ASTROLOGIA

Hoje (23 de outubro), estes signos podem negociar melhor e colocar planos em prática

Previsões desta sexta-feira destacam decisões profissionais, revisão das finanças e conversas importantes para equilibrar a vida amorosa e as responsabilidades

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Esta sexta-feira, 23 de outubro, favorece a revisão de planos profissionais, financeiros e pessoais antes do fim da semana. O momento pede mais clareza sobre compromissos, atenção aos detalhes e cuidado para não transformar divergências no trabalho em conflitos desnecessários.

Alguns signos podem avançar em projetos coletivos e negociações, enquanto outros terão mais a ganhar ao organizar documentos, rever despesas e resolver questões pendentes. Confira as previsões para carreira, dinheiro, amor e saúde. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries

Projetos em equipe e reuniões estratégicas podem ajudar você a avançar em objetivos compartilhados. Use sua influência para aproximar colegas e apresentar novas ideias, mas evite reagir na defensiva diante de críticas. Algumas responsabilidades realizadas nos bastidores podem exigir mais atenção ao longo do dia.

Na vida amorosa, uma amizade pode ganhar um significado especial para quem está solteiro. Casais podem aproveitar para conversar sobre viagens ou participar de eventos sociais juntos. Nas finanças, revise investimentos anteriores e pagamentos pendentes antes de assumir novos compromissos. Se ficar muito tempo em pé, faça pausas e alongue as pernas para aliviar o desconforto.

Dica cósmica: Transforme o trabalho em equipe em resultados concretos sem permitir que críticas tirem você do foco.

Touro

Sua visibilidade profissional pode aumentar, colocando você à frente de uma tarefa importante. Mostre capacidade de organização, cumpra prazos e capriche nas entregas. Atualizar sua rede de contatos também pode ajudar a identificar caminhos para o futuro.

Na vida amorosa, uma agenda cheia pode fazer o parceiro sentir que ficou em segundo plano. Compartilhe suas conquistas e reserve um momento para celebrar junto. No dinheiro, investimentos em tecnologia ou qualificação profissional podem valer a pena quando têm benefícios claros. Evite emprestar quantias sem combinar as condições de pagamento. Ajustar a postura e caminhar entre as tarefas também pode aliviar dores nas costas e cansaço nos joelhos.

Dica cósmica: Valorize suas conquistas profissionais, mas não deixe que o trabalho ocupe todo o espaço da vida pessoal.

Gêmeos

Educação, publicações, comunicação e negócios internacionais podem despertar seu interesse. Um curso ou uma conversa com alguém experiente pode ajudar a avaliar novos rumos profissionais. Antes de aceitar propostas do exterior ou entrar em um empreendimento desconhecido, confira as informações e as condições envolvidas.

Na vida amorosa, afinidade intelectual pode ser mais importante do que grandes gestos românticos. Converse sobre ambições e ideias com o parceiro, ou planeje uma viagem curta. Quem está solteiro pode se interessar por alguém com visão de mundo semelhante. Nas finanças, avalie investimentos, economias e pagamentos em aberto antes de assumir despesas adicionais. Decisões que envolvam valores elevados ou documentos complexos exigem orientação especializada.

Dica cósmica: Deixe a curiosidade ampliar seus horizontes, mas verifique os detalhes antes de apostar em um novo caminho.

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Câncer

Pesquisas confidenciais, proteção de dados e revisão de documentos merecem atenção no trabalho. Você pode identificar uma divergência que passou despercebida por outras pessoas. Trabalhar com cuidado e discrição pode trazer resultados mais relevantes do que buscar reconhecimento imediato.

Nas finanças, impostos, seguros e bens compartilhados precisam ser analisados com atenção. Organize os registros, resolva pendências e revise obrigações antes de assinar acordos importantes. No amor, uma conversa delicada pode ajudar a esclarecer dúvidas antigas. Ouça as preocupações do parceiro sem tentar resolver tudo imediatamente. Refeições caseiras e um período de descanso à noite também podem ajudar caso o estresse afete seu bem-estar.

Dica cósmica: Proteja o que você construiu conferindo os detalhes financeiros e tratando as questões emocionais com honestidade.

Leão

Negociações com clientes, relações públicas e parcerias profissionais podem concentrar sua atenção. Sua capacidade de compreender diferentes pontos de vista pode ajudar a encaminhar uma discussão difícil para um acordo. Para evitar mal-entendidos, registre por escrito as condições combinadas.

No dinheiro, trabalhos em conjunto e transações comerciais podem contribuir para o orçamento, desde que as condições sejam transparentes. Antes de aceitar uma proposta de investimento, confira os termos e verifique as informações apresentadas. Na vida amorosa, contatos sociais ou profissionais podem aproximar pessoas solteiras de alguém interessante, enquanto os casais podem desfrutar de mais carinho e reconhecimento mútuo. Evite exagerar nos exercícios à noite se sentir cansaço na região lombar.

Dica cósmica: Sua capacidade de negociar será mais útil quando você entender o outro lado antes de apresentar sua proposta.

Virgem

Pendências administrativas e processos pouco eficientes precisam de uma revisão. Organize as tarefas por urgência e simplifique etapas que atrasam o trabalho com frequência. Sua abordagem metódica pode ajudar a equipe a cumprir prazos sem correrias de última hora.

No dinheiro, despesas médicas inesperadas ou taxas de serviços podem alterar o planejamento. Reforce a reserva para emergências antes de gastar com itens não essenciais e confira cobranças recorrentes para encontrar possíveis economias. No amor, ofereça ajuda prática ao parceiro e evite apontar cada pequeno erro. Uma postura mais colaborativa pode tornar a rotina do casal menos desgastante. Refeições regulares, alimentos ricos em fibras e pausas para se movimentar também merecem espaço na agenda.

