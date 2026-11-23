ASTROLOGIA

Hoje (23 de novembro), uma decisão pode colocar cada signo diante de uma escolha que vinha sendo adiada

A semana começa com cobranças, conversas importantes e decisões que não precisam mais ficar para depois

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 03:00

Horóscopo Crédito: Reprodução/Internet

Depois de um fim de semana de descanso ou de compromissos acumulados, a segunda-feira pede atenção ao que realmente merece prioridade. Algumas situações podem exigir posicionamento, enquanto outras vão mostrar que insistir em um plano só porque ele já estava combinado nem sempre é a melhor saída. No trabalho, vale organizar as tarefas sem tentar resolver tudo de uma vez. Nas relações, clareza e disposição para ouvir podem evitar desgastes logo no início da semana.

Áries

Você pode começar a segunda-feira com pressa para colocar tudo em movimento. A disposição para resolver pendências será útil, principalmente se houver uma tarefa que depende de iniciativa. Só tome cuidado para não atropelar etapas nem cobrar respostas imediatas de quem precisa de um pouco mais de tempo.

Uma conversa também pode exigir firmeza. Se alguém tentar transferir uma responsabilidade para você, deixe claro o que pode ou não assumir. Na vida afetiva, evite transformar uma diferença de opinião em uma disputa para ver quem tem a última palavra.

Dica cósmica: Tome a iniciativa, mas não confunda velocidade com eficiência.

Touro

A segunda-feira pode trazer assuntos financeiros ou profissionais que exigem uma avaliação mais cuidadosa. Antes de aceitar uma proposta ou assumir uma despesa, confira as condições e pense nos efeitos a longo prazo. Uma decisão aparentemente pequena pode fazer diferença na organização dos próximos dias.

Nas relações, talvez seja hora de sair do automático. Uma pessoa próxima pode estar esperando mais participação sua, enquanto você acredita que está tudo bem. Em vez de presumir o que o outro sente, abra espaço para uma conversa direta.

Dica cósmica: Segurança também vem de fazer perguntas antes de dizer sim.

Gêmeos

Sua comunicação pode ser um dos maiores trunfos desta segunda-feira. Uma conversa, reunião ou troca de mensagens pode ajudar a encaminhar um assunto que estava parado. Aproveite para apresentar suas ideias, mas não prometa mais do que consegue entregar só para manter o entusiasmo do momento.

No campo pessoal, uma informação inesperada pode mudar sua percepção sobre alguém ou determinada situação. Evite espalhar conclusões antes de entender o contexto. Se houver algo que incomoda, procure a pessoa envolvida em vez de alimentar especulações.

Dica cósmica: Uma boa pergunta pode resolver mais do que dez mensagens apressadas.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Câncer

O início da semana pode trazer responsabilidades que exigem organização, especialmente quando envolvem outras pessoas. Você talvez precise estabelecer uma divisão mais justa de tarefas ou deixar claro que não consegue atender a todas as solicitações. Não espere chegar ao limite para comunicar o que está incomodando.

Na vida afetiva, procure não interpretar silêncio como falta de carinho. Cada pessoa tem seu jeito de lidar com preocupações e compromissos. Uma conversa tranquila pode esclarecer expectativas e evitar que pequenos incômodos ganhem proporções maiores.

Dica cósmica: Dizer o que você precisa é melhor do que esperar que alguém adivinhe.

Leão

Uma situação profissional pode colocar suas habilidades em evidência. É um bom momento para apresentar uma ideia, defender seu trabalho ou assumir uma tarefa que exige criatividade. Apenas evite entrar em disputas desnecessárias por reconhecimento. Seu desempenho não precisa virar uma competição com os colegas.

Nas relações pessoais, uma pessoa pode questionar uma escolha sua. Escute o que ela tem a dizer, mas não permita que opiniões alheias decidam tudo por você. O importante é separar uma crítica construtiva de uma tentativa de controlar seus passos.

Dica cósmica: Mostre seu potencial sem transformar cada conversa em uma disputa por aplausos.

Virgem

A segunda-feira favorece a revisão de planos e a organização de assuntos que ficaram pendentes. Você pode identificar um erro, perceber um detalhe importante ou encontrar uma maneira mais prática de executar uma tarefa. Só não gaste energia tentando aperfeiçoar algo que já está suficientemente bom para seguir adiante.

