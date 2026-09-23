ASTROLOGIA

Hoje (23 de setembro), estes signos podem ter avanço financeiro, reconhecimento no trabalho e mais estabilidade no amor

O dia favorece quem organiza prioridades, cuida do dinheiro e evita decisões impulsivas que podem trazer problemas depois

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 05:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

A quarta-feira, dia 23 de setembro, chega com um clima de mais cautela e organização. Em vez de tentar acelerar resultados, o momento favorece quem resolve pendências, revisa detalhes e pensa antes de assumir novos compromissos.

No trabalho, algumas pessoas podem encontrar espaço para negociações importantes ou reconhecimento por esforços anteriores. Na vida financeira, o cuidado com gastos e investimentos ganha destaque, enquanto conversas sinceras podem ajudar a fortalecer relacionamentos. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries:

Áries pode ter um dia importante para conversas com chefes, gestores ou outras pessoas que participam de decisões profissionais. Organizar as prioridades logo cedo ajuda a lidar melhor com uma carga maior de responsabilidades e pode abrir espaço para negociações de contratos, salários ou acordos de longo prazo.

O dinheiro tende a avançar de maneira gradual, mas não é hora de apostar em ganhos rápidos. Revisar dívidas, investimentos mais seguros e compromissos financeiros pode trazer mais clareza. No amor, uma postura menos defensiva ajuda a resolver pequenas discussões dentro de casa.

Dica cósmica: Negocie com calma e pense duas vezes antes de trocar estabilidade por uma promessa de ganho rápido.

Touro:

Touro pode precisar lidar com documentos, questões legais ou assuntos profissionais envolvendo empresas e contatos de fora. Apresentar argumentos com clareza será importante, principalmente antes de aprovar ou assinar qualquer papel.

Na vida financeira, vale olhar para o futuro e não apenas para o desejo de consumo imediato. Investir em uma habilidade ou formação pode ser mais útil do que uma compra por impulso. No amor, falar sobre viagens, família e planos em comum pode ajudar a deixar uma antiga mágoa para trás.

Dica cósmica: Escolha hoje aquilo que ainda fará sentido para você daqui a alguns meses.

Gêmeos:

Gêmeos pode se destacar em tarefas que exigem concentração, pesquisa, escrita ou capacidade de encontrar soluções. Ainda assim, revisar números, informações e documentos antes de entregar um trabalho será essencial para evitar retrabalho.

O dinheiro pede uma postura mais defensiva, principalmente diante de impostos, seguros e compromissos compartilhados. Reforçar uma reserva financeira pode ser mais interessante do que assumir riscos. No amor, falar sobre sentimentos em vez de se fechar pode aproximar você do parceiro.

Dica cósmica: Não deixe o silêncio resolver por você uma conversa que precisa acontecer.

A vilã de novela de cada signo 1 de 13

Câncer:

Câncer pode avançar por meio de reuniões com clientes, negociações e parcerias profissionais. A clareza dos termos será fundamental, especialmente em acordos que envolvam outras empresas ou compromissos de longo prazo.

No dinheiro, relações profissionais confiáveis podem contribuir para uma situação mais estável, mas ainda é importante revisar contratos e despesas antes de assumir novas obrigações. No amor, ouvir sem tentar solucionar imediatamente os problemas do parceiro pode fortalecer a confiança.

Dica cósmica: Algumas relações crescem justamente quando você demonstra que sabe ouvir.

Leão:

Leão pode resolver pendências importantes no trabalho e destravar tarefas que estavam consumindo tempo. Delegar algumas responsabilidades também pode ser necessário para não tentar controlar tudo sozinho.

Na vida financeira, revisar contas, negociar preços e cortar gastos recorrentes pode fazer diferença. No amor, ajudar o parceiro nas tarefas do cotidiano será uma forma simples de demonstrar carinho e evitar conflitos motivados pelo ego.

Dica cósmica: Resolver o que está pendente pode render mais do que tentar provar quem está certo.

