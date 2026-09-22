ASTROLOGIA

Hoje (22 de setembro) é dia de virada para 3 signos do horóscopo chinês, e uma oportunidade pode cair no colo

Esses signos entram em um dia favorável para decisões, trabalho e relações, com oportunidades que podem surgir quando eles se movimentam

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Hoje, 22 de setembro, três signos do horóscopo chinês podem perceber que determinadas situações começam a fluir com menos esforço. Uma conversa fica mais fácil, uma decisão prática encontra o momento certo ou alguém aparece para colaborar em algo que precisava sair do papel.

O melhor do dia está em não esperar que tudo aconteça sozinho. Para esses animais, tomar a iniciativa, organizar o que está pendente e aceitar ajuda pode fazer uma diferença grande. Pequenos movimentos feitos hoje têm potencial para gerar resultados que continuam aparecendo nos próximos dias. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Tigre

O Tigre pode encontrar hoje uma abertura importante para resolver algo que vinha sendo adiado. Você está em uma posição favorável para tomar uma decisão prática, principalmente quando já tem informações suficientes e só faltava coragem para agir.

No trabalho ou na vida financeira, uma escolha feita com clareza pode colocar uma situação novamente nos trilhos. Em vez de esperar por mais um sinal, confie no que você já sabe e coloque a ideia em prática.

Dica cósmica: quando você já tem as informações necessárias, continuar esperando pode ser apenas uma forma de adiar o que precisa ser feito.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês 1 de 14

Coelho

O Coelho pode perceber hoje que uma situação fica muito mais simples quando você deixa outras pessoas participarem. Uma conversa, parceria ou ajuda inesperada pode acelerar algo que estava exigindo esforço demais para ser resolvido sozinho.

O momento também favorece decisões relacionadas a dinheiro, organização e responsabilidades. Você pode aproveitar essa facilidade para colocar uma pendência em ordem e criar uma estrutura mais confortável para os próximos dias.

Dica cósmica: aceitar ajuda não tira seu mérito pelo que foi conquistado, apenas torna o caminho mais leve.

Cabra

A Cabra pode ter hoje um dia especialmente favorável para fazer algo importante avançar. Uma pessoa pode colaborar com você, uma resposta pode chegar ou simplesmente surgir aquela disposição que faltava para começar uma tarefa que vinha sendo empurrada.

No trabalho, uma iniciativa tomada logo no início do dia pode render mais do que você esperava. Nas relações, gestos simples e sinceros também ajudam a aproximar as pessoas e deixar o ambiente mais leve.