Em casa ou no trabalho, uma cobrança pode gerar irritação se você sentir que está fazendo mais do que os outros. Em vez de guardar o incômodo, explique o que precisa mudar. Dividir responsabilidades será mais eficiente do que assumir tudo para garantir que saia do seu jeito.

Dica cósmica: Nem todo detalhe precisa da sua intervenção para dar certo.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Libra

Uma escolha envolvendo relacionamentos ou compromissos pode exigir mais objetividade. Você talvez esteja tentando encontrar uma solução que agrade a todos, mas nem sempre isso será possível. Considere suas próprias necessidades antes de aceitar algo apenas para evitar uma reação negativa.

No trabalho, uma conversa pode abrir espaço para negociar prazos, rever acordos ou esclarecer uma expectativa. Não tenha receio de pedir condições mais justas. Sua disposição para colaborar não deve ser confundida com disponibilidade ilimitada.

Dica cósmica: Não sacrifique sua tranquilidade para manter uma harmonia que só depende de você.

Escorpião

A segunda-feira pode exigir atenção redobrada a assuntos que envolvem confiança e responsabilidade. Se alguém apresentar uma proposta ou pedir sua ajuda, procure entender todos os detalhes antes de se comprometer. Também será importante evitar conclusões precipitadas diante de informações incompletas.

Na vida pessoal, uma conversa mais delicada pode finalmente sair do campo das suposições. Fale sobre o que incomoda sem recorrer a indiretas ou testes para medir o interesse de alguém. A sinceridade pode ser desconfortável no começo, mas ajuda a entender onde cada pessoa está.

Dica cósmica: Não transforme desconfiança em investigação quando uma conversa pode esclarecer tudo.

Sagitário

O começo da semana pode trazer vontade de mudar a rotina, experimentar uma ideia ou buscar uma alternativa para um problema antigo. Sua criatividade estará a serviço de soluções práticas, desde que você não abandone um compromisso no meio do caminho por causa de uma novidade mais empolgante.

Nas relações, procure equilibrar franqueza e consideração. Você pode dizer o que pensa sem fazer comentários que diminuam os sentimentos de outra pessoa. Se existe uma promessa pendente, este é um bom momento para definir quando e como pretende cumpri-la.

Dica cósmica: Liberdade é escolher seus caminhos sem deixar responsabilidades pelo caminho.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto 1 de 13

Capricórnio

A segunda-feira pode começar com uma lista extensa de tarefas e a sensação de que tudo depende de você. Antes de entrar no modo automático, identifique o que realmente precisa ser resolvido hoje. Uma conversa sobre prazos ou divisão de responsabilidades pode evitar que você assuma mais do que consegue administrar.

No campo afetivo, tente demonstrar interesse de maneira mais espontânea. Você pode estar tão concentrado nas obrigações que acaba deixando as relações em segundo plano. Uma mensagem, um convite ou alguns minutos de atenção podem fazer diferença.

Dica cósmica: Ser responsável não significa estar disponível para tudo o tempo inteiro.

Aquário

Uma ideia diferente pode chamar sua atenção e até abrir uma possibilidade de mudança no trabalho ou na rotina. Antes de descartar o que parece pouco convencional, avalie se existe uma maneira de colocar a proposta em prática. Conversar com pessoas que pensam de forma diferente pode render boas soluções.

Na vida pessoal, um combinado pode precisar de ajustes. Você tem direito de mudar de ideia, mas também precisa considerar quem organizou os próprios planos contando com sua participação. Seja transparente e evite deixar explicações importantes para a última hora.

Dica cósmica: Inovar é ótimo, desde que você também saiba combinar as regras do jogo.

Peixes

A segunda-feira pode pedir mais atenção à sua energia e aos limites que você estabelece. Uma solicitação de ajuda pode surgir justamente quando você já tem compromissos demais. Antes de aceitar, confira se realmente consegue participar sem prejudicar suas próprias necessidades.

Uma questão emocional também pode ocupar seus pensamentos. Em vez de tentar interpretar cada gesto de alguém, procure informações concretas e converse quando houver espaço. No trabalho, registre acordos e prazos para evitar confusões causadas por expectativas diferentes.