Virgem:

Virgem pode ter facilidade para lidar com trabalhos que exigem precisão, organização e raciocínio. Uma questão administrativa que vinha se repetindo pode finalmente encontrar uma solução quando você analisa o problema por partes.

O dinheiro também pede planejamento, especialmente para objetivos de longo prazo. Evite seguir a pressa dos outros e pesquise antes de decidir onde colocar seus recursos. No amor, interesses em comum e conversas sobre projetos futuros podem criar uma conexão mais profunda.

Dica cósmica: Sua atenção aos detalhes pode ser justamente o que transforma um problema complicado em algo administrável.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Libra:

Libra pode perceber que reorganizar a rotina profissional será mais produtivo do que buscar reconhecimento imediato. Ajustar processos, colocar documentos em ordem e melhorar a maneira como você trabalha pode facilitar os próximos dias.

Na vida financeira, gastos com casa, carro ou imóvel podem aparecer, exigindo atenção aos detalhes antes de qualquer pagamento. No amor, criar um ambiente mais tranquilo em casa ajuda a deixar de lado problemas externos e recuperar a proximidade.

Dica cósmica: Coloque ordem no que está ao seu redor antes de tentar mudar tudo de uma vez.

Escorpião:

Escorpião pode ganhar espaço ao insistir em propostas, contatos e negociações que ainda não tiveram uma resposta definitiva. Uma conversa profissional retomada no momento certo pode gerar uma nova oportunidade.

No dinheiro, organizar impostos, pagamentos e documentos é importante antes de assumir outro compromisso. No amor, falar claramente sobre dúvidas evita que suposições criem uma distância desnecessária entre você e a pessoa amada.

Dica cósmica: Persistir vale a pena quando você também sabe exatamente o que está buscando.

Sagitário:

Sagitário pode avançar mais ao concluir tarefas rotineiras do que ao tentar começar vários projetos ao mesmo tempo. Conselhos de pessoas mais experientes também podem ajudar, desde que você confirme as informações antes de tomar decisões.

Na vida financeira, o foco se volta para patrimônio, poupança e organização das contas da família. No amor, uma refeição compartilhada ou uma conversa sobre planos domésticos pode aproximar o casal, desde que críticas desnecessárias fiquem de fora.

Dica cósmica: Cuide primeiro do que já conquistou antes de correr atrás do próximo grande objetivo.

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Capricórnio:

Capricórnio pode ganhar visibilidade ao assumir a liderança de uma tarefa importante. Contatos com clientes, decisões profissionais e projetos que exigem responsabilidade podem reforçar sua imagem de pessoa confiável.

O dinheiro, porém, exige a mesma atenção. Empréstimos, gastos recorrentes e compromissos de longo prazo devem ser avaliados com calma. No amor, ouvir o parceiro com atenção pode ser tão importante quanto oferecer soluções.

Dica cósmica: Use sua segurança para construir, não para fechar espaço para aquilo que o outro sente.

Aquário:

Aquário pode render mais trabalhando nos bastidores e eliminando pendências. Organizar processos, resolver pagamentos profissionais e colocar tarefas atrasadas em dia pode liberar espaço mental para projetos futuros.

No dinheiro, o melhor caminho é preservar recursos. Cancelar assinaturas pouco usadas, conferir movimentações e evitar propostas financeiras duvidosas ajuda a manter o orçamento sob controle. No amor, uma noite tranquila em casa pode ser mais proveitosa do que uma agenda cheia.

Dica cósmica: Nem toda oportunidade merece sua atenção agora; proteger sua energia também é uma forma de progresso.

Peixes:

Peixes pode começar a enxergar resultados de esforços que já vinha fazendo no trabalho. Indicações, reconhecimento e contatos profissionais podem abrir portas e trazer uma sensação maior de avanço.

Na vida financeira, vale revisar compromissos antigos e pensar no destino de valores que estejam chegando. No amor, conversar sobre sonhos e planos para o futuro pode aproximar o casal, enquanto encontros ligados ao trabalho podem chamar a atenção dos solteiros.