante a temporada de festas, resista à pressão para gastar além do necessário. Caso sinta desconfortos persistentes na garganta, nos dentes ou na mandíbula, procure orientação profissional.

Dica cósmica: Fortaleça sua segurança financeira e expresse suas expectativas sem deixar de ouvir quem está ao seu lado.

Aquário

Ideias novas e iniciativa própria podem ganhar espaço no trabalho. Você pode encontrar mais facilidade para apresentar uma abordagem diferente ou assumir a liderança de um projeto em andamento. Ainda assim, conclua as tarefas que já estão sob sua responsabilidade antes de aceitar novas demandas e mantenha expectativas realistas.

Na vida amorosa, compartilhar ambições e interesses intelectuais pode aproximar você do parceiro. Procure respeitar a independência de cada um ao discutir planos que afetam os dois. Pessoas solteiras podem chamar a atenção de quem valoriza autenticidade e individualidade. Nas finanças, reveja suas metas de economia e identifique gastos desnecessários, especialmente com aparelhos eletrônicos e tecnologia. Embora a disposição possa estar alta, reserve momentos de descanso para não transformar produtividade em exaustão.

Dica cósmica: Tome a iniciativa quando puder fazer a diferença, sem deixar de lado as responsabilidades que já assumiu.

Peixes

Trabalhar com concentração e sem buscar reconhecimento imediato pode ser a melhor estratégia para o dia. Use a criatividade para resolver tarefas pendentes e peça esclarecimentos quando as instruções não estiverem claras. Antes de aceitar uma proposta importante, avalie as consequências práticas e dê a si mesmo tempo para pensar.

No amor, momentos tranquilos podem ser mais proveitosos do que grandes programas ou encontros movimentados. Uma conversa reservada com o parceiro pode ajudar a recuperar a proximidade, especialmente se o trabalho ou as responsabilidades familiares tiverem criado distância. Nas finanças, despesas inesperadas ou compromissos internacionais podem exigir uma revisão do orçamento. Confira assinaturas recorrentes e planos de longo prazo antes de assumir novos gastos. Uma rotina relaxante antes de dormir também pode favorecer o descanso.