ASTROLOGIA

Hoje (24 de maio) será dia de desacelerar, ouvir a intuição e entender melhor o que o coração vem tentando mostrar há semanas

O domingo chega com uma energia mais sensível e reflexiva, favorecendo reconexões emocionais, descanso e decisões importantes sobre relações

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de maio de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

O clima do dia de hoje, 24 de maio, favorece pausas, conversas sinceras e momentos de clareza emocional. Muitas pessoas vão perceber que insistir em certas situações já não faz mais sentido. Ao mesmo tempo, o domingo também traz oportunidades de fortalecimento nos vínculos mais verdadeiros e acolhedores.

Áries: Hoje será importante desacelerar e cuidar mais da sua energia emocional. Evite conflitos desnecessários dentro de casa. Dica cósmica: Sua paz vale mais que uma discussão.

Touro: O domingo favorece conforto, estabilidade e momentos simples ao lado de quem você ama. Aproveite para descansar de verdade. Dica cósmica: Nem toda felicidade faz barulho.

Gêmeos: Hoje sua mente estará acelerada, mas será importante evitar excesso de preocupações. Conversas leves podem trazer clareza emocional. Dica cósmica: Às vezes, o silêncio organiza tudo.

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Câncer: O dia favorece acolhimento, família e conexões afetivas profundas. Apenas tente não carregar emoções além do necessário. Dica cósmica: Você não precisa resolver tudo sozinho.

Leão: Hoje você pode sentir necessidade de atenção e reconhecimento, mas o momento pede mais escuta e menos controle. Dica cósmica: Algumas respostas chegam com calma.

Virgem: O domingo favorece organização emocional e descanso mental. Aproveite para se desconectar um pouco das cobranças. Dica cósmica: Sua mente também precisa respirar.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Libra: Hoje será importante observar quem realmente transmite reciprocidade. O amor tende a ganhar mais clareza emocional. Dica cósmica: Relações leves não precisam de esforço constante.

Escorpião: Emoções profundas podem trazer reflexões importantes sobre o passado. Evite alimentar ressentimentos antigos. Dica cósmica: Soltar também é uma forma de cura.

Sagitário: Hoje a vontade de mudar de ambiente ou fazer algo diferente estará forte. Aproveite o dia para renovar as energias. Dica cósmica: Seu entusiasmo inspira mais do que imagina.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Capricórnio: O domingo favorece descanso e reorganização emocional. Tente não transformar tudo em responsabilidade. Dica cósmica: Você também merece pausas.

Aquário: Hoje conversas inesperadas podem trazer novas perspectivas sobre relações e projetos futuros. Dica cósmica: Mudanças podem abrir caminhos melhores.