Dica cósmica: Simplifique o que está complicado e troque a busca pela perfeição por atitudes que realmente ajudam.

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Libra

Projetos criativos ligados a design, marketing, comunicação ou consultoria podem se beneficiar de suas ideias. Apresente propostas a quem toma decisões e retome projetos que ficaram parados. Em vez de correr para assumir novos compromissos, aproveite o momento para aperfeiçoar planos existentes.

Na vida amorosa, o clima pode ficar mais leve e expressivo. Casais podem se reconectar por meio de um jantar ou de uma atividade artística, enquanto solteiros podem chamar atenção pelo charme. No dinheiro, trabalhos criativos e serviços de consultoria podem render possibilidades, mas revise seus gastos e evite empréstimos para compras supérfluas. Também vale ter cautela com operações financeiras de retorno incerto. Refeições pesadas podem provocar azia, então procure manter uma alimentação equilibrada.

Dica cósmica: Antes de buscar algo novo, veja se um plano que já existe pode ser melhorado.

Escorpião

Trabalhar de casa, revisar sistemas internos e conferir documentos pode ser especialmente produtivo. Aproveite para resolver problemas práticos que ficaram esquecidos durante uma semana movimentada. Manter distância de disputas no escritório ajudará você a concentrar energia no que precisa ser feito.

Na vida financeira, decisões sobre imóveis, reformas ou manutenção do veículo podem pesar no orçamento. Examine documentos, compare custos e confira as condições antes de fechar negócio. Bens familiares de longo prazo merecem atenção redobrada. No amor, uma noite tranquila em casa pode ser mais agradável do que uma agenda social cheia. Reserve tempo para o parceiro ou para a família, principalmente se algum desentendimento recente tiver criado distância. Evite refeições muito tarde e priorize o descanso.

Dica cósmica: Cuide da casa e das questões práticas, pois pequenos ajustes podem trazer mais segurança emocional.

Sagitário

Apresentações comerciais, produção de conteúdo, projetos digitais e viagens curtas a trabalho podem avançar. Sua agilidade de raciocínio pode ajudar a resolver divergências na equipe ou responder a perguntas inesperadas de clientes. Antes de comunicar decisões definitivas, confirme as informações mais importantes.

Na vida financeira, trabalhos freelancers, comissões e atividades comerciais podem abrir possibilidades de renda extra. Fique de olho nas pequenas compras e nos gastos com deslocamento, que podem reduzir suas economias aos poucos. Calcule os custos antes de aceitar um trabalho que exija viagens ou recursos adicionais. No amor, humor e conversas estimulantes podem recuperar a proximidade, mas evite usar brincadeiras para fugir de assuntos sérios. O tempo prolongado diante das telas também pede pausas para aliviar a tensão no pescoço e nos ombros.

Dica cósmica: Use sua comunicação para abrir portas, sem perder de vista os custos envolvidos em cada plano.

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Capricórnio

Auditorias financeiras, revisões administrativas e planejamento de longo prazo combinam com sua capacidade de organização. Superiores podem valorizar sua confiabilidade ao lidar com responsabilidades delicadas. Relatórios claros e objetivos ajudarão a demonstrar resultados sem assumir compromissos além do que é possível cumprir.

Nas finanças, confira as contas bancárias, avalie os bens e fortaleça sua estratégia de poupança. Entender melhor a situação atual pode facilitar o planejamento de necessidades familiares futuras. Em vez de buscar ganhos rápidos, priorize uma gestão sustentável dos recursos. No amor, atitudes confiáveis podem fortalecer a relação, enquanto pessoas solteiras podem se interessar por quem demonstra valores práticos e consistência. Cuide também da higiene bucal, da hidratação e do descanso dos olhos.

Dica cósmica: Organize os recursos com cuidado e estabeleça um plano realista para as responsabilidades futuras.

Aquário

Um projeto independente ou uma função de liderança pode dar espaço para você demonstrar iniciativa. Defina um objetivo claro e avalie o que realmente consegue concluir dentro do prazo. Seu entusiasmo será mais produtivo quando estiver acompanhado de planejamento.

Na vida financeira, investir em qualificação profissional ou na apresentação do próprio trabalho pode trazer benefícios a longo prazo, desde que os custos façam sentido. Avalie o retorno antes de pagar por cursos ou serviços e evite comprometer as economias com despesas desnecessárias. No amor, a autoconfiança pode atrair atenção positiva. Casais podem celebrar objetivos em comum, enquanto solteiros podem perceber um aumento no interesse romântico. Ainda assim, respeite as preferências das outras pessoas e não presuma que todos compartilham os mesmos planos. Reserve momentos de tranquilidade se a mente estiver acelerada.

Dica cósmica: Assuma a liderança com coragem, mas escolha compromissos que você consiga sustentar.

Peixes

Pesquisas, planejamento estratégico e tarefas pendentes que exigem concentração merecem prioridade. Evite fofocas e discussões desnecessárias no trabalho, permitindo que a qualidade das suas entregas fale por você.

No dinheiro, despesas inesperadas com viagens ou taxas institucionais podem pesar no orçamento. Revise os próximos pagamentos, evite emprestar dinheiro sem condições claras e mantenha distância de apostas financeiras arriscadas. No amor, talvez você precise de um tempo sozinho para organizar os pensamentos. Explique essa necessidade ao parceiro para que o silêncio não seja interpretado como rejeição. Uma conversa breve e carinhosa pode preservar a proximidade. Cuide também do sono e do conforto dos pés e dos olhos.