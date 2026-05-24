Hoje (24 de maio) será dia de desacelerar, ouvir a intuição e entender melhor o que o coração vem tentando mostrar há semanas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 24 de maio de 2026 às 03:00
O clima do dia de hoje, 24 de maio, favorece pausas, conversas sinceras e momentos de clareza emocional. Muitas pessoas vão perceber que insistir em certas situações já não faz mais sentido. Ao mesmo tempo, o domingo também traz oportunidades de fortalecimento nos vínculos mais verdadeiros e acolhedores.
Áries: Hoje será importante desacelerar e cuidar mais da sua energia emocional. Evite conflitos desnecessários dentro de casa. Dica cósmica: Sua paz vale mais que uma discussão.
Touro: O domingo favorece conforto, estabilidade e momentos simples ao lado de quem você ama. Aproveite para descansar de verdade. Dica cósmica: Nem toda felicidade faz barulho.
Gêmeos: Hoje sua mente estará acelerada, mas será importante evitar excesso de preocupações. Conversas leves podem trazer clareza emocional. Dica cósmica: Às vezes, o silêncio organiza tudo.
O drink que combina com cada signo
Câncer: O dia favorece acolhimento, família e conexões afetivas profundas. Apenas tente não carregar emoções além do necessário. Dica cósmica: Você não precisa resolver tudo sozinho.
Leão: Hoje você pode sentir necessidade de atenção e reconhecimento, mas o momento pede mais escuta e menos controle. Dica cósmica: Algumas respostas chegam com calma.
Virgem: O domingo favorece organização emocional e descanso mental. Aproveite para se desconectar um pouco das cobranças. Dica cósmica: Sua mente também precisa respirar.
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Libra: Hoje será importante observar quem realmente transmite reciprocidade. O amor tende a ganhar mais clareza emocional. Dica cósmica: Relações leves não precisam de esforço constante.
Escorpião: Emoções profundas podem trazer reflexões importantes sobre o passado. Evite alimentar ressentimentos antigos. Dica cósmica: Soltar também é uma forma de cura.
Sagitário: Hoje a vontade de mudar de ambiente ou fazer algo diferente estará forte. Aproveite o dia para renovar as energias. Dica cósmica: Seu entusiasmo inspira mais do que imagina.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Capricórnio: O domingo favorece descanso e reorganização emocional. Tente não transformar tudo em responsabilidade. Dica cósmica: Você também merece pausas.
Aquário: Hoje conversas inesperadas podem trazer novas perspectivas sobre relações e projetos futuros. Dica cósmica: Mudanças podem abrir caminhos melhores.
Peixes: O dia favorece sensibilidade, criatividade e momentos de conexão espiritual. Apenas cuide para não absorver emoções externas demais. Dica cósmica: Preserve sua energia emocional.