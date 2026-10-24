ASTROLOGIA

Hoje (24 de outubro), estes signos podem esclarecer sentimentos e rever decisões importantes

Previsões deste sábado destacam ajustes na vida financeira, conversas sobre relacionamentos e escolhas profissionais que pedem mais planejamento e equilíbrio

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Este sábado, 24 de outubro, favorece uma pausa para avaliar prioridades e entender o que precisa de mais atenção na vida pessoal e profissional. Algumas situações podem despertar emoções intensas, mas agir com calma será importante para separar impressões dos fatos e evitar decisões precipitadas.

O dia também convida a rever acordos afetivos, observar hábitos de consumo e organizar compromissos para a próxima semana. Enquanto alguns signos podem encontrar mais clareza nos relacionamentos, outros terão de ajustar expectativas sobre carreira, dinheiro e responsabilidades. Confira as previsões para os 12 signos, de acordo com o site "Economic Times".

Áries

O sábado pode trazer a necessidade de reconsiderar uma meta profissional antes de dar o próximo passo. Tarefas pendentes ou uma conversa com um colega podem exigir mais atenção do que você imaginava. Em vez de tentar provar sua capacidade a qualquer custo, reveja o planejamento e identifique o que realmente precisa ser resolvido. Nas finanças, despesas pessoais ou domésticas podem exigir ajustes no orçamento.

No amor, procure escutar as preocupações da outra pessoa sem assumir uma postura defensiva. Uma conversa delicada pode melhorar o entendimento, desde que exista disposição para reconhecer diferentes pontos de vista. Se estiver solteiro, observe se a atração vem acompanhada de compatibilidade. Na saúde, priorize o descanso e evite deixar pequenas preocupações dominarem o dia.

Dica cósmica: respire antes de reagir e deixe o planejamento orientar suas próximas escolhas.

Touro

Contatos profissionais e conversas com outras pessoas podem trazer ideias úteis para projetos futuros. Aproveite o sábado para pensar em objetivos de longo prazo e identificar maneiras mais eficientes de organizar suas tarefas. No dinheiro, revise pagamentos recorrentes, metas de economia e despesas previstas para os próximos dias. Pequenos ajustes podem oferecer mais liberdade ao orçamento.

Na vida amorosa, amizades e interesses em comum podem fortalecer os vínculos. Casais podem conversar sobre planos futuros sem transformar diferenças em motivo de conflito, enquanto solteiros podem encontrar mais potencial em uma aproximação espontânea do que em tentativas de impressionar. Na saúde, equilibre compromissos sociais com alimentação adequada, movimento e descanso.

Dica cósmica: fortaleça suas conexões sem perder de vista aquilo que deseja construir no futuro.

Gêmeos

A vida profissional pede responsabilidade e clareza sobre o que esperam de você. Conversas com colegas ou superiores podem ajudar a definir prioridades, especialmente se você estiver considerando assumir um novo projeto ou mudar de função. Antes de aceitar compromissos, avalie a carga de trabalho e os benefícios envolvidos. Nas finanças, confira os custos de compras e investimentos ligados à carreira.

No amor, atitudes práticas podem demonstrar mais carinho do que grandes promessas. Converse sobre horários, responsabilidades familiares e planos compartilhados sem deixar assuntos importantes para depois. Se estiver solteiro, observe se as atitudes de alguém correspondem ao que essa pessoa diz. Na saúde, faça pausas longe das telas e evite preencher todo o tempo livre com tarefas pendentes.

Dica cósmica: combine expectativas realistas com conversas diretas para evitar problemas desnecessários.

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Câncer

O sábado pode despertar vontade de assumir mais responsabilidade por um projeto ou resolver um problema que vem se arrastando. Sua iniciativa e criatividade podem ajudar a encontrar uma saída prática, mas não aceite todas as tarefas apenas porque outras pessoas esperam que você dê conta delas. Em casa, compras, reparos ou compromissos familiares merecem um limite financeiro bem definido.

No amor, expectativas da família podem se misturar aos seus sentimentos e exigir uma conversa cuidadosa. Procure estabelecer limites sem criar conflitos desnecessários e pense no que faz você se sentir emocionalmente seguro. Na saúde, respeite a necessidade de recuperação depois de uma semana exigente e não ignore sintomas persistentes.

Dica cósmica: cuidar de quem você ama também significa reconhecer os próprios limites.

Leão

Uma conversa, uma ideia criativa ou uma oportunidade de aprendizado pode fazer você reconsiderar os próximos passos profissionais. Antes de apresentar uma proposta, organize os argumentos e confira as informações que sustentam sua ideia. No dinheiro, despesas com viagens, estudos ou compromissos familiares precisam ser planejadas com antecedência para não comprometer outras prioridades.

Nos relacionamentos, a sinceridade pode ajudar a resolver um mal-entendido. Casais devem evitar interpretar o silêncio como concordância, enquanto solteiros podem se interessar por alguém com perspectivas diferentes das suas. Na saúde, procure se afastar de conversas desgastantes e inclua atividades tranquilas na rotina.

Dica cósmica: mantenha a mente aberta, mas confira os detalhes antes de assumir um compromisso.

Virgem

Responsabilidades compartilhadas e conversas sobre dinheiro podem exigir sua atenção. Confira acordos, custos de projetos e prazos, sem depender apenas de promessas verbais. Sua capacidade de perceber detalhes pode ajudar a prevenir problemas maiores, especialmente quando há despesas ou compromissos envolvendo outras pessoas.

