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Hoje (24 de maio) será dia de desacelerar, ouvir a intuição e entender melhor o que o coração vem tentando mostrar há semanas

O domingo chega com uma energia mais sensível e reflexiva, favorecendo reconexões emocionais, descanso e decisões importantes sobre relações

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de maio de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

O clima do dia de hoje, 24 de maio, favorece pausas, conversas sinceras e momentos de clareza emocional. Muitas pessoas vão perceber que insistir em certas situações já não faz mais sentido. Ao mesmo tempo, o domingo também traz oportunidades de fortalecimento nos vínculos mais verdadeiros e acolhedores.

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Áries: Hoje será importante desacelerar e cuidar mais da sua energia emocional. Evite conflitos desnecessários dentro de casa. Dica cósmica: Sua paz vale mais que uma discussão.

Touro: O domingo favorece conforto, estabilidade e momentos simples ao lado de quem você ama. Aproveite para descansar de verdade. Dica cósmica: Nem toda felicidade faz barulho.

Gêmeos: Hoje sua mente estará acelerada, mas será importante evitar excesso de preocupações. Conversas leves podem trazer clareza emocional. Dica cósmica: Às vezes, o silêncio organiza tudo.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
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Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Câncer: O dia favorece acolhimento, família e conexões afetivas profundas. Apenas tente não carregar emoções além do necessário. Dica cósmica: Você não precisa resolver tudo sozinho.

Leão: Hoje você pode sentir necessidade de atenção e reconhecimento, mas o momento pede mais escuta e menos controle. Dica cósmica: Algumas respostas chegam com calma.

Virgem: O domingo favorece organização emocional e descanso mental. Aproveite para se desconectar um pouco das cobranças. Dica cósmica: Sua mente também precisa respirar.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
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Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Libra: Hoje será importante observar quem realmente transmite reciprocidade. O amor tende a ganhar mais clareza emocional. Dica cósmica: Relações leves não precisam de esforço constante.

Escorpião: Emoções profundas podem trazer reflexões importantes sobre o passado. Evite alimentar ressentimentos antigos. Dica cósmica: Soltar também é uma forma de cura.

Sagitário: Hoje a vontade de mudar de ambiente ou fazer algo diferente estará forte. Aproveite o dia para renovar as energias. Dica cósmica: Seu entusiasmo inspira mais do que imagina.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: O domingo favorece descanso e reorganização emocional. Tente não transformar tudo em responsabilidade. Dica cósmica: Você também merece pausas.

Aquário: Hoje conversas inesperadas podem trazer novas perspectivas sobre relações e projetos futuros. Dica cósmica: Mudanças podem abrir caminhos melhores.

Peixes: O dia favorece sensibilidade, criatividade e momentos de conexão espiritual. Apenas cuide para não absorver emoções externas demais. Dica cósmica: Preserve sua energia emocional.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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