No amor, confiança e transparência serão importantes para esclarecer incômodos. Se alguma situação estiver causando insegurança, explique suas preocupações sem transformar o diálogo em um interrogatório. Quem está solteiro pode sentir mais interesse por uma conexão profunda do que por demonstrações superficiais de atenção. Na saúde, faça pausas e adie tarefas que não precisam ser resolvidas imediatamente.

Dica cósmica: alinhe expectativas e proteja seus limites antes que pequenos desconfortos se acumulem.

O hobby favorito de cada signo 1 de 12

Libra

A vida profissional pode avançar por meio da colaboração, mas talvez seja necessário retomar um desacordo ou esclarecer o que esperam de você. O retorno de Vênus retrógrado ao seu signo coloca os relacionamentos em evidência e convida a refletir sobre equilíbrio, reciprocidade e expectativas. No dinheiro, avalie compras ligadas ao estilo de vida e aos preparativos para os próximos dias antes de comprometer parte do orçamento.

No amor, sentimentos antigos ou questões que ficaram sem resposta podem reaparecer. Use esse momento para entender o que você realmente procura em uma relação, sem se sentir obrigado a retomar uma história do passado. Casais podem conversar sobre necessidades e limites, enquanto solteiros podem preferir observar antes de tomar uma atitude. Na saúde, reserve tempo para descansar sem deixar que a agenda de outras pessoas determine todo o seu dia.

Dica cósmica: buscar harmonia não significa abrir mão do que você precisa.

Escorpião

Organizar a rotina e concluir tarefas menores pode ser mais produtivo do que tentar resolver tudo de uma vez. Uma questão pendente no trabalho talvez exija paciência e comunicação cuidadosa. Concentre-se em resultados concretos e evite se envolver em especulações sobre colegas. Nas finanças, revise pagamentos, gastos cotidianos e pequenas despesas que passam despercebidas.

Na vida amorosa, gestos simples podem fortalecer a relação mais do que declarações grandiosas. Oferecer ajuda prática e reservar tempo para uma conversa significativa pode aproximar o casal. Se estiver solteiro, preste atenção às conexões que surgem em situações comuns do dia a dia. Na saúde, cuide da hidratação, da alimentação e do descanso, sem se cobrar além do necessário.

Dica cósmica: a constância nas pequenas escolhas também constrói grandes resultados.

Sagitário

Projetos criativos, iniciativas pessoais e ideias que estavam guardadas podem merecer mais atenção neste sábado. Você pode sentir vontade de arriscar, mas vale pesquisar e organizar os próximos passos antes de assumir compromissos. No dinheiro, gastos com entretenimento, hobbies ou compras por impulso precisam de um limite para não comprometer os planos dos próximos dias.

No amor, leveza e criatividade podem melhorar o clima. Casais podem aproveitar atividades em comum, enquanto solteiros podem se aproximar de alguém com interesses semelhantes. Deixe as conexões evoluírem naturalmente, sem criar expectativas antes de conhecer melhor a pessoa. Na saúde, encontre espaço para o lazer sem negligenciar o sono e a recuperação física.

Dica cósmica: siga sua empolgação, mas dê às decisões importantes o tempo necessário para amadurecer.

O esmalte que é a cara de cada signo 1 de 13

Capricórnio

Assuntos familiares e responsabilidades domésticas podem disputar espaço com suas ambições profissionais. Use o sábado para organizar tarefas e estabelecer prazos realistas para a próxima semana. Em vez de cuidar apenas dos problemas mais visíveis, procure entender o que precisa ser resolvido na origem. Nas finanças, despesas com a casa, melhorias no imóvel ou compras familiares merecem pesquisa de preços e planejamento.

No amor, segurança emocional e confiabilidade podem falar mais alto do que gestos grandiosos. Reserve tempo para a pessoa amada e converse abertamente sobre as responsabilidades compartilhadas. Quem está solteiro pode se interessar por alguém que demonstre maturidade e coerência. Na saúde, faça pausas e evite sacrificar o descanso para concluir tarefas que podem esperar.

Dica cósmica: fortaleça suas bases antes de assumir novas responsabilidades.

Aquário

Conversas, contatos e ideias diferentes podem ajudar você a enxergar uma situação por outro ângulo. Uma troca rápida pode esclarecer um plano ou revelar uma alternativa que ainda não havia considerado. No trabalho, porém, evite prometer mais do que consegue entregar e confira se há tempo e recursos suficientes para cada compromisso. Nas finanças, revise transações digitais e pagamentos recorrentes.

No amor, o diálogo pode ajudar a diminuir incertezas. Dê espaço para que a outra pessoa apresente uma opinião diferente sem tentar corrigir tudo imediatamente. Se estiver solteiro, uma amizade pode se tornar o ponto de partida para uma aproximação interessante. Na saúde, reduza as interrupções e organize o dia para evitar o desgaste provocado por muitas tarefas simultâneas.

Dica cósmica: boas ideias ganham força quando encontram condições reais para sair do papel.

Peixes

O sábado favorece a reflexão sobre metas profissionais e a maneira como você distribui seu tempo. Em vez de esperar resultados imediatos, divida tarefas maiores em etapas menores e escolha por onde começar. No dinheiro, confira economias, pagamentos pendentes e compromissos antes de assumir novas despesas. Uma revisão cuidadosa pode ajudar a começar a próxima semana com mais tranquilidade.

Na vida amorosa, você pode ficar mais atento às próprias emoções e às necessidades de quem está por perto. Procure expressar seus sentimentos com delicadeza, sem esperar que os outros compreendam aquilo que você não diz. Se estiver solteiro, diferencie compatibilidade real de uma imagem idealizada. Na saúde, prefira uma agenda mais tranquila e mantenha hábitos regulares de alimentação e sono.